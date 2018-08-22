Tinder'a üniversite öğrencileri için yeni bir özellik geldi

Son zamanlarda şirket için tazminat davaları ile konuşulan dünyanın en popüler çöpçatanlık platformu Tinder, üniversite öğrencileri için yeni bir özellikle donatıldı. Yeni özellik aynı okuldaki öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurmalarını kolaylaştırıyor.

Coğrafi konum doğrulaması kullanıyor

Tinder U adındaki bu özellik, öğrencilerin kampüsteki diğer insanlarla tanışmasının yeni bir yolu olarak lanse ediliyor. Bir çalışma arkadaşı veya kahve içmek için birini arıyorsanız Tinder U, sizi kampüsünüzdeki insanlarla eşleştiriyor ve yeni arkadaşlıklara yelken açıyorsunuz.

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Bu özellik, kullanıcıların gerçekten kampüste olup olmadıklarını kesinleştirmek içinkullanıyor. Ayrıca Tinder U özelliğini kullanabilmeniz içinsahip doğrulanmış biradresinizin de olması gerekiyor. Tinder U şimdilik platformunkullanıma sunuldu. Önümüzdeki günlerdeversiyonunda da aktif olması bekleniyor.