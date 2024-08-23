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    En iyi waffle makinesi tavsiyeleri (2024)

    Waffle yemek için dışarı çıkmaya son! Kendi evinizde waffle yapabileceğiniz en iyi waffle makineleri burada. İşte birbirinden kaliteli waffle makinesi tavsiyeleri:

    Waffle’ı kim sevmez? İster ince ve çıtır, ister kalın ve kabarık olsun, bu tatlı atıştırmalık, mükemmel bir kahvaltı veya dondurma, çikolata sosu ve çırpılmış krema ile harika bir gece kaçamağı olabilir. Waffle hamuru, hazır bulunabildiği gibi evde de hazırlanabilir, son derece kolaydır ancak benzersiz şeklini vermek özel makine gerektirir. Waffle tavası da aynı işi görse de dışarıda yediğiniz görsel şölen yaşatan waffle’ları yapmak için waffle makinesi almanız gerekir. Peki, en iyi waffle makinesi hangisi? Waffle makineleri öneri listemizdeki modellere göz atabilirsiniz.

    En İyi Waffle Makineleri 💯
    Marka/Model 🧇 Fiyat 🏷️
    Korkmaz Mia Waffle Makinesi 1.469 TL
    Karaca Funday Waffle Makinesi 1.964 TL
    Arzum AR2033 Waffy Max Waffle Makinesi 3.850 TL
    Arnica GH26230 Tostika Double Waffle Makinası 3.458 TL
    Kiwi 2405w Waffle Makinesi 679 TL
    Remta Çubuk Waffle Makinesi 8.147 TL
    Goldmaster Goldy Rose Gold Waffle Makinesi 2.899 TL
    Aksu Vintage Çiftli Waffle Makinesi 1.339 TL
    Korkmaz Vertex Siyah Waffle Makinesi 1.449 TL
    Schafer Waffle Express Waffle Makinesi 1.990 TL

    Waffle makineleri yorumları dikkate alındığında; en iyi ev tipi waffle makinesi markası sıralamasında Korkmaz, Karaca, Schafer ve Arzum öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek en iyi waffle makinesi tavsiyesi olarak ise; Korkmaz Mia, Karaca Funda ve Schafer Express modelleri, yapışmama, hızlı pişirme ve ev tipi olmalarıyla öneriliyor.

    1️⃣ Korkmaz Mia Waffle Makinesi

    en iyi waffle makinesi markası Korkmaz Tam Boyutta Gör
    Korkmaz, kullanıcı deneyimlerine göre waffle makinesinde en iyi marka. Korkmaz Mia Waffle Makinesi, ısıyı alt ve üst yüzeye eşit dağıtır; böylece çıtır waffle hamuru elde edersiniz. El yakmayan dış kulpları sayesinde olası el yanma kazası yaşamadan waffle hamurunu istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Waffle hamurunun istenen sıcaklıkta pişmesini sağlayan ısı kontrol paneli, hamurun yanma riskini engeller. Granit görünümlü teflon kaplama malzemelerden oluşan iç levhalar, waffle hamurunun eşit şekilde yayılmasını ve kenarlarının eşit kalınlıkta olmasını sağlar. Yapışmaz iç yüzeyi sayesinde yağ kullanmadan waffle hamurunu pişirebilirsiniz. Korkmaz waffle makinesi, ergonomik tasarımıyla mutfakta fazla yer kaplamaz.
    • Eşit ısı dağılımıyla ideal pişirme
    • El yakmayan dış kaplama
    • Ayarlanabilen ısı kontrol paneli
    • Kolay temizlenebilen yapışmaz iç tabakalar
    • Yer kaplamayan ergonomik tasarım

    Korkmaz Mia Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Arkadaşlar yorumlara bakarak alışveriş yapanlar için yazıyorum. Ciddi anlamda mükemmel bir ürün. Ben çok memnunum. Ebat olarak da tam bir porsiyon çıkıyor, insanı boğmuyor. Çok güzel pişiriyor, çok hızlı ısınıyor.

