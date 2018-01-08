The Wall: Samsung’dan 146 inçlik microLED televizyon

Televizyon sektörünün lideri olan Samsung, üretim maliyetleri halen yüksek olan OLED yerine alternatif teknolojiler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. QLED teknolojisinden sonra şimdi de microLED teknolojisi karşımızda.

The Wall özellikleri

The Wall adındaki 146 inçlik dev televizyon CES 2018 fuarında tanıtıldı. Samsung bir süredir micro LED ekran teknolojileri üzerinde çalışmalar yapıyor. Hatta sektörün usta bir ismini satın almak için yoğun çaba sarf ettiği de gelen bilgiler arasında. Yaz aylarında duyurulan 10 metre genişliğe sahip sinema LED ekranda ilk kez micro LED teknolojisi kullanılmıştı.

Aslında yekpare bir ekran dememiz doğru olmaz. Samsung kare şeklinde birden fazla ekranı birleştirerek bu yapıyı elde ettiğini belirtiyor. 4K çözünürlüğündeki panel bu sayede modüler hale geliyor ve her mekâna uygun şekillendirilebiliyor. Samsung şimdilik microLED televizyon konusunda net bilgiler vermek istemiyor.

MicroLED nedir?



Apple, Samsung gibi üreticilerin büyük ilgi gösterdiği microLED ekranların görüntüleme endüstrisini derinden etkilemesi bekleniyor. MicroLED teknolojisi mikroskopik derecede küçük yani yaklaşık 100 mikrometre boyutundaki LED’leri ifade ediyor. Her bir pikseli oluşturan microLED’ler yüksek enerji verimliliğine ve uzun ömre sahip. Ayrıca parlaklık açısından da OLED teknolojisinden oldukça ileride ve yanma problemi yaşanmıyor. MicroLED ekranların yakın gelecekte OLED ekranlardan daha popüler olacağına inanılıyor.

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Diğer taraftan geleneksel LED ekranlar gibi birden çok katmanlı değil ve bir entegre devrenin üzerine microLED’ler verimli bir şekilde uygulanabiliyor. Böylece 2 cm seviyesinin de altına inen ekranlar ortaya çıkıyor.

Üretim konusundaki sıkıntıların devam etmesi nedeniyle yeni televizyon hemen piyasaya sürülemeyecek. Samsung’un yılın ikinci yarısında üretimi dengelemeyi ve bir miktar televizyonu piyasaya sürmeyi planladığı konuşuluyor. Eğer işler yolunda giderse 2019 yılında daha çok microLED televizyon görebileceğiz.