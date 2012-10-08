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Thecus, enerji tüketiminin düşürüldüğü N4800Eco NAS sunucu modelini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Ağ Ürünleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Thecus, enerji tüketiminin düşürüldüğü N4800Eco NAS sunucu modelini duyurdu
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Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için tasarladığı N4800 ağ destekli depolama aygıtıyla önemli bir satış başarısı elde ettiğini açıklayan Thecus, daha büyük bir tüketici kitlesini hedef alabilmek için %20 daha az enerji tüketen N4800Eco modelli sunucusunu resmen duyurdu. Ev kullanıcılarına da hitap eden yeni NAS sunucu, halefine benzer şekilde gücünü Intel Atom D2700 işlemciden alıyor ve 4 yuvayla 16TB'a kadar çıkan geniş bir depolama alanı vaat ediyor.
2.8 inç büyüklüğünde OLED ekran, 2GB DDR3 RAM, iki USB 3.0, iki USB 2.0, eSATA portu, HDMI, VGA çıkışları, çift LAN portu ve ThecusOS 5.0 işletim sistemine sahip olan N4800Eco, üreticisinin McAfee ile olan anlaşması sayesinde piyasadaki en iyi antivirüs teknolojilerinden birini tamamen ücretsiz olarak yapısında barındırdığı verileri korumak için kullanacak. Sahip olduğu işletim sisteminin en önemli fonksiyonlarından Data Burn sayesinde depolanan verilerin USB portları üzerinden bağlanabilecek bir disk yazısıyla yedeklenebilmesini mümkün kılacak. Yedekleme için Data Burn'ün yanı sıra farklı NAS ve sunuculara aktarım sağlayan Data Guard özelliğine de başvurulabilecek.
Amazon S3 gibi bulut depolama çözümlerine de destek sunan ThecusOS 5.0, sunucunun üzerinde bulunan VGA ve HDMI çıkışları ile USB portlarına bağlanabilecek klavye, fare birimleri sayesinde Thecus kullanıcı arayüzüne erişilebilmesine imkan tanıyor. Böylece bir bilgisayara ihtiyaç duymadan depolanan verileri bir televizyon üzerinden yönetmek, hatta görüntülemek oldukça kolay bir hal alıyor. Bu yönüyle ev kullanıcılarına büyük fayda sağlayacak olan N4800Eco'nun durumu Thecus Dashboard (Android - iOS) ile kontrol edebilecek, medya dosyalarına Thecus Share (Android - iOS) yardımıyla her zaman, her yerde erişilebilecek, hatta veri aktarımı gerçekleştirilebilecek. iOS'a özel T-OnTheGo aracı sayesinde ise; tüm verileri iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri üzerinden yönetilebilecek, bu aygıtlara veri senkronize edilebilecek.
Çok kullanıcılı ekosistemlerde düşük tepki süresine sahip olan Thecus N4800Eco, merkezi depolama ünitesini ihtiyaç duyan küçük-orta ölçekli kurumsal müşteriler ve gelişmiş çoklu medya fonksiyonları ile de ev kullanıcıları için ideal bir NAS sunucusu haline geliyor. Intel Atom işlemcisi ve fansız anakartıyla enerji tüketiminin önceki modele oranla önemli ölçüde azaltıldığı sunucunun N4800'den biraz daha pahalı bir seviyeden satışa sunulması bekleniyor. Üreticilere göre uyumlu HDD modellerine buradan ulaşabileceğiniz ağ destekli depolama çözümünün ne zaman çıkış yapacağına dair bir bilgilendirme yapılmadı.

Thecus, enerji tüketiminin düşürüldüğü N4800Eco NAS sunucu modelini duyurdu
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http://www.thecus.com/product.php?PROD_ID=83 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
El_domingo 7 yıl
N4800 almanya amazon fiyatı... 560€ turkiyeye gelse fiyatı ne olur allah bilir..alet guzel ama turk ev ve kucuk işletme kullanıcısı acısından fiyatı yuksek gelir...genelde fiyatlar yukseldiği zaman kullanıcılar uygun sartlarda bilgisayar toplayıp onun uzerinden depolama işlemlerini gormeyi yegleyebilirler..
amazon.de/...
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Evren 7 yıl
link aggregation cok ıyı olmus 2 uplınkten bırı gıdersen dıgerı yoluna devam edıp sıkıntı ortadan kalkacaktır.
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