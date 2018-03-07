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The Sims Mobil çıktı

The Sims Mobil, Android ve iOS cihazlar için global çapta yayınlandı. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, mobil cihazlarda kapsamlı bir Sims deneyimi sunmayı amaçlıyor.
1 yıl
7,9b
1
8
Mobil Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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The Sims Mobil çıktı
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EA ve Maxis tarafından geliştirilen The Sims Mobil oyunu global çıkışını gerçekleştirdi. Ücretsiz olarak yayınlanan oyun, uygulama içi satın alımlar içeriyor. Fakat diğer EA oyunlarında olduğu gibi harcama yapmak için bizleri zorlamıyor. Oyun içinde kazanılan sanal paralar ile oyunu uzun süre oynayabilmek mümkün.

The Sims Mobil’de oyuncu oluşturduğu karakter ile Sims hayatına atılıyor. Karakter oluşturulurken görünüşü ve karakter adını özelleştirebiliyoruz. Özelleştirme seçenekleri bilgisayardaki ile kıyaslayınca yetersiz kalıyor.

Oluşturduğunuz karakterin evini özelleştiriyor, iş ve arkadaş hayatını yönetebiliyorsunuz. Karakterin mutluluğu ve başarası arttıkça sanal para kazanıyor ve yeni şeyler satın alabiliyoruz. Karakterlerin birbiri ile sohbeti arasında karakterinizin diyaloğunu seçebiliyor ve seçimleriniz doğrultusunda kişiliğini değiştirebiliyorsunuz.

Oyunun kariyer hayatı gayet detaylı işlenmiş. Örneğin baristalık yaparken kahve hazırlama, masa silme, yeni kahve türleri öğrenme, iş arkadaşınızla şakalaşma gibi şeyler yapabiliyoruz.

Türkçe diline sahip The Sims Mobil, güzel bir şekilde yerelleştirilmiş. Karakter isimleri, mekân isimleri, diyaloglar vs. güzel bir şekilde çevrilmiş. The Sims Mobil, geçmiş yıllarda yayınlanan The Sims Freeplay’e göre daha kullanıcı canlısı ve mobil için daha ergonomik bir yapıya sahip. The Sims Mobil’i Android cihazınız için buradan, iOS cihazınız için buradan indirebilirsiniz.


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orientem 1 yıl en beğenilen
Bu sims mobil de sürekli çıkıyor. 4.defa falan görüşüm. EA mı oyunu çekip çekip tekrar sürüyor haberi mi sürekli yapılıyor anlamadım.
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phorever 1 yıl
Farmville ve cityville'yi de böyle mobile taşısalar keşke. Burnumda tütüyorlar resmen
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AirSupport 1 yıl
Oynamaya başladım ama çok şarj yiyor.
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DH Misafiri 1 yıl
Nasıl yukleriz
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rohan32 1 yıl
10 dk %5 şarj
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DH Misafiri 1 yıl
Bende türkiye store una geldiğini sandım XD
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orientem 1 yıl en beğenilen
Bu sims mobil de sürekli çıkıyor. 4.defa falan görüşüm. EA mı oyunu çekip çekip tekrar sürüyor haberi mi sürekli yapılıyor anlamadım.
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.PanxeR. 1 yıl
The Sims 1 gibi olamadı hiç biri , the sims çıktıgından beri sims oynadım ve sims 2 de bıraktım. En son çıkan sims oyuna bir bakayım dedim aman tanrım tam bir felaket.
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tobepeople 1 yıl .PanxeR.
The sims 3'ü 4'den daha iyi diye duymuştum; sims 4 ise 2002 grafikli diyolardı, keşke sims 3'e baksaydın en azından 2009'yazıyordu ama 2007 grafikleri vardı Sonradan eklenen modlarla belki grafik işini çözmüş de olabilirler, önce tor.entine bakı ver :D
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