Alien: Earth 2. sezon olacak mı? Disney kararını açıkladı

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar çekilen ilk Alien dizisi olan Alien: Earth kısa süre önce izleyici ile buluştu. Genel olarak olumlu yorumlar alan dizi, izleyiciler tarafından da ilgiyle karşılandı. Dizinin yakaladığı bu başarı, 2. sezon onayının gelebileceği şeklinde yorumlandı. Çünkü dizinin yaratıcısı Noah Hawley, Alien: Earth'ün tek sezonluk bir dizi olmadığını, eğer başarılı olursa devamının geleceğini söylemişti. Nitekim öyle de oldu. Disney, Alien: Earth'e 2. sezon onayını verdi. Henüz net bir tarih verilmemiş olsa da 2. sezonun çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacağı duyuruldu.

Alien dizisinin 2. sezonu da Noah Hawley öncülüğünde hazırlanacak. Daha önce Fargo ve Legion gibi dizilere de imza atan Hawley, 2. sezon duyurusuyla eş zamanlı olarak Disney'le uzun yıllara yayılacak yeni bir anlaşma da imzaladı.

Alien: Earth, isminde yer alan "Earth" ifadesinden de anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya’ya taşıyor. 2120 yılında, yaniilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesiyle başlıyor. Gemide hayatta kalan var mı diye bakmaya giden genç bir kadın ve bir grup asker, gezegenin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikeyle yüz yüze geliyor. Kurtarma ekibi hayatta kalmaya çalışırken, arka planda dev şirketler ayaklarına gelen bu "fırsat" için güç mücadelesine giriyor.

