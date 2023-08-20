Xiaomi 13T serisinin tüm özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yakın zamanda Çin’de bir dizi yeni cihazını (Mix 3 Fold, Realme K60 Ultra, Pad 6 Max) tanıttıktan sonra Çin dışı pazarlarda Xiaomi 13T ve 13T Pro modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen Xiaomi 13T serisinin özellikleri, fiyat bilgisiyle birlikte sızdırıldı.

Xiaomi 13T Pro için geri sayım başladı: Tasarımı belli oldu 1 gün önce eklendi

Xiaomi 13T serisi, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık sunan 6.67 inç AMOLED ekrana sahip olacak. 13T, 8GB RAM 256GB depolama alanı ile gelirken; 13T Pro’nun en üst modeli 16GB RAM 1TB depolama sunacak. Düz modelin işlemcisi MediaTek Dimensity 8200. Pro model de MediaTek’in Dimensity 9200 Ultra işlemcisinden güç alacak. İki telefon da 120W kablolu hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip olacak.

Kamera tarafında, Xiaomi 13T modelinde Leica 50MP geniş açılı lens, 50MP Leica 2x telephoto lens, 12MP ultra geniş açılı lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumu, 20MP ön kamera göreceğiz. 13T Pro modeli, 50MP Sony IMX 707 1/1.28” sensör (f/1.9), 50MP OmniVision OV50D telephoto sensör, 13MP Omnivision OV13B ultra geniş açılı lensten oluşan üçlü arka kamerayla gelecek. Telefon, önde 20MP Sony IMX 596 f/2.2 kamera taşıyacak. İki telefon da WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC bağlantılarını destekleyecek.

Xiaomi 13T ve 13T Pro beklenen fiyatı

Fiyatlara gelince, Xiaomi 13T, İngiltere’de 549 pound başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. 12GB RAM 256GB depolama alanlı Xiaomi 13T Pro, 699 pound fiyat etiketiyle satılacak. 8GB RAM 256GB depolama alanlı Xiaomi 13T, Fransa’da 649 euro; 16GB RAM 1TB depolama alanı sunan 13T Pro 999 euro olarak fiyatlandırılacak.

Xiaomi 13T beklenen özellikleri

Ekran : 6.67 inç, 1.5K çözünürlük, 144Hz, 2600 nit, 20:9, AMOLED CrystalRes

: 6.67 inç, 1.5K çözünürlük, 144Hz, 2600 nit, 20:9, AMOLED CrystalRes İşlemci : MediaTek Dimensity 8200 Ultra

: MediaTek Dimensity 8200 Ultra Bellek ve depolama : 8GB RAM, 256GB

: 8GB RAM, 256GB Yazılım : MIUI 14, Android 13

: MIUI 14, Android 13 Arka kamera : 50MP + 50MP + 12MP

: 50MP + 50MP + 12MP Ön kamera : 20MP

: 20MP Batarya : 5000 mAh, 120w Xiaomi Smart HyperCharge

: 5000 mAh, 120w Xiaomi Smart HyperCharge Boyut ve ağırlık : 162.2 x 75.7 x 8.49mm, 197g

: 162.2 x 75.7 x 8.49mm, 197g Renkler: Siyah, Mavi

Xiaomi 13T Pro beklenen özellikleri

Ekran : 6.67 inç, 1.5K çözünürlük, 144Hz, 2600 nit, 20:9, AMOLED CrystalRes

: 6.67 inç, 1.5K çözünürlük, 144Hz, 2600 nit, 20:9, AMOLED CrystalRes İşlemci : MediaTek Dimensity 9200 Ultra

: MediaTek Dimensity 9200 Ultra Bellek : 12GB/16GB RAM

: 12GB/16GB RAM Depolama : 256GB/512GB/1TB

: 256GB/512GB/1TB Yazılım : MIUI 14, Android 13

: MIUI 14, Android 13 Arka kamera : 50MP + 50MP + 13MP

: 50MP + 50MP + 13MP Ön kamera : 20MP

: 20MP Batarya : 5000 mAh, 120w Xiaomi Smart HyperCharge

: 5000 mAh, 120w Xiaomi Smart HyperCharge Boyut ve ağırlık : 162.2 x 75.7 x 8.49mm, 206g

: 162.2 x 75.7 x 8.49mm, 206g Renkler: Siyah, Mavi

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Xiaomi 13T Pro'nun özellikleri ve fiyatı sızdırıldı