En iyi waffle makinesi tavsiyeleri (2024)

Waffle’ı kim sevmez? İster ince ve çıtır, ister kalın ve kabarık olsun, bu tatlı atıştırmalık, mükemmel bir kahvaltı veya dondurma, çikolata sosu ve çırpılmış krema ile harika bir gece kaçamağı olabilir. Waffle hamuru, hazır bulunabildiği gibi evde de hazırlanabilir, son derece kolaydır ancak benzersiz şeklini vermek özel makine gerektirir. Waffle tavası da aynı işi görse de dışarıda yediğiniz görsel şölen yaşatan waffle’ları yapmak için waffle makinesi almanız gerekir. Peki, en iyi waffle makinesi hangisi? Waffle makineleri öneri listemizdeki modellere göz atabilirsiniz.

Waffle makineleri yorumları dikkate alındığında; en iyi ev tipi waffle makinesi markası sıralamasında Korkmaz, Karaca, Schafer ve Arzum öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek en iyi waffle makinesi tavsiyesi olarak ise; Korkmaz Mia, Karaca Funda ve Schafer Express modelleri, yapışmama, hızlı pişirme ve ev tipi olmalarıyla öneriliyor.

1️⃣ Korkmaz Mia Waffle Makinesi Tam Boyutta Gör Korkmaz, kullanıcı deneyimlerine göre waffle makinesinde en iyi marka. Korkmaz Mia Waffle Makinesi, ısıyı alt ve üst yüzeye eşit dağıtır; böylece çıtır waffle hamuru elde edersiniz. El yakmayan dış kulpları sayesinde olası el yanma kazası yaşamadan waffle hamurunu istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Waffle hamurunun istenen sıcaklıkta pişmesini sağlayan ısı kontrol paneli, hamurun yanma riskini engeller. Granit görünümlü teflon kaplama malzemelerden oluşan iç levhalar, waffle hamurunun eşit şekilde yayılmasını ve kenarlarının eşit kalınlıkta olmasını sağlar. Yapışmaz iç yüzeyi sayesinde yağ kullanmadan waffle hamurunu pişirebilirsiniz. Korkmaz waffle makinesi, ergonomik tasarımıyla mutfakta fazla yer kaplamaz. Eşit ısı dağılımıyla ideal pişirme

El yakmayan dış kaplama

Ayarlanabilen ısı kontrol paneli

Kolay temizlenebilen yapışmaz iç tabakalar

Yer kaplamayan ergonomik tasarım Korkmaz Mia Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Arkadaşlar yorumlara bakarak alışveriş yapanlar için yazıyorum. Ciddi anlamda mükemmel bir ürün. Ben çok memnunum. Ebat olarak da tam bir porsiyon çıkıyor, insanı boğmuyor. Çok güzel pişiriyor, çok hızlı ısınıyor. ✍🏻 Boyut ve performans olarak gayet iyi beğendim. Ben yağsız pişirdim, nefis yemek tariflerinden aldığım tarif gayet lezzetli oldu ve tam pişti. 3. ayarda tam ideal pişiyor; 5-8 dakika sürüyor. Dördüncü ayarda çok kızartıyor. İkinci dereceyi denemedim. Gönül rahatlığı ile alınabilir.

2️⃣ Karaca Funday Waffle Makinesi Tam Boyutta Gör Karaca Funday, kullanıcı yorumları en iyi waffle makinesi. Karaca Funday Waffle Makinesi, granit görünümlü plakalarıyla ısıyı homojen dağıtarak waffle’ların her tarafını eşit pişirir. Yanmaz yapışmaz yüzeyi sayesinde waffle’ınızı şekli bozulmadan sunabilmenizi sağlar. Yalnızca 4 dakikada waffle’ınız hazır. Plakaları çıkarıp bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Granit görünümlü yanmaz yapışmaz plakalar

1000W güç ile 4 dakikada waffle pişirme

Çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen kalıplar

Ekstra lezzet (pankek+künefe) için ek kalıp seçeneği

6 farklı renk seçeneği Karaca Funday Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Plakları çıkıyor. Çok memnunum; lezzeti, inceliği, pişirmesi.. Bizden tam not aldı. ✍🏻 Güzel bir ürün. Kullanışı çok ideal. Pişirme tablalarının çıkartılması, temizlenmesi ayrı bir güzellik ve kolay oluyor. Karaca kalitesini her türlü inceliği düşünerek konuşturmuş.

