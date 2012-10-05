Tim Cook, Steve Jobs'u anmak için kısa bir mesaj yayınladı

Haber Editörü
Tim Cook, bir yıl önce bugün hayata gözlerini yuman Apple'ın eski CEO'su Steve Jobs için kısa bir anma mesajı yayınladı.
Jobs'un ölümünü üzücü ve zor olarak nitelendiren Cook, Jobs'un dünyaya verdiği en büyük hediyelerden birinin Apple olduğunu dile getirdi. Şirketin temel aldığı değerlerin Steve Jobs'tan kaynaklandığını belirten Cook, Jobs'un ruhunun sonsuza denk Apple'ın temelini oluşturacağını da ifade etti.
24 Şubat 1955 tarihinde dünyaya gelen Jobs; Apple'ın iPod, iPhone, iPad ve diğer birçok popüler teknolojik ürününün geliştirilmesinde rol oynamıştı ve geçirdiği rahatsızlıktan dolayı 5 ekim 2011 tarihinde 56 yaşında hayata gözlerini yummuştu.
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Adı asla unutulmayacak hep akımızda olucak bir insan... Allah rahmet eylesin..
sezonu açmışın mübarek
Para verdiniz adama para!!!
Ben adamın arkasından aglayanlardan falan degilim ama adamın teknolojiye kattıkları tartışılamaz. Bir ürün mükemmel teknolojik oldugu kadar kullanılabilir de olmalıdır yani adam herşeyi bizlerin kolayca anlayıp kullanabilmesi için ugraştı tamam bunları para kazanmak için yaptı ama en azından hak ettigi parayı aldı iphonedan önce nokia yı düşün milyarlarca tlye aynı telefonları satıyodu ve onun kattıklarıyla apple ın kattıklarını düşün ki bu olayın mobil dünya kısmı. Pc zaten başlı başına adamın icadı gibi bişey yani bu olaya parasını aldı zaten diyerek geçiştiremezsin. Hiç kimsenin arkasından böyle saçma bi cümle söylenmez baban ölünce patronu gelip sana valla ben hiç üzülmedim parasını alıyodu çatır çatır dese ne kadar hoşuna giderdi ?
Şu anda bu piyasa bu hale geldiyse bu senin sayende.