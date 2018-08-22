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Tinder'a üniversite öğrencileri için yeni bir özellik geldi

Dünyanın en popüler çöpçatanlık platformu Tinder'a, üniversite öğrencilerinin birbirleriyle bağlantıya geçebilmelerini kolaylaştıran yeni bir özellik eklendi. Detaylar haberimizde...
9 ay
8,8b
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11
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Son zamanlarda şirket için tazminat davaları ile konuşulan dünyanın en popüler çöpçatanlık platformu Tinder, üniversite öğrencileri için yeni bir özellikle donatıldı. Yeni özellik aynı okuldaki öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurmalarını kolaylaştırıyor.

Coğrafi konum doğrulaması kullanıyor

Tinder U adındaki bu özellik, öğrencilerin kampüsteki diğer insanlarla tanışmasının yeni bir yolu olarak lanse ediliyor. Bir çalışma arkadaşı veya kahve içmek için birini arıyorsanız Tinder U, sizi kampüsünüzdeki insanlarla eşleştiriyor ve yeni arkadaşlıklara yelken açıyorsunuz.
Bu özellik, kullanıcıların gerçekten kampüste olup olmadıklarını kesinleştirmek için coğrafi konum doğrulama kullanıyor. Ayrıca Tinder U özelliğini kullanabilmeniz için .edu uzantısına sahip doğrulanmış bir E-posta adresinizin de olması gerekiyor. Tinder U şimdilik platformun iOS versiyonunda kullanıma sunuldu. Önümüzdeki günlerde Android versiyonunda da aktif olması bekleniyor.

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FRAPS_TR 9 ay en beğenilen
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weaweRz 8 ay
Guzel
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Vatikanli Mumin 9 ay
Benim edu lu mailim var universitem filan belli
Lakin neden tinder kullanayimki ne gerek var
Ciddi soruyorum ne gerek var
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sertacaygun 9 ay
Türkiye'deki hanım arkadaşlar genelde kalın cüzdanlı bireyler ya da instagram'da takipçi kasma peşindeler :)
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FRAPS_TR 9 ay en beğenilen
Türkiyede işe yaramayan uygulama
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Tommy Shelby 9 ay
Çöpçatanlıkta sınır yok
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nefendim 9 ay Tommy Shelby
Keyfiniz yerinde bakıyorum. Kullanıyorsanız söyleyin, yaftalamayız
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darkaura 9 ay
Universite icinde yabanci ile tanisma bulusma isleri daha kolay oluyor. Herseyden once daha medeni bir ortam, karsindakinin yeri yurdu, egitim seviyesi belli. Bu bayan acisindan guvenilir ortam yaratiyor. Yabancidan korkmuyor, cekinmiyor. Universitedeyken kiz yurtlarinin ic hatlarina rastgele numaralar cevirirdik. Teklifi kabul eder etmez ayri konu ama bir kere bile tersleyen soguk davranan kiz olmamisti.
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tinder, arkadaşlık ve
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