WhatsApp'ın web sürümüne "Durum" özelliği geldi

Instagram, Hikayeler özelliğini ilk tanıttığında, Snapchat'in kopyası gibi görünüyordu ama yine de şaşırtıcı derecede iyi performans göstermeyi başardı. Facebook, daha sonra bunu Facebook uygulaması ve WhatsApp'ta da yapmayı denedi ancak bu platformların hiçbirinin Instagram kadar başarılı olduğu söylenemez.

Bununla birlikte WhatsApp'ın "Durum" özelliğini kullananlar için iyi bir haber var. Popüler mesajlaşma uygulamasının web sürümü artık bu özelliği desteklemeye başladı. Ancak sadece durum görüntüleme ile sınırlı olduğunu belirtelim. Yani kullanıcılar web sürümünde durum güncellemesi ekleyemiyorlar. Bu biraz kötü ancak belki bu işlevi ileriki bir tarihte web sürümünde görebiliriz.

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Durum güncellemeleri mobilde olduğu gibi 24 saat boyunca aktif kalacak ve daha sonra ortadan kaybolacak. Yuvarlak simgeye tıklandığında mevcut durumların tümünün görüntülendiği farklı bir pencere açılıyor. Bu özelliğin sadece WhatsApp'ın web sürümü için geçerli olduğunu belirtmek gerek. Masaüstü uygulamasına ise daha sonraki bir tarihte gelmesi planlanıyor.