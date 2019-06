Three UK, Bold 9900'ün satışa sunulacağı tarihi duyurdu

Geçtiğimiz günlerde Amazon UK tarafından ön satışa sunulan Blackberry'nin yeni amiral gemisi Bold 9900'ün severleriyle buluşacağı tarih kesinlik kazandı.

Servis sağlayıcısı Three UK'in internet günlüğünden yaptığı açıklamaya göre siyah renkli Bold 9900 15 Eylül'de; beyaz renkli modeli ise bir ay sonra Ekim ayı içersinde satışa sunulacak. Amazon UK'in sitesinde yer alan bilgilerde Three UK'in açıklamalarıyla örtüşüyor. Ancak, şunu belirtmekte fayda var ki Three UK'in yaptığı açıklama resmi bir basın açıklaması olarak yapılmış değil.

Blackberry Bold 9900, yüksek performanslı grafik işlemcisi ve Qualcomm'un 1.2GHz'lik işlemcisi, inç başına 287 piksele sahip olan 2.8 inçlik ekranı ve Blackberry OS 7 işletim sistemiyle öne çıkıyor.