3️⃣ Arzum Waffy Max Waffle Makinesi Tam Boyutta Gör Waffle makinesi hangisi daha iyi? diyenler için önereceğimiz bir model de; Arzum AR2033 Waffy Max. Arzum waffle makinesi, yer kaplamayan ideal boyutuyla dar tezgahlar için oldukça uygundur. Yapışmaz granit efektli plakalar, lezzetli waffle’lar yapmanıza olanak tanır. Isı ayarı düğmesiyle waffle’ınızı istediğiniz çıtırlıkta hazırlayabilirsiniz. İkaz ışığı pişirme sırasında kapağı açmadan kontrol etmenizi sağlar. Arzum Waffy Max, hızlı ısınma ve pişirme özellikleriyle kullananların beğenisini kazanıyor. Yer kaplamayan ideal boyut

Granit efektli yapışmaz plakalar

Isı ayarı düğmesi ve ikaz ışığı

Isıya dayanıklı tutma sapı Arzum Waffy Max Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ben çok memnunum. Çok güzel waffle’lar yapıyoruz. Boyutu bence 1 kişilik. Tabii ki üzerine koyduğunuz malzeme de önemli. ✍🏻 Waffle yapmayı seven bir arkadaşıma hediye olarak aldım. Kullandı ve çok beğendi. Artık tost makinesinin ayarını tutturmaya çalışmıyor.

4️⃣ Arnica GH26230 Double Waffle Makinesi Tam Boyutta Gör Waffle makinesi yorumları dikkate alındığında öne çıkan bir model de; Arnica Double Waffle Makinesi. Arnica GH26230, kısa sürede harika waffle’lar pişirir. Kolay ve pratik kullanım sunan tutma kolu sayesinde waffle hazırlarken zorlanmazsınız, eliniz de yanmaz. Kontrol düğmesi üzerinden ayarlama yaparak istediğiniz ısı seviyesinde waffle hamurunu pişirebilirsiniz. Güç ve hazır gösterge sinyali sayesinde waffle hamurunu en doğru zamanda koyup harika sonuçlar elde edersiniz. Geniş yüzeyi sayesinde aynı anda iki waffle yapabilirsiniz. Yanmaz yapışmaz plakalar

2 adet waffle yapabilme

6 kademeli ısı ayarı

Güç ve hazır gösterge sinyali Arnica Double Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çok pratik, ikili olması süper. Kısa sürede bir sürü waffle yapıyorum. Çocuklar bayılıyor. ✍🏻 Tahminimden de iyi çıktı. İkili olması çok güzel. Pişirmesi de çok hızlı kademeli. 10 üzerinden 100 veriyorum.

5️⃣ Kiwi 2405w Waffle Makinesi Tam Boyutta Gör Kiwi 2405w, uygun fiyatlı beğenilen waffle makinesi. Kiwi waffle makinesi, ısınması, waffle hamurunu kızartmaya başlama vb. durumlarda ışık sistemiyle haber verir. Waffle plakaları yapışmaz yüzey yapısına sahiptir. Tutma sapı ısınmaz, eliniz yanma tehlikesi geçirmeden güvenle kullanabilirsiniz. Makineyi ister yatay ister dikey pozisyonda mutfağınızda saklayabilirsiniz. Yapışmaz kaplamalı waffle plakaları

Aşırı ısınmaya karış koruma

Termostatlı ısınma ve kapanma

Emniyet kilitli kapak

Kaymayan lastik ayaklar

Gösterge ışıkları

El yakmayan tutma yeri Kiwi Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünü çeyiz için aldım. Beğendim; fiyat performans ürünü. Boyutu çok yer kaplamaması için küçük istedim. Her gün waffle yapacak halim yok. Boyutu yan yana iki tost ekmeği büyüklüğünde. Yanında waffle tarifi de koymuşlar, tatlı olmuş. ✍🏻 İki püf noktası var. Birincisi; makine ısındıktan sonra yağlamak. İkincisi; makinenin kenarlarından akmaması için hamuru koyarken çok koymamak. 3-4 dakikada çok lezzetli waffle yapıyor. Biz çok beğendik.

6️⃣ Remta Çubuk Waffle Makinesi Remta, çubukta waffle yapmak isteyenler için tavsiye edeceğimiz bir marka. Çubuk waffle makinesi, restoran, cafe, otel gibi daha çok işletmeler için üretilmiş yani sanayi tipi ancak evde de kullanılabilecek bir ürün. Teflon kaplama döküm yüzeyi yağladıktan sonra çubukları koyup waffle hamurunuzu sıkıyorsunuz. Kısa sürede çubuk waffle’ınız hazır. Teflon kaplama döküm yüzey

Otomatik ithal termostat

Paslanmaz rezistans

Paslanmaz çelik kasa

Ergonomik tasarım

Sanayi tipi

7️⃣ Goldmaster Goldy Rose Gold Waffle Makinesi Tam Boyutta Gör Goldmaster Goldy, hızlı ısınması ve pişirme performansıyla kullanıcıların beğenisini kazanan waffle makinesi. Taşmayı önleyen derin plakalı aşırı ısınmaya dayanıklı waffle makinesi olarak öne çıkıyor. Kırmızı ve yeşil güç gösterge ışıkları ve ayarlanabilir ısı kontrolüyle waffle hamurunuzu tam zamanında koyar ve çıtır waffle’lar elde edersiniz. Sap ısıya dayanıklı olduğundan pişirme esnasında rahat güvenli, kullanım sağlar. Isıya, kırılmaya dayanıklı bakalit gövde, granit plakalar ve ergonomik tasarımla Goldmaster Goldy, en iyi waffle makinelerinden biri. 1000W performans

