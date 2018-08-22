Tinder'a üniversite öğrencileri için yeni bir özellik geldi

Teknoloji Editörü
Son zamanlarda şirket için tazminat davaları ile konuşulan dünyanın en popüler çöpçatanlık platformu Tinder, üniversite öğrencileri için yeni bir özellikle donatıldı. Yeni özellik aynı okuldaki öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurmalarını kolaylaştırıyor.
Coğrafi konum doğrulaması kullanıyor
Tinder U adındaki bu özellik, öğrencilerin kampüsteki diğer insanlarla tanışmasının yeni bir yolu olarak lanse ediliyor. Bir çalışma arkadaşı veya kahve içmek için birini arıyorsanız Tinder U, sizi kampüsünüzdeki insanlarla eşleştiriyor ve yeni arkadaşlıklara yelken açıyorsunuz.Bu özellik, kullanıcıların gerçekten kampüste olup olmadıklarını kesinleştirmek için coğrafi konum doğrulama kullanıyor. Ayrıca Tinder U özelliğini kullanabilmeniz için .edu uzantısına sahip doğrulanmış bir E-posta adresinizin de olması gerekiyor. Tinder U şimdilik platformun iOS versiyonunda kullanıma sunuldu. Önümüzdeki günlerde Android versiyonunda da aktif olması bekleniyor.
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Lakin neden tinder kullanayimki ne gerek var
Ciddi soruyorum ne gerek var
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tinder, arkadaşlık ve