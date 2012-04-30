‘Tiny Thief’ ile benzersiz karakterlerin akıl almaz maceraları





‘5 ants’ adında küçük bir oyun stüdyosu tarafından geliştirilen ‘Tiny Thief’ farklı oyun yapısı ve eğlenceli mizah unsurlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

http://toucharcade.com/2012/04/27/tiny-thief-continues-to-impress-in-latest-screens/

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Macera ve bulmaca öğelerini içinde barındıran oyun 5 farklı hikaye, 30 görev, birbirinden faklı 35 karakter ve 100’ün üzerinde çalınabilir eşyayı bizlere sunuyor. Küçük bir hırsızı kontrol ettiğimiz oyunda hırsızlık yaparken bulmacaları doğru bir şekilde çözerek yakalanmamaya çalışıyoruz. Şeker dükkanı ve robot kampları gibi kağıt üzerinde bir araya gelmesi çok zor olan mekanları başarılı bir şekilde oyunculara sunan ‘Tiny Thief’ eğlenceli animasyonları ve oyunun yapısına uygun grafikleriyle oyun severlerin beğenisini kazanmayı planlıyor.Oyun sunduğu eğlenceli animasyonlar, farklı mekanlar ve zengin oyun içeriğiyle iPad ve PC için çıkış yapacak. 'Tiny Thief' için kesin olarak bir çıkış tarihi verilmese de yaz aylarında oyuncular ile buluşması bekleniyor.