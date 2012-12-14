TIME dergisi yılın en iyi 10 fotoğrafını seçti

Dünyanın en eski ve büyük dergilerinden olan TIME, 2012 yılında çekilmiş en iyi fotoğrafları belirledi.

2012 yılının bitimine az bir zaman kala her alanda yılın en iyileri seçilmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük basılı dergilerinden olan ve hazırladığı etkili kapaklar ile sık sık gündeme gelen TIME dergisi, 2012 yılı içerisinde dünya gündeminde en çok etki uyandıran on fotoğrafı belirledi. Dünya çapında meydana gelen felaketlerin ve savaşların daha önde olduğu fotoğrafları aşağıdan izleyebilirsiniz.