Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thorsten Heins: BlackBerry Messenger'ın Android ve iOS versiyonları yaz bitmeden yayınlanacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
652
1
20
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Thorsten Heins: BlackBerry Messenger'ın Android ve iOS versiyonları yaz bitmeden yayınlanacak
Hatırlayacağınız üzere, BlackBerry'nin popüler mesajlaşma servisi geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen BlackBerry Live konferansında Android ve iOS platformları için duyurulmuştu. Ancak, BlackBerry Messenger'ın rakip platformlara ne zaman geleceğine dair net bir bilgi paylaşılmamıştı. Bu ayın başlarında T-Mobile İngiltere'nin bir tweetiyle gündeme gelen 27 Haziran tarihi ise, BlackBerry tarafından yalanlanmıştı.

Çeyrek finans raporunun açıklanmasının ardından düzenlenen telekonferans oturumunda konuşan CEO Thorsten Heins, BlackBerry Messenger'ın Android ve iOS versiyonlarına da değindi. Kesin bir tarih vermekten kaçınan Heins, yaz bitmeden BBM'ın Appstore ve Google Play'deki yerini alacağını belirtti.

BlackBerry'nin cihazları dışında ilk kez varlığını gösterecek olan BlackBerry Messenger'ın Whatsapp ve Facebook Mesenger gibi rakipleri karşısında ne kadar başarılı olabileceğini yaz aylarının bitimiyle hep birlikte göreceğiz.

http://www.androidcentral.com/bbm-still-coming-android-end-summer Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
caglet 6 yıl en beğenilen
Yayinlanmasada olur gerek yok
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forumlarabak 6 yıl
arman atilgan
Çok geç kaldın BB whatsapp türemeden sürecektin piyasaya bunu.

Bence geç olsun güç olmasın. Herkes tutturmuş bir Whatsapp gidiyor. Ben mesela daha iyi olduğunu düşündüğüm Viber ı kullanıyorum, BlackBerry Messenger daha kullanışlı olsun onu kullanırım.
Bizim milletmiz de ki en kötü huy, alışıyorlar birşeye isterse kralı çıksın kullanmaz..
arman atilganÇok geç kaldın BB whatsapp türemeden sürecektin piyasaya bunu.Bence geç olsun güç olmasın. Herkes tutturmuş bir Whatsapp...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 6 yıl
bbmin yerini hiçbiri tutmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VirgilSollozzo 6 yıl
BlackBerry en fazla 3yil daha omrun var,sonrasi zaten iflas.Bir de elindeki seni tek farkli kilan ozelligi diger platformlara sunuyorsun daha ne diyelim sana
hayirli iflaslar simdiden
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mateacher 6 yıl VirgilSollozzo
VirgilSollozzo

BlackBerry en fazla 3yil daha omrun var,sonrasi zaten iflas.Bir de elindeki seni tek farkli kilan ozelligi diger platformlara sunuyorsun daha ne diyelim sana
hayirli iflaslar simdiden

Para kazanmak istiyor, tahminen telefon satışları düştü.
O da iOS ve Android pastasından pay almak istiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZenciPriapus 6 yıl
Blackberry mezarını kazmayı bitirdi içine girmeyide bitirdi şimdi toprakları kendi üstüne atıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dark Shade 6 yıl
Surprise Mothafucka

BBMin WhatsApptan ne farkı var, ya da ChatOndan ne fazlası var ? Bilmediğimden soruyorum.


sadece adı var. internet üzerinden mesajlaşmanın öncüsü gibi birşey. bbm ile yaygınlaşmaya başladı net üzerinden mesajlaşma.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Surprise Mothafucka 6 yıl Dark Shade
Dark Shade

Surprise Mothafucka

BBMin WhatsApptan ne farkı var, ya da ChatOndan ne fazlası var ? Bilmediğimden soruyorum.


sadece adı var. internet üzerinden mesajlaşmanın öncüsü gibi birşey. bbm ile yaygınlaşmaya başladı net üzerinden mesajlaşma.

Ben mesela ChatOn kullanırım, ama kullanan arkadaşım az olunca mecburen WhatsApp kullanmak durumunda kalıyorum. ChatOn çok daha kaliteli bana göre.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WmGMD 6 yıl
Halen kullanan varmı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Surprise Mothafucka 6 yıl
BBM'in WhatsApp'tan ne farkı var, ya da ChatOn'dan ne fazlası var ? Bilmediğimden soruyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Headhunter117 6 yıl
BBM kullananlar bilirler ki whatsapp aslında pek de yanına yaklaşamaz. Ama yaygınlık olarak tabi ki whatsapp daha avantajlı. Eğer blackberry android ve ios içinde çıkardığı bbm de arama özelliğinide aktif ederse o zaman işte tadından yenmez.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CertificatedStaff 6 yıl
gözümüz yollarda kaldı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forumlarabak 6 yıl
arman atilgan
forumlarabak
arman atilganÇok geç kaldın BB whatsapp türemeden sürecektin piyasaya bunu.
Bence geç olsun güç olmasın. Herkes tutturmuş bir Whatsapp gidiyor. Ben mesela daha iyi olduğunu düşündüğüm Viber ı kullanıyorum, BlackBerry Messenger daha kullanışlı olsun onu kullanırım.Bizim milletmiz de ki en kötü huy, alışıyorlar birşeye isterse kralı çıksın kullanmaz..
Ya kralı çıksın kullanmayız çünkü whatsappı kullanan kişi sayısı belli kralı çıksa rehberimde 10-20 kişi onu kullanıyor olur. Whatsappı rehberimde 100e yakın kişi kullanıyor bu yüzden başka mesajlaşma programlarına yönelmiyorum. :)

Sen böyle düşünmeye devam ettikçe adam bedava olan programı şuan olduğu gibi önce senelik ücrete bağlar sonra da aylık öderiz. Alternatif iyidir sen kullanacaksın etrafına önericeksin o da bi diğerine, sayemde viber kullanan onlarca kişi var ve çok memnun kaldılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
Milleti zar zor whatsappa alıştırdik. Çoğu arkadaşımin yoktu ben onlara yükledim. Şimdi bb çıktı. Bence whatsapp ve viber karşısında hiç şansı yok.. çok geç kaldı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
652 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, ios ve
3 etiket daha uygulama haber android blackberry
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Microsoft BUILD: Windows RT 8.1 ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim