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Tıraş bıçağına teknolojik dokunuş: Philips OneBlade

Tıraş makinesi ve tıraş bıçağı karışımı deneyim sunan Philips OneBlade, tıraş makinesini tanımına yeni bir boyut getiriyor. Philips OneBlade özellikleri ve farklılıkları:
2 ay
12,9b
1
21
Diğer Ev Elektroniği
Yusuf Akbaş
Yazar
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Tıraş bıçağına teknolojik dokunuş: Philips OneBlade
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Tıraş bıçağı ve tıraş makinesi deneyimini bir araya getiren Philips OneBlade, hem sakal şekillendirme hem de kirli sakal tıraş olma imkanı sunuyor. Bu yazımızda Philips OneBlade’in özelliklerini kaleme alacağız.

Philips OneBlade, sakal bakımına pratik ve fonksiyonel çözüm sunuyor. Sakallı ve kirli sakallı tarza sahip erkeklerin tek cihazla istedikleri şekli vermelerini mümkün kılıyor. Tıraş makinesi ve tıraş bıçağı karışımı deneyim sunan Philips OneBlade, tıraş makineleri gibi köpüksüz, konforlu ve kolay tıraş imkanı sunarken tıraş bıçakları gibi kısa kesim yapmanızı sağlıyor. Islak ve kuru kullanıma uygun cihaz, su ile temizlenebiliyor.

Kutudan çıkan başlıklar ile 0.5mm’den 7mm’e kadar 9 farklı uzunlukta kısaltma yapıyor. Şarj edilebilir pile sahip cihaz, tek şarjla 60 dakikalık kullanım sunuyor. Saniyede 200 kez hareket eden çift taraflı bıçağı sayesinde uzun kılları kolay bir şekilde tıraş ediyor.

Antrasit & misket limon rengine sahip olan OneBlade Hibrid Sakal Kesme Makinesi kullanışlılığı kadar ergonomik özellikleriyle de dikkat çekiyor. 8 cm genişliği ve 20 cm yüksekliği bulunan cihaz, fazla yer kaplamayan ve erkeklere tek ürünle hem tıraş olma hem de kirli sakal & sakal şekillendirmek imkanı sağlayan kompakt bir ürün olarak karşımıza çıkmakta.

Philips tıraş makinesi ailesinde OneBlade’in üç farklı modeli bulunuyor. Bu üç modelin farklılıkları şu şekilde:

PHILIPS ONEBLADE QP2520/11

8 saatte şarj olan bu ürün 30dk boyunca kesintisiz tıraş imkanı sunar. Bu ürünü Migros ve Carrefour gibi marketlerde bulabilirsiniz. Ürünün içinden çıkan iki adet kısaltma tarağı (1mm ve 3mm) ile sakallarınızı istediğiniz uzunlukta kısaltabilir ve şekillendirebilirsiniz. Kısaltma taraklarını takmadan kullandığınızda ise ürünü tıraş olmak için kullanabilirsiniz. Islak & kuru kullanım için uygundur.

PHILIPS ONEBLADE QP2520/20

8 saatte şarj olan bu ürün 45dk boyunca kesintisiz tıraş imkanı sunar. Bu ürünü Migros ve Carrefour gibi marketlerde bulabilirsiniz. Ürünün içinden çıkan üç adet kısaltma tarağı (1mm, 3mm ve 5mm) ile sakallarınızı dilediğiniz gibi kısaltabilir, şekillendirebilirsiniz. Kısaltma taraklarını takmadan kullandığınızda ise ürünü tıraş olmak için kullanabilirsiniz. Islak & kuru kullanım için uygundur.

PHILIPS ONEBLADE PRO QP6505/20

Sadece 60dk’lık bir şarj ile 60dk boyunca kullanım imkanı olan bu ürünü teknoloji marketlerde bulabilirsiniz. Çok yönlü hassas kısaltma tarağı sayesinde tek bir başlıkla 9 farklı uzunluk ayarı ile sakallarınızı kısaltabilir ve istediğiniz şekli kolayca verebilirsiniz. Hassas tarağını takmadan kullandığınızda ise ürünü tıraş olmak için kullanabilirsiniz. Islak & kuru kullanım için uygundur.

