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TIME dergisi yılın en iyi 10 fotoğrafını seçti

6 yıl
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31
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en eski ve büyük dergilerinden olan TIME, 2012 yılında çekilmiş en iyi fotoğrafları belirledi.
2012 yılının bitimine az bir zaman kala her alanda yılın en iyileri seçilmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük basılı dergilerinden olan ve hazırladığı etkili kapaklar ile sık sık gündeme gelen TIME dergisi, 2012 yılı içerisinde dünya gündeminde en çok etki uyandıran on fotoğrafı belirledi. Dünya çapında meydana gelen felaketlerin ve savaşların daha önde olduğu fotoğrafları aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://lightbox.time.com/2012/12/13/time-picks-the-top-10-photos-of-2012/ Yorum Yaz
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JrMaster 6 yıl en beğenilen
Kendi reklamalrını ve marifetlerini anlatıyorlar ;) etrafı karıştırıp acı ve öfke içinde bırakıyorlar insanları sonra kendi bayraklarıyla çıkıp sanki bir halt başarmışlar gibi bir cenaze koyup biz kahramanız ayağına yatıyorlar...........
Bence bunların yerine bir amerikan bayrağı bir varip petrol ve bir kaç deste para koyup hepsinin altınada parçalanmış bir ceset koymaları lazımdı Onları en iyi bu anlatır
Kendi reklamalrını ve marifetlerini anlatıyorlar ;) etrafı karıştırıp acı ve öfke içinde bırakıyorlar insanları sonra kendi bayraklarıyla çıkıp sanki bir halt b...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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bocekgrafik 6 yıl
Fotoğrafların hikayeleri de konmalıydı habere. Ekleniese çok iyi olur. Bir arkadaş paylaşmış gerçi ama ingilizce o.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Fena değiller
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Tek Kural Ahmet Kural 6 yıl
Resimler güzel beğendim en çokda şunu

[image]http://timethemoment.files.wordpress.com/2012/12/sniperspotter.jpg?w=735[/image]
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veteriner69 6 yıl
erkut17500
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Kesin ip var..

İp değil ipler var, arka plana bakarsam 2 tane halat görürsün.
Bu rahip bu tip gösteriler yapıyor.
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Guest-C92307DD-89B3-4BF1-BDEE-3C2D15942F59 6 yıl
Bazı fotoğraflara bakınca utandım bazı şeylerden ama şöyle birşey var ki Reklam kokan hareketler bunlar(Bence)
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op.55 no.1 6 yıl veteriner69
veteriner69
erkut17500
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Kesin ip var..

İp değil ipler var, arka plana bakarsam 2 tane halat görürsün.
Bu rahip bu tip gösteriler yapıyor.

Arkadaş orada Cem Yılmaz'ın "ip var" espirisine gönderme yapmış.
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depeche35 6 yıl
Eleman petrol kuyusuna düşmüş ölmüş mü ? İntihar mı etmiş ?İş kazası mı? Belli değil !
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Ajzen 6 yıl depeche35
depeche35

Eleman petrol kuyusuna düşmüş ölmüş mü ? İntihar mı etmiş ?İş kazası mı? Belli değil !


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kimi_raikonen 6 yıl
görüntüler başarılı da kendilerinin yol açtığı felaketlerin fotoğrafları bunlar.
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alito 6 yıl
Obama'nın bir kulağı yok
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erkut17500 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kesin ip var..
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R.V.PERSİE 6 yıl
bence de fotoğraflar çok da iyi değil
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Piêr Dé Sans 6 yıl
Fotokritik ten foto yok mu?
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itachi237 6 yıl
pekte bir olay yok fotoğraflarda. ama 5. fotoğraftaki buda rahibi harbi uçuyo mu la
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bukalemun56 6 yıl
sherlock66
fotoğraflar güzel ama anlattıkları kötü (8. resim)

öyle fotolara bakınca insan kendini hain gibi hissediyor. dünyada neler yaşanıyor ama bazen hangi telefonu alacaz diye düşünmekten bazen yatamıyoruz..
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koolandgang 6 yıl
@ Sh@rKs-PoWeR
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mugurgok 6 yıl
2012 fotograf deyince aklıma Kodakın batışı geliyor :(
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