19 cm çap

Ergonomik dizayn

Inox üst dekorasyon

Ayarlanabilir ısı kontrolü

Isıya ve kırılmaya dayanıklı bakalit gövde

Yanmayan sap

Yapışmaz ve temizlemesi kolay iç yüzey

Kırmızı ve yeşil güç gösterge ışıkları

İdeal plaka derinliği

Hamuru homojen dağıtan plaka tasarımı Goldmaster Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Farklı marka makineyi de deneyimledim. Bu makine hız olarak süper. Plakası derin taşma yaşanmıyor. Fiyat performans ürünü. ✍🏻 Ürün çabuk ısınıyor, çabuk pişiriyor. Bu konuda memnun kaldım. Cafedekiler gibi iyi bir hamur tarifi arıyorsanız da YouTube’a çıtır waffle hamuru yazıp tereyağlı tariflere bakın, inanılmaz güzel oluyor. Evde waffle yapıyor olmak hem çok keyifli hem de lezzetli.

8️⃣ Aksu Vintage Çiftli Waffle Makinesi Aksu Vintage Waffle T62W, en beğenilen waffle makineleri arasında. Aksu waffle makinesiyle aynıda iki tane waffle hazırlayabilirsiniz. Yapışmaz granit yüzeyleri sayesinde waffle hamurunuzu eşit ve görsel olarak muntazam bir şekilde pişirir. 1300W gücündeki ısıtıcı ile waffle’ınızı kısa sürede hızlıca pişirebilirsiniz. Dikey saklama avantajına sahiptir; tezgahta fazla yer kaplamadığı gibi, özel taban tasarımıyla kaymaz özelliğine sahiptir. Aynı anda iki waffle yapma

PFOA içermeyen 5 katmanlı yapışmaz yüzey

Hızlı ısınma

6 farklı ısı ayar kademesi

1300W güçte ısıtıcı

Kolay temizlik Aksu Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çok beğendim. İki dakika bile sürmedi, hemen pişirdi. Çabuk ısınıyor, incecik lezzetli waffle yapıyor. Plakaları çıkmıyor evet ama pişirmeden önce ilk olarak yağladım sadece bir kez ve hiçbiri yapışmadı. Porsiyonlar küçük ama iki hazneli; tam çocuklara göre büyüklüğü oğlum çok beğendi. Emeği geçenlere teşekkür ederim. ✍🏻 Hiç düşünmeden alın aldırın.

9️⃣ Korkmaz Vertex Siyah Waffle Makinesi Tam Boyutta Gör Korkmaz Vertex, hem tost makinesi hem de waffle makinesi olarak kullanılabiliyor. Bakalit gövdesi ve alüminyum döküm ızgaraları ile kaliteli bir yapısı var. Izgaraları çıkarıp bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. 800w gücü ile kısa sürede ister waffle ister tost hazırlayabilirsiniz. Otomatik olarak ısı kontrol etmeyi sağlayan sistemi var. Korkmaz waffle makinesi, alüminyum ızgaraları ve siyah rengiyle mutfağınızın şıklığına şıklık katacak. 800W güç

Bakalit gövde

Otomatik ısı kontrolü

Sökülebilir, yıkanabilir ızgara

Ergonomik tasarım

%100 alüminyum döküm ızgaralar

Çıkartılabilen ve kolay temizlenebilen ızgaralar

Kompakt tasarım Korkmaz Vertex Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün harika. Plakalar çıkıyor, döküm yeri eşit pişiriyor. Kesinlikle 10 numara 5 yıldız. 3 aydır araştırıyorum doğru üründe karar kıldım. ✍🏻 Biz beğendik. Çok kısa sürede waffle yapıyor. Piyasada kare waffle makinesi bulmak zordu ama bundan çok memnun kaldık.

En iyi espresso makinesi tavsiyeleri 2 gün önce eklendi

Waffle makinesi alırken neye dikkat edilmeli 🤔 Tam Boyutta Gör Isı ayarı olmalı ve hızlı ısınmalı Pişirme yüzeyi yapışmaz olmalı Paslanmaz çelik gibi dayanıklı malzemeden olmalı Plakalar kolay temizlenebilmeli Enerji verimliliği yüksek olmalı Zamanlayıcı, sesli ve ışıklı uyarı gibi ekstra özellikler

En İyi Waffle Makineleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 3847

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