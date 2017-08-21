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WhatsApp'ın web sürümüne "Durum" özelliği geldi

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ın web sürümünde artık durum güncellemeleri görüntülenebiliyor. Ancak durum güncellemesi eklemek şu an için mümkün değil...
1 yıl
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6
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Instagram, Hikayeler özelliğini ilk tanıttığında, Snapchat'in kopyası gibi görünüyordu ama yine de şaşırtıcı derecede iyi performans göstermeyi başardı. Facebook, daha sonra bunu Facebook uygulaması ve WhatsApp'ta da yapmayı denedi ancak bu platformların hiçbirinin Instagram kadar başarılı olduğu söylenemez.
Bununla birlikte WhatsApp'ın "Durum" özelliğini kullananlar için iyi bir haber var. Popüler mesajlaşma uygulamasının web sürümü artık bu özelliği desteklemeye başladı. Ancak sadece durum görüntüleme ile sınırlı olduğunu belirtelim. Yani kullanıcılar web sürümünde durum güncellemesi ekleyemiyorlar. Bu biraz kötü ancak belki bu işlevi ileriki bir tarihte web sürümünde görebiliriz.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S9'un sadece %40'ında Qualcomm yonga seti yer alacak"
Durum güncellemeleri mobilde olduğu gibi 24 saat boyunca aktif kalacak ve daha sonra ortadan kaybolacak. Yuvarlak simgeye tıklandığında mevcut durumların tümünün görüntülendiği farklı bir pencere açılıyor. Bu özelliğin sadece WhatsApp'ın web sürümü için geçerli olduğunu belirtmek gerek. Masaüstü uygulamasına ise daha sonraki bir tarihte gelmesi planlanıyor.

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drjacob 1 yıl
çok gerekli bence !
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El_domingo 1 yıl
durum guncellemesini ne işe yaracagınıda pek anlmadık..esasen basitlik ve hızdan odun vermesinler temel mesajlaşma işlemini yapsın yeter..
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FTX58 1 yıl
Hastayim bu m serisine araba degil sanat eseri mübarek
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Master_Evil 1 yıl FTX58
forum.donanimhaber.com/...
güzel araç ama 1 trilyonu geçti fiyatı ötv mtv derken
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likeablex 1 yıl
Çok gerekli.
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