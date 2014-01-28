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Tim Cook'dan çarpıcı iPhone 5c yorumu

5 yıl
4,6b
1
69
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Tim Cook'dan çarpıcı iPhone 5c yorumu

Apple’ın tepe yöneticisi Tim Cook, bugüne kadar birçok defa dillendirilen iPhone 5c hakkındaki düşük talep iddiasını sonunda kabul etti.

2014 mali yılının ilk çeyrek bilançosunun değerlendirilmesi amacıyla yapılan telekonferansta gazeteci ve analistlerin sorularına cevap veren Tim Cook, iPhone satış sayısının beklentinin altında kalmasıyla ilgili dikkat çekici açıklamada bulundu.

iPhone 5s’e tüketicilerin olağanüstü ilgi gösterdiğini belirten Cook, bu talebin kendi beklentilerinin çok üzerinde olduğunu ifade etti. Ancak iPhone 5c’nin ise beklentilerine cevap veren bir model olamadığını belirten tepe yöneticisi, iPhone 5c’nin ilk defa iPhone kullananlar arasında yaygın olmakla beraber, mevcut iPhone kullanıcılarını cezbedemediğine dikkat çekti.

iPhone 5s’e beklentilerin üzerinde, iPhone 5c’ye ise beklentilerin altında talep gelmesi sonucunda pazarda oluşan talebe cevap vermekte ilk zamanlarda zorlandıklarını belirten Cook,  bu durumun özellikle Kuzey Amerika’da iPhone satışlarını sekteye uğrattığını dile getirdi.

Tim Cook, kendi projeksiyonlarını da aşan iPhone 5s talebinin artışında Touch ID özelliğinin önemli rol oynadığını düşündüğünü de söyledi.


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Bran the Builder 5 yıl en beğenilen
Sırf 5c için 5 lerin de üretimi bitti
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furky86 5 yıl cinemaker
cinemaker

En üst model telefonunla arada 200tl fark olursa millet niye geçen senenin donanımını plastik kasayla alsın. Fiyatı 1500tl civarı olsaydı durum değişirdi. Durum böyle olunca Tim amca da durumu kabul etti tabi

Dostum vatanda günlerce 1599dan listelendi kimse yüzüne bakmadı, 1499 oldu yine sallamadılar, 5C benim gözümde 5in yerini alamadı, fiyat 1400ü geçmemeliydi, sonuçta Ar-Ge'si olmayan bir üründü (yazılım ve donanım olarak)
Firmalar bir ürünü ilk çıkardıkları zaman Ar-Ge maliyetlerini de fiyata katarlar ama sonra sürümden kazanmaya başlarlar, Apple bunu 5Cde yapmadı hata etti...
cinemakerEn üst model telefonunla arada 200tl fark olursa millet niye geçen senenin donanımını plastik kasayla alsın. Fiyatı 1500tl civa...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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Bradley Cooper 5 yıl
zaten amaç 5C nin satması değildi ki. kullanıcılar aradaki ufak bir fark ile 5S almak varken neden 5C alalım dediler ve 5S e yöneldiler. bunun hem bir piyasa yoklaması olduğunu hemde pazarlama stratejisi olduğunu düşünüyorum
zaten amaç 5C nin satması değildi ki. kullanıcılar aradaki ufak bir fark ile 5S almak varken neden 5C alalım dediler ve 5S e yöneldiler. bunun hem bir piyas...
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2 Yanıt Yanıtla +25
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Adam gibi siyah renk çıkarıp daha uygun fiyattan satabilirlerdi.
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lestet 5 yıl
iphone 4 varken şarj beni 1 günde telefondan vazgeçirmişti. geçen ay iphone 5 aldığım arkadaşım şuanda isyanda direk kurtulmak istiyor pil sebebiyle. iphone zaten kendi fiyat sınıfındaki telefonlardan üstün değilken pil konusunda bu kadar geri olması tercih edilmeme sebebi. g2 z1 gibi telefonlar varken neden alına ki
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TearsForFears 5 yıl
Çıkış fiyatları şuankiyle aynı olmalıydı.Ülkemiz açısından konuşuyorum.İphone 5S 2000 TL , İphone 5C 1500 TL.Bu fiyatlarla çıkış yapmaları lazımdı.İphone 5C bence bu saatten sonra alınabilir.İphone 4S alacağına bunu alabilirsin.Ama keşke İphone 5'i 1500 TL'den görseydik.Rengarenk ve kalın tasarım güzel gelmiyor bana.
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Lee-on! 5 yıl
Olması gereken
5s 650
5 550
5c 450 dolardı... Herkes 5c'nin sonunun böyle olacağını gördü bi Tim göremedi herhalde. Fazla özgüven onlara iyi bir ders verdi. Allahtan 5s iyi sattı da zarar etmediler. Bundan sonraki adım için iyi ders olmuştur artık.
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gencer20 5 yıl
Arkadaşın biri iphone 5C pilastiklerini eritsen telefeon yapsan sansung'un en kralına on basar demiş benim eşimde iphone kullanıyor diyalize bağlı hasta gibi şarzdan çıkmıyor bu iphone ların hepsi Samsung note 3 kullandınmı bilmem ilk önce kullan hatta geçtim samsungu git LG G2 kullan sonra laf at istediği kadar akıllı olsun telefon şarzı bir günü çıkarmıyorsa benim için bitmiştir Not: Adamlar Harbiden Yapmış Note3 Süper bir telefon
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modifix06 5 yıl
Herkes bilmeden etmeden boş boş konuşmuş, 5C Benim Gözümde F/P Dir. 5C yi 3 hafta önce 1600 E aldım, ve canavar gibi telefon ios 7 resmen akıyor telefonda hiç bir donanımsal kronik problemi yok (maşşallah), Apple yapmış sapasaglam 5C'yi. O çok övdügünüz alüminyum kalitesi 4S'ten sonra bitti arkadaşlar eğri oturalım doğru konuşalım telefonum yamuldu diye bile bir sürü konu var. ben şahsen bu kadar para verip aldıgım bir telefonun boya atmasını istemem. Bu yüzden 4sle çok gidip geldim aralarında. Ben 1600'e aldıgımda iphone 5 en ucuz 1900 TL idi. Bence rasyonel olan ve mantıklı düşünen bir kişi pili ve kamerası daha iyi olan, ayrıca kasa olarak sorunsuz ve sağlam olan üstüne üstelik 5'ten 300 lira daha ucuz olan(benm aldıgım zaman böyleydi) 5C yi tercih eder paşalar gibi kullanır. Hele hele kılıfla kullananların İphone 5 almak için ekstra para vermeleri bence saçma. Ben aldım spigenin Neo hybrid kılıfını Arkası ve yanları full korumalı ve çokta şık duruyor hiçte öyle kadınsı felan degil girin bakın spigenin sitesinde resmine. 5S le zaten aralarında 600-700 Tl fark var. Benm gibi bütçesi 1500 Tl olanlar için en iyi F/P cihazıdır. Sadece doğru açıyla bakmak lazım kulaktan dolma boş bilgilerle çamur atmaya lüzüm yok.
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senersongur 5 yıl
Ellerinde kalan stokları Apple Türkiye 500-600TL'den okutsa da Apple stok derdinden kurtulsa.
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01001101 5 yıl senersongur
senersongur