    ✍🏻 Boyut ve performans olarak gayet iyi beğendim. Ben yağsız pişirdim, nefis yemek tariflerinden aldığım tarif gayet lezzetli oldu ve tam pişti. 3. ayarda tam ideal pişiyor; 5-8 dakika sürüyor. Dördüncü ayarda çok kızartıyor. İkinci dereceyi denemedim. Gönül rahatlığı ile alınabilir.

    2️⃣ Karaca Funday Waffle Makinesi

    en iyi waffle makinesi Karaca Funday Tam Boyutta Gör
    Karaca Funday, kullanıcı yorumları en iyi waffle makinesi. Karaca Funday Waffle Makinesi, granit görünümlü plakalarıyla ısıyı homojen dağıtarak waffle’ların her tarafını eşit pişirir. Yanmaz yapışmaz yüzeyi sayesinde waffle’ınızı şekli bozulmadan sunabilmenizi sağlar. Yalnızca 4 dakikada waffle’ınız hazır. Plakaları çıkarıp bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
    • Granit görünümlü yanmaz yapışmaz plakalar
    • 1000W güç ile 4 dakikada waffle pişirme
    • Çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen kalıplar
    • Ekstra lezzet (pankek+künefe) için ek kalıp seçeneği
    • 6 farklı renk seçeneği

    Karaca Funday Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Plakları çıkıyor. Çok memnunum; lezzeti, inceliği, pişirmesi.. Bizden tam not aldı.

    ✍🏻 Güzel bir ürün. Kullanışı çok ideal. Pişirme tablalarının çıkartılması, temizlenmesi ayrı bir güzellik ve kolay oluyor. Karaca kalitesini her türlü inceliği düşünerek konuşturmuş.

    3️⃣ Arzum Waffy Max Waffle Makinesi

    waffle makinesi tavsiye Arzum AR2033 Tam Boyutta Gör
    Waffle makinesi hangisi daha iyi? diyenler için önereceğimiz bir model de; Arzum AR2033 Waffy Max. Arzum waffle makinesi, yer kaplamayan ideal boyutuyla dar tezgahlar için oldukça uygundur. Yapışmaz granit efektli plakalar, lezzetli waffle’lar yapmanıza olanak tanır. Isı ayarı düğmesiyle waffle’ınızı istediğiniz çıtırlıkta hazırlayabilirsiniz. İkaz ışığı pişirme sırasında kapağı açmadan kontrol etmenizi sağlar. Arzum Waffy Max, hızlı ısınma ve pişirme özellikleriyle kullananların beğenisini kazanıyor.
    • Yer kaplamayan ideal boyut
    • Granit efektli yapışmaz plakalar
    • Isı ayarı düğmesi ve ikaz ışığı
    • Isıya dayanıklı tutma sapı

    Arzum Waffy Max Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ben çok memnunum. Çok güzel waffle’lar yapıyoruz. Boyutu bence 1 kişilik. Tabii ki üzerine koyduğunuz malzeme de önemli.

    ✍🏻 Waffle yapmayı seven bir arkadaşıma hediye olarak aldım. Kullandı ve çok beğendi. Artık tost makinesinin ayarını tutturmaya çalışmıyor.

    4️⃣ Arnica GH26230 Double Waffle Makinesi

    waffle makinesi öneri Arnica GH26230 Tam Boyutta Gör
    Waffle makinesi yorumları dikkate alındığında öne çıkan bir model de; Arnica Double Waffle Makinesi. Arnica GH26230, kısa sürede harika waffle’lar pişirir. Kolay ve pratik kullanım sunan tutma kolu sayesinde waffle hazırlarken zorlanmazsınız, eliniz de yanmaz. Kontrol düğmesi üzerinden ayarlama yaparak istediğiniz ısı seviyesinde waffle hamurunu pişirebilirsiniz. Güç ve hazır gösterge sinyali sayesinde waffle hamurunu en doğru zamanda koyup harika sonuçlar elde edersiniz. Geniş yüzeyi sayesinde aynı anda iki waffle yapabilirsiniz.
    • Yanmaz yapışmaz plakalar
    • 2 adet waffle yapabilme
    • 6 kademeli ısı ayarı
    • Güç ve hazır gösterge sinyali

    Arnica Double Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Çok pratik, ikili olması süper. Kısa sürede bir sürü waffle yapıyorum. Çocuklar bayılıyor.