 

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Bgood 2 ay en beğenilen
Yine DH yine reklam paralar bu sefer geç yatmış 😂 ben bu ürünü alalı yaklaşık 11 ay oldu ve 69.90₺ almıştım 70-80 liraya alacaksanız kesinlikle alınabilecek bir cihaz şiddetle tavsiye ederim ancak şuan fiyatı 250 lira civarında o fiyata kesinlikle hak etmiyor daha iyi kaliteli cihazlara yönelin ayrıca one blade serisi Türkiye stokları fazla oldu için her yerde reklamlarını görür olduk bu cihaz yeni bir cihaz değil son 2 aydır cihaza yönelik fazlaca reklamı yapılıyor bunu da aklınızda bulundurun.
Yine DH yine reklam paralar bu sefer geç yatmış 😂 ben bu ürünü alalı yaklaşık 11 ay oldu ve 69.90₺ almıştım 70-80 liraya alacaksanız kesinlikle alınabilecek b...
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kucukyenici 2 ay
Başlık Parasına karşı mısın? :-)
2 Yanıt Yanıtla +17
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gurkanse 2 ay
"8 saatte şarj olan bu ürün" bu cümleden sonrasını okumaya gerek görmedim.8 saat az ya! 3 günde şarj olsunki eve iki katı fatura getirsin parmak kadar cihaz
"8 saatte şarj olan bu ürün"bu cümleden sonrasını okumaya gerek görmedim.8 saat az ya! 3 günde şarj olsunki eve iki katı fatura getirsin parm...
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Kraaz 2 ay
Bu videodaki gibi traş ediyorsa, hiç beğenmedim. Çok kalitesiz.
Her gün traş olurum, 2 perde atarım, bir ters bir düz. Traş bıçağı ile traş olurum. Bu cihaz onun yanına bile yaklaşamiyor. Normal traş makineleri bile bundan daha iyi.
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Mesutzgvn 2 ay
2000 tl gidin lazer yaptırın ömür boyu tıraş sorunu kalmaz. hafif ince kıllar kalıyor sadece o da göze batmıyor. seans artarsa göt gibi olur aman dikkat.
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sdc55 2 ay
fiyat uygun olursa tercih edilir neden olmasin
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serafon 2 ay
Gece yatmadan şarja takmayı unutmatyın :D
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ilyas0615 2 ay
Alternatifi yok bu makinanın. Hepsi bir arada paket gibi. Trakları çok başarılı.
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Ray Kurzweil 2 ay
Şaka mı bu yaklaşık 1 yıl önce 89.90'a almıştım şimdi 250 TL'ye millete itelemeye çalışıyorlar :)
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eAkman 2 ay
Mağaraya bakmaya gelmiştim ki içeride reklam varmış.
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tritone 2 ay
giris seviyesi avrupada 30 euroya bulunuyor ben bi ust modelini almistim pili ion olani 40 euro falandi 1 sene oluyor ozellikle sakal sekil vermek icin cok ideal
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agent1453 2 ay
Tıraş olması gerekenlere eski usul,Traş fırçası+traş sabunu+yaprak jilet ve makinası.
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Bgood 2 ay en beğenilen
Yine DH yine reklam paralar bu sefer geç yatmış 😂 ben bu ürünü alalı yaklaşık 11 ay oldu ve 69.90₺ almıştım 70-80 liraya alacaksanız kesinlikle alınabilecek bir cihaz şiddetle tavsiye ederim ancak şuan fiyatı 250 lira civarında o fiyata kesinlikle hak etmiyor daha iyi kaliteli cihazlara yönelin ayrıca one blade serisi Türkiye stokları fazla oldu için her yerde reklamlarını görür olduk bu cihaz yeni bir cihaz değil son 2 aydır cihaza yönelik fazlaca reklamı yapılıyor bunu da aklınızda bulundurun.
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