Thorsten Heins: BlackBerry Messenger'ın Android ve iOS versiyonları yaz bitmeden yayınlanacak

Hatırlayacağınız üzere, BlackBerry'nin popüler mesajlaşma servisi geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen BlackBerry Live konferansında Android ve iOS platformları için duyurulmuştu. Ancak, BlackBerry Messenger'ın rakip platformlara ne zaman geleceğine dair net bir bilgi paylaşılmamıştı. Bu ayın başlarında T-Mobile İngiltere'nin bir tweetiyle gündeme gelen 27 Haziran tarihi ise, BlackBerry tarafından yalanlanmıştı.





Çeyrek finans raporunun açıklanmasının ardından düzenlenen telekonferans oturumunda konuşan CEO Thorsten Heins, BlackBerry Messenger'ın Android ve iOS versiyonlarına da değindi. Kesin bir tarih vermekten kaçınan Heins, yaz bitmeden BBM'ın Appstore ve Google Play'deki yerini alacağını belirtti.





BlackBerry'nin cihazları dışında ilk kez varlığını gösterecek olan BlackBerry Messenger'ın Whatsapp ve Facebook Mesenger gibi rakipleri karşısında ne kadar başarılı olabileceğini yaz aylarının bitimiyle hep birlikte göreceğiz.

http://www.androidcentral.com/bbm-still-coming-android-end-summer