Alien: Earth 2. sezon olacak mı? Disney kararını açıkladı

Alien: Earth 2. Sezon Onayını Aldı; Çekimler Önümüzdeki Yıl Başlayacak
Alien dizisinin 2. sezonu da Noah Hawley öncülüğünde hazırlanacak. Daha önce Fargo ve Legion gibi dizilere de imza atan Hawley, 2. sezon duyurusuyla eş zamanlı olarak Disney'le uzun yıllara yayılacak yeni bir anlaşma da imzaladı.
Alien: Earth, isminde yer alan "Earth" ifadesinden de anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya'ya taşıyor. 2120 yılında, yaniilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya'ya düşmesiyle başlıyor. Gemide hayatta kalan var mı diye bakmaya giden genç bir kadın ve bir grup asker, gezegenin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikeyle yüz yüze geliyor. Kurtarma ekibi hayatta kalmaya çalışırken, arka planda dev şirketler ayaklarına gelen bu "fırsat" için güç mücadelesine giriyor.