The Walking Dead'in ikinci oyunu önümüzdeki hafta Appstore'da yerini alacak

Telltale Games tarafından iOS platformu için geliştirilen ''The Walking Dead'' serisinin ikinci oyunu olan ''Episode Two- Starved for Help'' önümüzdeki hafta mobil oyuncuların beğenisine sunuluyor.





Birçok oyun otoritesi tarafından adından övgüyle bahsedilen ikinci bölümde, macera kaldığı yerden devam ediyor. Çizgi roman havasındaki grafikleri, gerçekçi diyalogları ve başarılı kontrolleriyle dikkat çeken oyunda aksiyon dolu sahneler mobil oyuncuları zombiler ile dolu bir dünyaya götürüyor. 4.99$'lık fiyat etiketi ile satışa sunulacak olan oyunun 2. oyundan itibaren tüm hikayelerini kapsayan paketini ilk oyunda 14.99$'a almışsanız bu bölüme herhangi bir ücret ödemeden ulaşabileceksiniz.





Kesin bir çıkış tarihi belirtilmese de önümüzdeki hafta Appstore'da yerini alacağı belirtilen Starved for Help'in mobil oyunculara eğlenceli vakit geçirtmesi planlanıyor. Serinin ilk oyununa Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.telltalegames.com/community/blogs/id-983