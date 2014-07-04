The Wolf Among Us'ın sezon finali önümüzdeki hafta yayımlanacak

Telltale Games, The Wolf Among Us'ın sezon finalini gerçekleştirecek olan Cry Wolf adlı 5. hikayenin çıkış tarihini açıkladı.





Açıklamaya göre Cry Wolf, 10 Temmuz tarihinde iOS kullanıcılarının beğenisine sunulacak. PC, Mac ve PSN(Amerika) için 8 Temmuz tarihinde yayımlanacak olan Cry Wolf'un PSN(Avrupa) ve Xbox 360 çıkışı ise, 9 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.





Appstore'da 10.49 TL'lik bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak olan sezon finalinde Telltale Games'in neler sunacağını hep birlikte göreceğiz.





Uyarı: Video'da spoiler niteliğinde görüntüler yer almaktadır.