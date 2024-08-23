En iyi waffle makinesi tavsiyeleri (2024)

- En İyi Waffle Makineleri 💯
- 1️⃣ Korkmaz Mia Waffle Makinesi
- 2️⃣ Karaca Funday Waffle Makinesi
- 3️⃣ Arzum Waffy Max Waffle Makinesi
- 4️⃣ Arnica GH26230 Double Waffle Makinesi
- 5️⃣ Kiwi 2405w Waffle Makinesi
- 6️⃣ Remta Çubuk Waffle Makinesi
- 7️⃣ Goldmaster Goldy Rose Gold Waffle Makinesi
- 8️⃣ Aksu Vintage Çiftli Waffle Makinesi
- 9️⃣ Korkmaz Vertex Siyah Waffle Makinesi
- Waffle makinesi alırken neye dikkat edilmeli 🤔
- Yorumlar
Waffle’ı kim sevmez? İster ince ve çıtır, ister kalın ve kabarık olsun, bu tatlı atıştırmalık, mükemmel bir kahvaltı veya dondurma, çikolata sosu ve çırpılmış krema ile harika bir gece kaçamağı olabilir. Waffle hamuru, hazır bulunabildiği gibi evde de hazırlanabilir, son derece kolaydır ancak benzersiz şeklini vermek özel makine gerektirir. Waffle tavası da aynı işi görse de dışarıda yediğiniz görsel şölen yaşatan waffle’ları yapmak için waffle makinesi almanız gerekir. Peki, en iyi waffle makinesi hangisi? Waffle makineleri öneri listemizdeki modellere göz atabilirsiniz.
|Marka/Model 🧇
|Fiyat 🏷️
|Korkmaz Mia Waffle Makinesi
|1.469 TL
|Karaca Funday Waffle Makinesi
|1.964 TL
|Arzum AR2033 Waffy Max Waffle Makinesi
|3.850 TL
|Arnica GH26230 Tostika Double Waffle Makinası
|3.458 TL
|Kiwi 2405w Waffle Makinesi
|679 TL
|Remta Çubuk Waffle Makinesi
|8.147 TL
|Goldmaster Goldy Rose Gold Waffle Makinesi
|2.899 TL
|Aksu Vintage Çiftli Waffle Makinesi
|1.339 TL
|Korkmaz Vertex Siyah Waffle Makinesi
|1.449 TL
|Schafer Waffle Express Waffle Makinesi
|1.990 TL
Waffle makineleri yorumları dikkate alındığında; en iyi ev tipi waffle makinesi markası sıralamasında Korkmaz, Karaca, Schafer ve Arzum öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek en iyi waffle makinesi tavsiyesi olarak ise; Korkmaz Mia, Karaca Funda ve Schafer Express modelleri, yapışmama, hızlı pişirme ve ev tipi olmalarıyla öneriliyor.
1️⃣ Korkmaz Mia Waffle Makinesi
- Eşit ısı dağılımıyla ideal pişirme
- El yakmayan dış kaplama
- Ayarlanabilen ısı kontrol paneli
- Kolay temizlenebilen yapışmaz iç tabakalar
- Yer kaplamayan ergonomik tasarım
Korkmaz Mia Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Arkadaşlar yorumlara bakarak alışveriş yapanlar için yazıyorum. Ciddi anlamda mükemmel bir ürün. Ben çok memnunum. Ebat olarak da tam bir porsiyon çıkıyor, insanı boğmuyor. Çok güzel pişiriyor, çok hızlı ısınıyor.
✍🏻 Boyut ve performans olarak gayet iyi beğendim. Ben yağsız pişirdim, nefis yemek tariflerinden aldığım tarif gayet lezzetli oldu ve tam pişti. 3. ayarda tam ideal pişiyor; 5-8 dakika sürüyor. Dördüncü ayarda çok kızartıyor. İkinci dereceyi denemedim. Gönül rahatlığı ile alınabilir.
2️⃣ Karaca Funday Waffle Makinesi
- Granit görünümlü yanmaz yapışmaz plakalar
- 1000W güç ile 4 dakikada waffle pişirme
- Çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen kalıplar
- Ekstra lezzet (pankek+künefe) için ek kalıp seçeneği
- 6 farklı renk seçeneği
Karaca Funday Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Plakları çıkıyor. Çok memnunum; lezzeti, inceliği, pişirmesi.. Bizden tam not aldı.
✍🏻 Güzel bir ürün. Kullanışı çok ideal. Pişirme tablalarının çıkartılması, temizlenmesi ayrı bir güzellik ve kolay oluyor. Karaca kalitesini her türlü inceliği düşünerek konuşturmuş.
3️⃣ Arzum Waffy Max Waffle Makinesi
- Yer kaplamayan ideal boyut
- Granit efektli yapışmaz plakalar
- Isı ayarı düğmesi ve ikaz ışığı
- Isıya dayanıklı tutma sapı
Arzum Waffy Max Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ben çok memnunum. Çok güzel waffle’lar yapıyoruz. Boyutu bence 1 kişilik. Tabii ki üzerine koyduğunuz malzeme de önemli.
