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The Wall: Samsung’dan 146 inçlik microLED televizyon

Adeta duvar büyüklüğünde olan The Wall adındaki mikroLED televizyonun ismi tam oturmuş. CES 2018 fuarında The Wall özellikleri ile ilgili ilk bilgilendirme yapıldı.
1 yıl
3,8b
1
20
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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The Wall: Samsung’dan 146 inçlik microLED televizyon

Televizyon sektörünün lideri olan Samsung, üretim maliyetleri halen yüksek olan OLED yerine alternatif teknolojiler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. QLED teknolojisinden sonra şimdi de microLED teknolojisi karşımızda. 

The Wall özellikleri

The Wall adındaki 146 inçlik dev televizyon CES 2018 fuarında tanıtıldı. Samsung bir süredir micro LED ekran teknolojileri üzerinde çalışmalar yapıyor. Hatta sektörün usta bir ismini satın almak için yoğun çaba sarf ettiği de gelen bilgiler arasında. Yaz aylarında duyurulan 10 metre genişliğe sahip sinema LED ekranda ilk kez micro LED teknolojisi kullanılmıştı.

Aslında yekpare bir ekran dememiz doğru olmaz. Samsung kare şeklinde birden fazla ekranı birleştirerek bu yapıyı elde ettiğini belirtiyor. 4K çözünürlüğündeki panel bu sayede modüler hale geliyor ve her mekâna uygun şekillendirilebiliyor. Samsung şimdilik microLED televizyon konusunda net bilgiler vermek istemiyor.

MicroLED nedir?
 

Apple, Samsung gibi üreticilerin büyük ilgi gösterdiği microLED ekranların görüntüleme endüstrisini derinden etkilemesi bekleniyor. MicroLED teknolojisi mikroskopik derecede küçük yani yaklaşık 100 mikrometre boyutundaki LED’leri ifade ediyor. Her bir pikseli oluşturan microLED’ler yüksek enerji verimliliğine ve uzun ömre sahip. Ayrıca parlaklık açısından da OLED teknolojisinden oldukça ileride ve yanma problemi yaşanmıyor. MicroLED ekranların yakın gelecekte OLED ekranlardan daha popüler olacağına inanılıyor.

Ayrıca Bkz. "LG Display rulolanabilir OLED ekranını duyurdu"

Diğer taraftan geleneksel LED ekranlar gibi birden çok katmanlı değil ve bir entegre devrenin üzerine microLED’ler verimli bir şekilde uygulanabiliyor. Böylece 2 cm seviyesinin de altına inen ekranlar ortaya çıkıyor. 

Üretim konusundaki sıkıntıların devam etmesi nedeniyle yeni televizyon hemen piyasaya sürülemeyecek. Samsung’un yılın ikinci yarısında üretimi dengelemeyi ve bir miktar televizyonu piyasaya sürmeyi planladığı konuşuluyor. Eğer işler yolunda giderse 2019 yılında daha çok microLED televizyon görebileceğiz.

 

https://venturebeat.com/2018/01/07/samsung-goes-big-with-147-inch-tv-ai-powered-8k-upscaling/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
amuse 1 yıl
Parçalar birleştirilerek yapılmış. 7 kişi Wallis a girsek hisselerimizi bölüşürüz herkes Micro led sahibi olur.
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zero fear 1 yıl
TV Teknolojisi son 2 yıldır tıkandı gibi
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Guest-F5DFA3868 1 yıl
Gelecek microled de. apple da kendi microled'ini geliştiriyormuş.
donanimhaber.com/...
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EasternBloodTR 1 yıl
Oled tv den 4 kat daha pahalı satılacakmış kim alır la bunu? Oled devam
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INumber1OneI 1 yıl
vay be evime bir tane istiyorum bundan
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kadirirdem 1 yıl
Oled den de başarılı olmuş.
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MERNEPTAH 1 yıl
Daha firmalar bile OLED seriye geçmemiş Microled çıkartıcaz diye reklam ediyor,Gebermiş led teknolojisine devam diyorlar,her sene makyajlayıp ledlerin lümenleri arttırıp her firma kendine özgü saçma sapan özelliklerle kekeliyor insanları..OLED varmı var, LG baş çekiyormu evet, diğer bir kaç firma çıkartıyormu evet, ama ülkede yok
ne alıcaksın ancak bak havaya.hadi aldın, mübarek dersin tv değil yeni geline hasır takımı alıyorsun bu pahalılıkta oledmi alınır
bekle babam bekle bitmez bu Çöp Arka aydınlatmalı LCD TV'ler.boş yere milletin aklını bulandırıyorlar..Qled'MİŞ HEPSİ AYNI B....K laciverti dayamışlar arkaya led ampüllerin ışık seviyesini şiddetli + ön panelide daha siyah yapmışlar alsana Qled,karanlıkta leş gibi ışık sızması koyu gri ekran var, tv'mi izliyon gece lambasımı belli değil
1 Yanıt Yanıtla +1
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behram40 1 yıl MERNEPTAH
MERNEPTAH
Daha firmalar bile OLED seriye geçmemiş Microled çıkartıcaz diye reklam ediyor,Gebermiş led teknolojisine devam diyorlar,her sene makyajlayıp ledlerin lümenleri arttırıp her firma kendine özgü saçma sapan özelliklerle kekeliyor insanları..OLED varmı var, LG baş çekiyormu evet, diğer bir kaç firma çıkartıyormu evet, ama ülkede yok
ne alıcaksın ancak bak havaya.hadi aldın, mübarek dersin tv değil yeni geline hasır takımı alıyorsun bu pahalılıkta oledmi alınır
bekle babam bekle bitmez bu Çöp Arka aydınlatmalı LCD TV'ler.boş yere milletin aklını bulandırıyorlar..Qled'MİŞ HEPSİ AYNI B....K laciverti dayamışlar arkaya led ampüllerin ışık seviyesini şiddetli + ön panelide daha siyah yapmışlar alsana Qled,karanlıkta leş gibi ışık sızması koyu gri ekran var, tv'mi izliyon gece lambasımı belli değil


Samsung 55"js 9000 (SUHD) sahibi olarak yazdıklarınıza ekleyecek veya çıkaracak bişey bulamadım.Gelelim benim tv'ye herşey on numara ancak yine de bir led ve gece ışıklar kapanınca bütün büyü bitiyor.Samsung, Telefonlarında kullandığı Amoled ekranı büyütüp (televizyon ekranı olarak) kullanabilir veya yeni bir teknoloji geliştirebilir(Micro led) Bence samsung bunu yapabilir o teknoloji onda var. Oled'e hiç bulaşmadı,Amoled olarak yoluna devam etti.Bilmiyorum belki ikisi de aynı şeydir.Oğlumdaki telefon bir Amoled ve ışıkları kapatıp siyah renk görsellerine baktık ve ekran gözükmüyordu, benim led ekranlı telefonum(p 10 plus da ise ekran gözüküyordu,led çünkü)Bak led ile amoled farkı budur dedim.
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Nicomedia66 1 yıl
1.27 den sonraki olay efsane guzel dusunulmus :)
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zdhakan 1 yıl
tepki süresi, contrast, piksel sıklığı oledden daha iyi
55 inçte vs fiyat olarak rekabetçi olabilirse lg oledi geçebilecek tek panel teknolojisi
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Sazankiller 1 yıl
Bu tv nin 55 inç modeli üretildiği zaman lg oled dükkanı kapatir
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