Ellerinde kalan stokları Apple Türkiye 500-600TL'den okutsa da Apple stok derdinden kurtulsa.

bu aç gözlüler bence satılmayanları alıp başka bi kasa masa giydirip iphone 5p diye kaktırmayı denerler fiyat düşürmeden önce
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psyfnc 5 yıl
Apple bugünlere bir ekonomist (Tim Cook) kafasıyla gelmedi. Neyse o olarak devam etmeli yoluna. Kendi kurallarının dışına çıkarsa diğerlerinden ne farkı kalır ki? Umarım iyi bir ders olmuştur.
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aziz77 5 yıl
64 bit işlemci neye yarıyor,4 gb rammi kullanıyor,bir tane programmı var.EN önemli konu pil artık değiştirin bu teknolojiiyi.biraz oyun biraz internet 12 saate bir şarja tak.Önce pili hal edin pili..
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captor34 5 yıl
5s ile arasında 300 lira olursa tabi satmaz. 1299 lira olmalıydı
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Tom Hagen 5 yıl
amaç apple kullanmamış bizlere hadi Türkiyeyi geçtim Avrupaya falan appleı tanıtmaktı ama normal 5 ile neredeyse aynı fiyata çıkınca talep gelmedi.
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antonidas 5 yıl
iphone 5c, iphone 5s'si sattırdı diyorsunuzda:
İphne 2g'yi ne sattırdı, peki 3gs'si veya 4s'i veya 5'i.
Sanki 5c çıkmasa millet 5s almayacaktı.
Apple müşterisi belirli bir müşteridir. Android almaz.
İmkanı olunca en son çıkan apple telefonu alır.
Abd'de zaten kontrat var. Sözleşmeyle en son çıkan apple telefonunu alıyorlar.
apple müşterileri 5c çıksa da çıkmasa da 5s alacaktı.
Apple bugüne kadar dünya kadar telefon sattı, hiç birisi de böyle bir taktikle satmadı.
Ayrıca 5c'nin üretim, dağıtım, reklam, pazarlama maliyeti yok mu?
5c, 5s'in satışlarını biraz arttırsa bile o kadar maliyete değer mi tartışılır.
Maliyet sadece üretim maliyeti değildir. Bunun reklamı var, pazarlaması var, var oğlu var.
5c her anlamda başarısız bir cihaz olmuştur. Fiyat, performans, tasarım vs her alanda iyi bir cihaz değildir.
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