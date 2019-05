The Sims Mobil çıktı

Tam Boyutta Gör

EA ve Maxis tarafından geliştirilen The Sims Mobil oyunu global çıkışını gerçekleştirdi. Ücretsiz olarak yayınlanan oyun, uygulama içi satın alımlar içeriyor. Fakat diğer EA oyunlarında olduğu gibi harcama yapmak için bizleri zorlamıyor. Oyun içinde kazanılan sanal paralar ile oyunu uzun süre oynayabilmek mümkün.

The Sims Mobil’de oyuncu oluşturduğu karakter ile Sims hayatına atılıyor. Karakter oluşturulurken görünüşü ve karakter adını özelleştirebiliyoruz. Özelleştirme seçenekleri bilgisayardaki ile kıyaslayınca yetersiz kalıyor.

Oluşturduğunuz karakterin evini özelleştiriyor, iş ve arkadaş hayatını yönetebiliyorsunuz. Karakterin mutluluğu ve başarası arttıkça sanal para kazanıyor ve yeni şeyler satın alabiliyoruz. Karakterlerin birbiri ile sohbeti arasında karakterinizin diyaloğunu seçebiliyor ve seçimleriniz doğrultusunda kişiliğini değiştirebiliyorsunuz.

Oyunun kariyer hayatı gayet detaylı işlenmiş. Örneğin baristalık yaparken kahve hazırlama, masa silme, yeni kahve türleri öğrenme, iş arkadaşınızla şakalaşma gibi şeyler yapabiliyoruz.

Türkçe diline sahip The Sims Mobil, güzel bir şekilde yerelleştirilmiş. Karakter isimleri, mekân isimleri, diyaloglar vs. güzel bir şekilde çevrilmiş. The Sims Mobil, geçmiş yıllarda yayınlanan The Sims Freeplay’e göre daha kullanıcı canlısı ve mobil için daha ergonomik bir yapıya sahip. The Sims Mobil’i Android cihazınız için buradan, iOS cihazınız için buradan indirebilirsiniz.