    ✍🏻 Tahminimden de iyi çıktı. İkili olması çok güzel. Pişirmesi de çok hızlı kademeli. 10 üzerinden 100 veriyorum.

    5️⃣ Kiwi 2405w Waffle Makinesi

    uygun fiyatlı waffle makinesi Kiwi 2405w Tam Boyutta Gör
    Kiwi 2405w, uygun fiyatlı beğenilen waffle makinesi. Kiwi waffle makinesi, ısınması, waffle hamurunu kızartmaya başlama vb. durumlarda ışık sistemiyle haber verir. Waffle plakaları yapışmaz yüzey yapısına sahiptir. Tutma sapı ısınmaz, eliniz yanma tehlikesi geçirmeden güvenle kullanabilirsiniz. Makineyi ister yatay ister dikey pozisyonda mutfağınızda saklayabilirsiniz.
    • Yapışmaz kaplamalı waffle plakaları
    • Aşırı ısınmaya karış koruma
    • Termostatlı ısınma ve kapanma
    • Emniyet kilitli kapak
    • Kaymayan lastik ayaklar
    • Gösterge ışıkları
    • El yakmayan tutma yeri

    Kiwi Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürünü çeyiz için aldım. Beğendim; fiyat performans ürünü. Boyutu çok yer kaplamaması için küçük istedim. Her gün waffle yapacak halim yok. Boyutu yan yana iki tost ekmeği büyüklüğünde. Yanında waffle tarifi de koymuşlar, tatlı olmuş.

    ✍🏻 İki püf noktası var. Birincisi; makine ısındıktan sonra yağlamak. İkincisi; makinenin kenarlarından akmaması için hamuru koyarken çok koymamak. 3-4 dakikada çok lezzetli waffle yapıyor. Biz çok beğendik.

    6️⃣ Remta Çubuk Waffle Makinesi

    çubukta waffle Remta
    Remta, çubukta waffle yapmak isteyenler için tavsiye edeceğimiz bir marka. Çubuk waffle makinesi, restoran, cafe, otel gibi daha çok işletmeler için üretilmiş yani sanayi tipi ancak evde de kullanılabilecek bir ürün. Teflon kaplama döküm yüzeyi yağladıktan sonra çubukları koyup waffle hamurunuzu sıkıyorsunuz. Kısa sürede çubuk waffle’ınız hazır.
    • Teflon kaplama döküm yüzey
    • Otomatik ithal termostat
    • Paslanmaz rezistans
    • Paslanmaz çelik kasa
    • Ergonomik tasarım
    • Sanayi tipi

    7️⃣ Goldmaster Goldy Rose Gold Waffle Makinesi

    goldmaster waffle makinesi Tam Boyutta Gör
    Goldmaster Goldy, hızlı ısınması ve pişirme performansıyla kullanıcıların beğenisini kazanan waffle makinesi. Taşmayı önleyen derin plakalı aşırı ısınmaya dayanıklı waffle makinesi olarak öne çıkıyor. Kırmızı ve yeşil güç gösterge ışıkları ve ayarlanabilir ısı kontrolüyle waffle hamurunuzu tam zamanında koyar ve çıtır waffle’lar elde edersiniz. Sap ısıya dayanıklı olduğundan pişirme esnasında rahat güvenli, kullanım sağlar. Isıya, kırılmaya dayanıklı bakalit gövde, granit plakalar ve ergonomik tasarımla Goldmaster Goldy, en iyi waffle makinelerinden biri.
    • 1000W performans
    • 19 cm çap
    • Ergonomik dizayn
    • Inox üst dekorasyon
    • Ayarlanabilir ısı kontrolü
    • Isıya ve kırılmaya dayanıklı bakalit gövde
    • Yanmayan sap
    • Yapışmaz ve temizlemesi kolay iç yüzey
    • Kırmızı ve yeşil güç gösterge ışıkları
    • İdeal plaka derinliği
    • Hamuru homojen dağıtan plaka tasarımı

    Goldmaster Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Farklı marka makineyi de deneyimledim. Bu makine hız olarak süper. Plakası derin taşma yaşanmıyor. Fiyat performans ürünü.

