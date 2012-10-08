Thecus, enerji tüketiminin düşürüldüğü N4800Eco NAS sunucu modelini duyurdu





Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için tasarladığı N4800 ağ destekli depolama aygıtıyla önemli bir satış başarısı elde ettiğini açıklayan Thecus, daha büyük bir tüketici kitlesini hedef alabilmek için %20 daha az enerji tüketen N4800Eco modelli sunucusunu resmen duyurdu. Ev kullanıcılarına da hitap eden yeni NAS sunucu, halefine benzer şekilde gücünü Intel Atom D2700 işlemciden alıyor ve 4 yuvayla 16TB'a kadar çıkan geniş bir depolama alanı vaat ediyor.

2.8 inç büyüklüğünde OLED ekran, 2GB DDR3 RAM, iki USB 3.0, iki USB 2.0, eSATA portu, HDMI, VGA çıkışları, çift LAN portu ve ThecusOS 5.0 işletim sistemine sahip olan N4800Eco, üreticisinin McAfee ile olan anlaşması sayesinde piyasadaki en iyi antivirüs teknolojilerinden birini tamamen ücretsiz olarak yapısında barındırdığı verileri korumak için kullanacak. Sahip olduğu işletim sisteminin en önemli fonksiyonlarından Data Burn sayesinde depolanan verilerin USB portları üzerinden bağlanabilecek bir disk yazısıyla yedeklenebilmesini mümkün kılacak. Yedekleme için Data Burn'ün yanı sıra farklı NAS ve sunuculara aktarım sağlayan Data Guard özelliğine de başvurulabilecek.

Amazon S3 gibi bulut depolama çözümlerine de destek sunan ThecusOS 5.0, sunucunun üzerinde bulunan VGA ve HDMI çıkışları ile USB portlarına bağlanabilecek klavye, fare birimleri sayesinde Thecus kullanıcı arayüzüne erişilebilmesine imkan tanıyor. Böylece bir bilgisayara ihtiyaç duymadan depolanan verileri bir televizyon üzerinden yönetmek, hatta görüntülemek oldukça kolay bir hal alıyor. Bu yönüyle ev kullanıcılarına büyük fayda sağlayacak olan N4800Eco'nun durumu Thecus Dashboard ( Android iOS ) ile kontrol edebilecek, medya dosyalarına Thecus Share ( Android iOS ) yardımıyla her zaman, her yerde erişilebilecek, hatta veri aktarımı gerçekleştirilebilecek. iOS'a özel T-OnTheGo aracı sayesinde ise; tüm verileri iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri üzerinden yönetilebilecek, bu aygıtlara veri senkronize edilebilecek.