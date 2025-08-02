A101 marketler iPhone 16 Plus ve ikinci nesil Samsung Galaxy S21 FE satıyor

31 Temmuz A101 Ekstra teknoloji ürünleri
31 Temmuz A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 16 Plus akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.7 inçlik ekran, Apple A18 yonga seti, 128GB, 48MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, 4674mAh batarya gibi özelliklerle 65999TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan 6.4 inçlik ekran, Snapdragon 888 yonga seti, 12MP+12MP+8MP arka kamera, 4500mAh batarya, 32MP ön kamera, 8GB RAM, 128GB depolama ve güncelleme desteği ile birlikte ikinci nesil Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefon modeli de 16299TL olarak satılacak.