    ✍🏻 Ürün çabuk ısınıyor, çabuk pişiriyor. Bu konuda memnun kaldım. Cafedekiler gibi iyi bir hamur tarifi arıyorsanız da YouTube’a çıtır waffle hamuru yazıp tereyağlı tariflere bakın, inanılmaz güzel oluyor. Evde waffle yapıyor olmak hem çok keyifli hem de lezzetli.

    8️⃣ Aksu Vintage Çiftli Waffle Makinesi

    çiftli waffle makinesi tavsiye Aksu Vintage
    Aksu Vintage Waffle T62W, en beğenilen waffle makineleri arasında. Aksu waffle makinesiyle aynıda iki tane waffle hazırlayabilirsiniz. Yapışmaz granit yüzeyleri sayesinde waffle hamurunuzu eşit ve görsel olarak muntazam bir şekilde pişirir. 1300W gücündeki ısıtıcı ile waffle’ınızı kısa sürede hızlıca pişirebilirsiniz. Dikey saklama avantajına sahiptir; tezgahta fazla yer kaplamadığı gibi, özel taban tasarımıyla kaymaz özelliğine sahiptir.
    • Aynı anda iki waffle yapma
    • PFOA içermeyen 5 katmanlı yapışmaz yüzey
    • Hızlı ısınma
    • 6 farklı ısı ayar kademesi
    • 1300W güçte ısıtıcı
    • Kolay temizlik

    Aksu Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Çok beğendim. İki dakika bile sürmedi, hemen pişirdi. Çabuk ısınıyor, incecik lezzetli waffle yapıyor. Plakaları çıkmıyor evet ama pişirmeden önce ilk olarak yağladım sadece bir kez ve hiçbiri yapışmadı. Porsiyonlar küçük ama iki hazneli; tam çocuklara göre büyüklüğü oğlum çok beğendi. Emeği geçenlere teşekkür ederim.

    ✍🏻 Hiç düşünmeden alın aldırın.

    9️⃣ Korkmaz Vertex Siyah Waffle Makinesi

    korkmaz waffle makinesi Tam Boyutta Gör
    Korkmaz Vertex, hem tost makinesi hem de waffle makinesi olarak kullanılabiliyor. Bakalit gövdesi ve alüminyum döküm ızgaraları ile kaliteli bir yapısı var. Izgaraları çıkarıp bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. 800w gücü ile kısa sürede ister waffle ister tost hazırlayabilirsiniz. Otomatik olarak ısı kontrol etmeyi sağlayan sistemi var. Korkmaz waffle makinesi, alüminyum ızgaraları ve siyah rengiyle mutfağınızın şıklığına şıklık katacak.
    • 800W güç
    • Bakalit gövde
    • Otomatik ısı kontrolü
    • Sökülebilir, yıkanabilir ızgara
    • Ergonomik tasarım
    • %100 alüminyum döküm ızgaralar
    • Çıkartılabilen ve kolay temizlenebilen ızgaralar
    • Kompakt tasarım

    Korkmaz Vertex Waffle Makinesi Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürün harika. Plakalar çıkıyor, döküm yeri eşit pişiriyor. Kesinlikle 10 numara 5 yıldız. 3 aydır araştırıyorum doğru üründe karar kıldım.

    ✍🏻 Biz beğendik. Çok kısa sürede waffle yapıyor. Piyasada kare waffle makinesi bulmak zordu ama bundan çok memnun kaldık.

    Waffle makinesi alırken neye dikkat edilmeli 🤔

    waffle makinesi alırken dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör

    1. Isı ayarı olmalı ve hızlı ısınmalı
    2. Pişirme yüzeyi yapışmaz olmalı
    3. Paslanmaz çelik gibi dayanıklı malzemeden olmalı
    4. Plakalar kolay temizlenebilmeli
    5. Enerji verimliliği yüksek olmalı
    6. Zamanlayıcı, sesli ve ışıklı uyarı gibi ekstra özellikler

    En İyi Waffle Makineleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 3847

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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