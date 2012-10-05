Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tim Cook, Steve Jobs'u anmak için kısa bir mesaj yayınladı

6 yıl
2,8b
1
38
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tim Cook, bir yıl önce bugün hayata gözlerini yuman Apple'ın eski CEO'su Steve Jobs için kısa bir anma mesajı yayınladı.

Jobs'un ölümünü üzücü ve zor olarak nitelendiren Cook, Jobs'un dünyaya verdiği en büyük hediyelerden birinin Apple olduğunu dile getirdi. Şirketin temel aldığı değerlerin Steve Jobs'tan kaynaklandığını belirten Cook, Jobs'un ruhunun sonsuza denk Apple'ın temelini oluşturacağını da ifade etti.

24 Şubat 1955 tarihinde dünyaya gelen Jobs; Apple'ın iPod, iPhone, iPad ve diğer birçok popüler teknolojik ürününün geliştirilmesinde rol oynamıştı ve geçirdiği rahatsızlıktan dolayı 5 ekim 2011 tarihinde 56 yaşında hayata gözlerini yummuştu.
http://www.apple.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mamilan 6 yıl
Üşüyoruz Stave Reyizzz :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 6 yıl
Steve Jobs'un hiçbir zaman bıraktığı boşluğu dolduramayacaklar. Apple bitiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ParacelciuS 6 yıl
Şunu anladım ki ben çok yaşlanmışım. Yıllar artık haftalar gibi geçiyor. Biri bugün bana Steve Jobs ne zaman öldü dese en fazla 3-4 ay olmuştur diye bahse girerdim. Ne zaman 1 yıl oldu arkadaş. Ot gibi yaşadığımın resmidir.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 6 yıl
ÜŞÜYORUZ.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Steve Jobs, zekası, düşüncesi ve yorumlayış biçimi tartışılamayacak kadar büyük biriydi. İnsanlara ve dünyaya kazandırdığı teknolojinin sayısı, teknolojiye yön verme erdemi zekasına sahip biriydi.. Belki yaptığı ve etki yarattığı o teknolojileri sayesinde günümüz teknolojisi bugun bu düzeyde, Apple bu düzeyde..
Adı asla unutulmayacak hep akımızda olucak bir insan... Allah rahmet eylesin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 6 yıl
Ya adamı anmak için haber yapılmış burada bizim insanımız geliyor Samsung şöyle böyle diyor. Nasıl bir zihniyetin ürünüsünüz siz böyle!? Rahmetliye saygınız olsun biraz. Yazık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 6 yıl
engurlu
Tim COOK Samsung un teknolojisi, satışları bize çok koydu ..İyiki Steve JOBS aramızda değildi görmedi bu durumu ..Jobsun ölümünü üzücü ve zor ama SAMSUNG la baş etmek çok daha zor

sezonu açmışın mübarek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxSpecter 6 yıl
İnanılmaz zeki bir adamdı. Atama saygısızlık olmasın onla kıyaslanamaz bile ama adam resmen teknolojinin Atatürküydü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baris_55 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 6 yıl
Burada ağlayan, gözleri yaşaran, özleyen, üşüyen, tapan, imrenen, kim varsa; adam için ülkemin Uganda'dan farkı yoktu, böcek kadar değeriniz yoktu adamın gözünde.
Para verdiniz adama para!!!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4Crumby 6 yıl sertacarslan
sertacarslan

Burada ağlayan, gözleri yaşaran, özleyen, üşüyen, tapan, imrenen, kim varsa; adam için ülkemin Uganda'dan farkı yoktu, böcek kadar değeriniz yoktu adamın gözünde.
Para verdiniz adama para!!!


Ben adamın arkasından aglayanlardan falan degilim ama adamın teknolojiye kattıkları tartışılamaz. Bir ürün mükemmel teknolojik oldugu kadar kullanılabilir de olmalıdır yani adam herşeyi bizlerin kolayca anlayıp kullanabilmesi için ugraştı tamam bunları para kazanmak için yaptı ama en azından hak ettigi parayı aldı iphonedan önce nokia yı düşün milyarlarca tlye aynı telefonları satıyodu ve onun kattıklarıyla apple ın kattıklarını düşün ki bu olayın mobil dünya kısmı. Pc zaten başlı başına adamın icadı gibi bişey yani bu olaya parasını aldı zaten diyerek geçiştiremezsin. Hiç kimsenin arkasından böyle saçma bi cümle söylenmez baban ölünce patronu gelip sana valla ben hiç üzülmedim parasını alıyodu çatır çatır dese ne kadar hoşuna giderdi ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sars 6 yıl
Tim Cook!a hay elmanızı sevim diyecem olmayacak o yüzden demiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SerhanUygur 6 yıl
R.I.P.

Şu anda bu piyasa bu hale geldiyse bu senin sayende.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2808 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, Apple ve steve jobs
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: Bilgi dolu yeni nesil Teknoloji ve Oyun Programı video şov 05.10.2012 6 yıl Mobilite: VW Golf'te Nvidia teknolojisi, Galaxy S 4'ten yeni haberler, iPad Mini, HTC One X+ ve daha fazlası... 6 yıl Piranha Business Tab 9.7 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim