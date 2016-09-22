Tinder, Spotify ortaklığıyla artık kulaklara da hitap edecek

Ülkemizde de hatırı sayılır kişi tarafından kullanılan Tinder, yayınladığı son açıklamayla Spotify ile işbirliğini duyurdu. Ortaklıkla birlikte sadece gönüllere değil kulaklara da hitap etmeye hazırlanan Tinder, Spotify üzerinden dinlediğiniz şarkıları ve beğendiğiniz sanatçıları paylaşmanıza imkan veriyor. Üstelik bunun için Spotify üyesi olmanız da gerekmiyor fakat bir Spotify hesabınız varsa sizinle aynı sanatçıları dinleyen Tinder kullanıcılarını anında görebiliyorsunuz.

Yenilikle birlikte aynı profil fotoğraflarında olduğu gibi sizi tanımlayan, hikayenizi anlatan bir şarkıyı seçip yayınlayabilir ve diğer Tinder kullanıcılarının profil şarkılarını dinleyerek onların zevkleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

İnsanların daha fazla anlaşacakları ve uyum gösterecekleri kişileri bulmalarında müziğin önemli bir etken olduğunu düşünen Tinder, Spotify ile ruh eşinize daha kolay ulaşmanızı hedefliyor.