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    Xiaomi 13T serisinin tüm özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

    Redmi K60 Ultra'nın Çin'de tanıtılmasının ardından küresel pazarda Xiaomi 13T serisi merakla bekleniyor. Lansmandan önce Xiaomi 13T Pro'nun tüm özellikleri ortaya çıktı.
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    Xiaomi 13T Pro özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yakın zamanda Çin’de bir dizi yeni cihazını (Mix 3 Fold, Realme K60 Ultra, Pad 6 Max) tanıttıktan sonra Çin dışı pazarlarda Xiaomi 13T ve 13T Pro modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen Xiaomi 13T serisinin özellikleri, fiyat bilgisiyle birlikte sızdırıldı.

    Xiaomi 13T serisi, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık sunan 6.67 inç AMOLED ekrana sahip olacak. 13T, 8GB RAM 256GB depolama alanı ile gelirken; 13T Pro’nun en üst modeli 16GB RAM 1TB depolama sunacak. Düz modelin işlemcisi MediaTek Dimensity 8200. Pro model de MediaTek’in Dimensity 9200 Ultra işlemcisinden güç alacak. İki telefon da 120W kablolu hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip olacak.

    Kamera tarafında, Xiaomi 13T modelinde Leica 50MP geniş açılı lens, 50MP Leica 2x telephoto lens, 12MP ultra geniş açılı lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumu, 20MP ön kamera göreceğiz. 13T Pro modeli, 50MP Sony IMX 707 1/1.28” sensör (f/1.9), 50MP OmniVision OV50D telephoto sensör, 13MP Omnivision OV13B ultra geniş açılı lensten oluşan üçlü arka kamerayla gelecek. Telefon, önde 20MP Sony IMX 596 f/2.2 kamera taşıyacak. İki telefon da WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC bağlantılarını destekleyecek.

    Xiaomi 13T ve 13T Pro beklenen fiyatı

    Fiyatlara gelince, Xiaomi 13T, İngiltere’de 549 pound başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. 12GB RAM 256GB depolama alanlı Xiaomi 13T Pro, 699 pound fiyat etiketiyle satılacak. 8GB RAM 256GB depolama alanlı Xiaomi 13T, Fransa’da 649 euro; 16GB RAM 1TB depolama alanı sunan 13T Pro 999 euro olarak fiyatlandırılacak.

    Xiaomi 13T beklenen özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç, 1.5K çözünürlük, 144Hz, 2600 nit, 20:9, AMOLED CrystalRes
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8200 Ultra
    • Bellek ve depolama: 8GB RAM, 256GB
    • Yazılım: MIUI 14, Android 13
    • Arka kamera: 50MP + 50MP + 12MP
    • Ön kamera: 20MP
    • Batarya: 5000 mAh, 120w Xiaomi Smart HyperCharge
    • Boyut ve ağırlık: 162.2 x 75.7 x 8.49mm, 197g
    • Renkler: Siyah, Mavi

    Xiaomi 13T Pro beklenen özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç, 1.5K çözünürlük, 144Hz, 2600 nit, 20:9, AMOLED CrystalRes
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9200 Ultra
    • Bellek: 12GB/16GB RAM
    • Depolama: 256GB/512GB/1TB
    • Yazılım: MIUI 14, Android 13
    • Arka kamera: 50MP + 50MP + 13MP
    • Ön kamera: 20MP
    • Batarya: 5000 mAh, 120w Xiaomi Smart HyperCharge
    • Boyut ve ağırlık: 162.2 x 75.7 x 8.49mm, 206g
    • Renkler: Siyah, Mavi
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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