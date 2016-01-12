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Tinder CEO'su her kullanıcının gizli bir "çekicilik" puanı olduğunu açıkladı

Popüler çöpçatanlık uygulaması Tinder henüz kullanıcıların çözemediği ilginç bir eşleştirme algoritmasına sahip. Şirket CEO'su Sean Rad uygulamanın bu algoritmasına ilişkin bazı bilgiler paylaştı.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Tinder CEO'su her kullanıcının gizli bir
 
Akıllı telefon kullanımının giderek artması sosyal medya kullanımını da zirve noktasına taşıdı. Bu durum bir çok yeni platformun doğmasına sebep olmuş durumda. Tinder'da bu furyadan nasibini alarak doğan ve oldukça popüler hale gelen bir partner bulma uygulaması.

Özel bir eşleşme algoritmasına sahip uygulama, iki tarafın da birbiri ile karşılaşması ve ilgi duyması halinde iletişime geçmelerine imkan veriyor. Şirket CEO'su Sean Rad'ın açıklamasına göre eşleştirme algoritması 2.5 ay gibi uzunca bir sürede geliştirilmiş. Uygulama içerisindeki hareketlerinize göre özel bir hesaplama yapan algoritma her kullanıcı için gizli tutulan bir puan hesaplıyor.
Yöneticinin "Elo Score" adıyla bahsettiği bu puan beğendiğiniz kişiler, eşleşmeleriniz, sizi beğenen kişiler ve onlarca başka detayın hesaba katılmasıyla ortaya çıkıyor. Rad örneğin yüksek çekicilik puanına sahip bir kişinin sizi beğenmesi veya sizinle eşleşmesinin puanınıza olumlu yansıyacağını söylüyor. Bunun dışında yapılan her kaydırma işlemi de puanınızı bir miktar değiştiriyor.
Gizli puanların kullanıcılarla paylaşılmayacağını belirten yönetici Tinder'ı her gün yaklaşık 9.6 Milyon insanın aktif olarak kullandığını belirtmiş. Bu kişiler gün içerisinde 1.4 Milyar kez karşılarına çıkan profilleri oyluyorlar. 

http://www.cnet.com/news/think-youre-hot-on-tinder-thats-up-to-its-desirability-ranking-system/ Yorum Yaz
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eulogy 3 yıl en beğenilen
algoritmaya ülkemiz için kpss puanını da eklesinler. Sonuçta tr için önemli bir puan. :P
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oray 3 yıl
bence cogu erkek tum kizlarin tipine bakmadan likeliyordur, durum sadece erkekler icin gecerli olabilir...
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eulogy 3 yıl en beğenilen
algoritmaya ülkemiz için kpss puanını da eklesinler. Sonuçta tr için önemli bir puan. :P
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