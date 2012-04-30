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‘Tiny Thief’ ile benzersiz karakterlerin akıl almaz maceraları

7 yıl
2,6b
1
6
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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‘5 ants’ adında küçük bir oyun stüdyosu tarafından geliştirilen ‘Tiny Thief’ farklı oyun yapısı ve eğlenceli mizah unsurlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Macera ve bulmaca öğelerini içinde barındıran oyun 5 farklı hikaye, 30 görev, birbirinden faklı 35 karakter ve 100’ün üzerinde çalınabilir eşyayı bizlere sunuyor. Küçük bir hırsızı kontrol ettiğimiz oyunda hırsızlık yaparken bulmacaları doğru bir şekilde çözerek yakalanmamaya çalışıyoruz. Şeker dükkanı ve robot kampları gibi kağıt üzerinde bir araya gelmesi çok zor olan mekanları başarılı bir şekilde oyunculara sunan ‘Tiny Thief’ eğlenceli animasyonları ve oyunun yapısına uygun grafikleriyle oyun severlerin beğenisini kazanmayı planlıyor.

Oyun sunduğu eğlenceli animasyonlar, farklı mekanlar ve zengin oyun içeriğiyle iPad ve PC için çıkış yapacak. 'Tiny Thief' için kesin olarak bir çıkış tarihi verilmese de yaz aylarında oyuncular ile buluşması bekleniyor.





 
http://toucharcade.com/2012/04/27/tiny-thief-continues-to-impress-in-latest-screens/ Yorum Yaz
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Psycna 7 yıl
bu tarz bilmeceli bulmacali kucuk oyunlari seviyorum. ama neden iphone icin cikmayacak merak ettim! oynayis olarak kucuk ekranda cok zor olmasa gerek. max payne gta gibi kontrolleri zor olan oyunlar bile hem iphone hem ipad icin cikiyor ama bu?
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SANALKAPTAN 7 yıl
eğlenceli bir oyuna benziyor. bana göre pixel zengini bol görselli oyunlar bu tip oyunlar kadar eğlenceli ve bağımlılık yapıcı olamıyor. yada ben gerçekten yaşlanmaya başladım. PS3 ü bile sattım o derece :)
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