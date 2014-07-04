Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

The Wolf Among Us'ın sezon finali önümüzdeki hafta yayımlanacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
375
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
The Wolf Among Us'ın sezon finali önümüzdeki hafta yayımlanacak
Telltale Games, The Wolf Among Us'ın sezon finalini gerçekleştirecek olan Cry Wolf adlı 5. hikayenin çıkış tarihini açıkladı.

Açıklamaya göre Cry Wolf, 10 Temmuz tarihinde iOS kullanıcılarının beğenisine sunulacak. PC, Mac ve PSN(Amerika) için 8 Temmuz tarihinde yayımlanacak olan Cry Wolf'un PSN(Avrupa) ve Xbox 360 çıkışı ise, 9 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

Appstore'da 10.49 TL'lik bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak olan sezon finalinde Telltale Games'in neler sunacağını hep birlikte göreceğiz.

Uyarı: Video'da spoiler niteliğinde görüntüler yer almaktadır.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Sahurluk" Teknoloji ve Oyun programı 5 yıl OnePlus One kutusundan çıkıyor: Amiral gemi telefonların katiline yakından bakıyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim