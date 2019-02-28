Tıraş bıçağına teknolojik dokunuş: Philips OneBlade

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Tıraş bıçağı ve tıraş makinesi deneyimini bir araya getiren Philips OneBlade , hem sakal şekillendirme hem de kirli sakal tıraş olma imkanı sunuyor. Bu yazımızda Philips OneBlade’in özelliklerini kaleme alacağız.

Philips OneBlade, sakal bakımına pratik ve fonksiyonel çözüm sunuyor. Sakallı ve kirli sakallı tarza sahip erkeklerin tek cihazla istedikleri şekli vermelerini mümkün kılıyor. Tıraş makinesi ve tıraş bıçağı karışımı deneyim sunan Philips OneBlade, tıraş makineleri gibi köpüksüz, konforlu ve kolay tıraş imkanı sunarken tıraş bıçakları gibi kısa kesim yapmanızı sağlıyor. Islak ve kuru kullanıma uygun cihaz, su ile temizlenebiliyor.

Kutudan çıkan başlıklar ile 0.5mm’den 7mm’e kadar 9 farklı uzunlukta kısaltma yapıyor. Şarj edilebilir pile sahip cihaz, tek şarjla 60 dakikalık kullanım sunuyor. Saniyede 200 kez hareket eden çift taraflı bıçağı sayesinde uzun kılları kolay bir şekilde tıraş ediyor.

Antrasit & misket limon rengine sahip olan OneBlade Hibrid Sakal Kesme Makinesi kullanışlılığı kadar ergonomik özellikleriyle de dikkat çekiyor. 8 cm genişliği ve 20 cm yüksekliği bulunan cihaz, fazla yer kaplamayan ve erkeklere tek ürünle hem tıraş olma hem de kirli sakal & sakal şekillendirmek imkanı sağlayan kompakt bir ürün olarak karşımıza çıkmakta.

Philips tıraş makinesi ailesinde OneBlade’in üç farklı modeli bulunuyor. Bu üç modelin farklılıkları şu şekilde:

PHILIPS ONEBLADE QP2520/11

8 saatte şarj olan bu ürün 30dk boyunca kesintisiz tıraş imkanı sunar. Bu ürünü Migros ve Carrefour gibi marketlerde bulabilirsiniz. Ürünün içinden çıkan iki adet kısaltma tarağı (1mm ve 3mm) ile sakallarınızı istediğiniz uzunlukta kısaltabilir ve şekillendirebilirsiniz. Kısaltma taraklarını takmadan kullandığınızda ise ürünü tıraş olmak için kullanabilirsiniz. Islak & kuru kullanım için uygundur.

PHILIPS ONEBLADE QP2520/20

8 saatte şarj olan bu ürün 45dk boyunca kesintisiz tıraş imkanı sunar. Bu ürünü Migros ve Carrefour gibi marketlerde bulabilirsiniz. Ürünün içinden çıkan üç adet kısaltma tarağı (1mm, 3mm ve 5mm) ile sakallarınızı dilediğiniz gibi kısaltabilir, şekillendirebilirsiniz. Kısaltma taraklarını takmadan kullandığınızda ise ürünü tıraş olmak için kullanabilirsiniz. Islak & kuru kullanım için uygundur.

PHILIPS ONEBLADE PRO QP6505/20

Sadece 60dk’lık bir şarj ile 60dk boyunca kullanım imkanı olan bu ürünü teknoloji marketlerde bulabilirsiniz. Çok yönlü hassas kısaltma tarağı sayesinde tek bir başlıkla 9 farklı uzunluk ayarı ile sakallarınızı kısaltabilir ve istediğiniz şekli kolayca verebilirsiniz. Hassas tarağını takmadan kullandığınızda ise ürünü tıraş olmak için kullanabilirsiniz. Islak & kuru kullanım için uygundur.