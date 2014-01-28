Tim Cook'dan çarpıcı iPhone 5c yorumu

Apple’ın tepe yöneticisi Tim Cook, bugüne kadar birçok defa dillendirilen iPhone 5c hakkındaki düşük talep iddiasını sonunda kabul etti.

2014 mali yılının ilk çeyrek bilançosunun değerlendirilmesi amacıyla yapılan telekonferansta gazeteci ve analistlerin sorularına cevap veren Tim Cook, iPhone satış sayısının beklentinin altında kalmasıyla ilgili dikkat çekici açıklamada bulundu.

iPhone 5s’e tüketicilerin olağanüstü ilgi gösterdiğini belirten Cook, bu talebin kendi beklentilerinin çok üzerinde olduğunu ifade etti. Ancak iPhone 5c’nin ise beklentilerine cevap veren bir model olamadığını belirten tepe yöneticisi, iPhone 5c’nin ilk defa iPhone kullananlar arasında yaygın olmakla beraber, mevcut iPhone kullanıcılarını cezbedemediğine dikkat çekti.

iPhone 5s’e beklentilerin üzerinde, iPhone 5c’ye ise beklentilerin altında talep gelmesi sonucunda pazarda oluşan talebe cevap vermekte ilk zamanlarda zorlandıklarını belirten Cook, bu durumun özellikle Kuzey Amerika’da iPhone satışlarını sekteye uğrattığını dile getirdi.

Tim Cook, kendi projeksiyonlarını da aşan iPhone 5s talebinin artışında Touch ID özelliğinin önemli rol oynadığını düşündüğünü de söyledi.