✍🏻 Waffle yapmayı seven bir arkadaşıma hediye olarak aldım. Kullandı ve çok beğendi. Artık tost makinesinin ayarını tutturmaya çalışmıyor.
4️⃣ Arnica GH26230 Double Waffle Makinesi
- Yanmaz yapışmaz plakalar
- 2 adet waffle yapabilme
- 6 kademeli ısı ayarı
- Güç ve hazır gösterge sinyali
Arnica Double Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok pratik, ikili olması süper. Kısa sürede bir sürü waffle yapıyorum. Çocuklar bayılıyor.
✍🏻 Tahminimden de iyi çıktı. İkili olması çok güzel. Pişirmesi de çok hızlı kademeli. 10 üzerinden 100 veriyorum.
5️⃣ Kiwi 2405w Waffle Makinesi
- Yapışmaz kaplamalı waffle plakaları
- Aşırı ısınmaya karış koruma
- Termostatlı ısınma ve kapanma
- Emniyet kilitli kapak
- Kaymayan lastik ayaklar
- Gösterge ışıkları
- El yakmayan tutma yeri
Kiwi Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü çeyiz için aldım. Beğendim; fiyat performans ürünü. Boyutu çok yer kaplamaması için küçük istedim. Her gün waffle yapacak halim yok. Boyutu yan yana iki tost ekmeği büyüklüğünde. Yanında waffle tarifi de koymuşlar, tatlı olmuş.
✍🏻 İki püf noktası var. Birincisi; makine ısındıktan sonra yağlamak. İkincisi; makinenin kenarlarından akmaması için hamuru koyarken çok koymamak. 3-4 dakikada çok lezzetli waffle yapıyor. Biz çok beğendik.
6️⃣ Remta Çubuk Waffle Makinesi
- Teflon kaplama döküm yüzey
- Otomatik ithal termostat
- Paslanmaz rezistans
- Paslanmaz çelik kasa
- Ergonomik tasarım
- Sanayi tipi
7️⃣ Goldmaster Goldy Rose Gold Waffle Makinesi
- 1000W performans
- 19 cm çap
- Ergonomik dizayn
- Inox üst dekorasyon
- Ayarlanabilir ısı kontrolü
- Isıya ve kırılmaya dayanıklı bakalit gövde
- Yanmayan sap
- Yapışmaz ve temizlemesi kolay iç yüzey
- Kırmızı ve yeşil güç gösterge ışıkları
- İdeal plaka derinliği
- Hamuru homojen dağıtan plaka tasarımı
Goldmaster Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Farklı marka makineyi de deneyimledim. Bu makine hız olarak süper. Plakası derin taşma yaşanmıyor. Fiyat performans ürünü.
✍🏻 Ürün çabuk ısınıyor, çabuk pişiriyor. Bu konuda memnun kaldım. Cafedekiler gibi iyi bir hamur tarifi arıyorsanız da YouTube’a çıtır waffle hamuru yazıp tereyağlı tariflere bakın, inanılmaz güzel oluyor. Evde waffle yapıyor olmak hem çok keyifli hem de lezzetli.
8️⃣ Aksu Vintage Çiftli Waffle Makinesi
- Aynı anda iki waffle yapma
- PFOA içermeyen 5 katmanlı yapışmaz yüzey
- Hızlı ısınma
- 6 farklı ısı ayar kademesi
- 1300W güçte ısıtıcı
- Kolay temizlik
Aksu Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok beğendim. İki dakika bile sürmedi, hemen pişirdi. Çabuk ısınıyor, incecik lezzetli waffle yapıyor. Plakaları çıkmıyor evet ama pişirmeden önce ilk olarak yağladım sadece bir kez ve hiçbiri yapışmadı. Porsiyonlar küçük ama iki hazneli; tam çocuklara göre büyüklüğü oğlum çok beğendi. Emeği geçenlere teşekkür ederim.
✍🏻 Hiç düşünmeden alın aldırın.
9️⃣ Korkmaz Vertex Siyah Waffle Makinesi
- 800W güç
- Bakalit gövde
- Otomatik ısı kontrolü
- Sökülebilir, yıkanabilir ızgara
- Ergonomik tasarım
- %100 alüminyum döküm ızgaralar
- Çıkartılabilen ve kolay temizlenebilen ızgaralar
- Kompakt tasarım
Korkmaz Vertex Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün harika. Plakalar çıkıyor, döküm yeri eşit pişiriyor. Kesinlikle 10 numara 5 yıldız. 3 aydır araştırıyorum doğru üründe karar kıldım.
✍🏻 Biz beğendik. Çok kısa sürede waffle yapıyor. Piyasada kare waffle makinesi bulmak zordu ama bundan çok memnun kaldık.
Waffle makinesi alırken neye dikkat edilmeli 🤔
- Isı ayarı olmalı ve hızlı ısınmalı
- Pişirme yüzeyi yapışmaz olmalı
- Paslanmaz çelik gibi dayanıklı malzemeden olmalı
- Plakalar kolay temizlenebilmeli
- Enerji verimliliği yüksek olmalı
- Zamanlayıcı, sesli ve ışıklı uyarı gibi ekstra özellikler
En İyi Waffle Makineleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 3847Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.