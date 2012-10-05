Tim Cook, Steve Jobs'u anmak için kısa bir mesaj yayınladı

Tim Cook, bir yıl önce bugün hayata gözlerini yuman Apple'ın eski CEO'su Steve Jobs için kısa bir anma mesajı yayınladı.

http://www.apple.com/

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Jobs'un ölümünü üzücü ve zor olarak nitelendiren Cook, Jobs'un dünyaya verdiği en büyük hediyelerden birinin Apple olduğunu dile getirdi. Şirketin temel aldığı değerlerin Steve Jobs'tan kaynaklandığını belirten Cook, Jobs'un ruhunun sonsuza denk Apple'ın temelini oluşturacağını da ifade etti.24 Şubat 1955 tarihinde dünyaya gelen Jobs; Apple'ın iPod, iPhone, iPad ve diğer birçok popüler teknolojik ürününün geliştirilmesinde rol oynamıştı ve geçirdiği rahatsızlıktan dolayı 5 ekim 2011 tarihinde 56 yaşında hayata gözlerini yummuştu.