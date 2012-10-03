Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tivibu uygulaması Vestel Smart TV ürünlerinde yerini alacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,4b
1
12
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oturma odalarımızın vazgeçilmez öğelerinden birisi olan televizyonlar, artık akıllı özellikler kazandı ve bu akıllı özelliklere yapılan yatırımlar da tüm hızıyla sürüyor.

TTNET'in çevrimiçi TV platformu Tivibu, Vestel ile yapılan işbirliği sonucunda, Vestel Smart TV modellerinde ayrı bir uygulama olarak yerini aldı.

Tivibu platformunun tüm özelliklerini Smart TV'lere taşıyan uygulama, en çok kullanılan Tekrar İzle ve Seç İzle seçeneklerini de kullanıcılara sunuyor. Tivibu Smart TV uygulamasında 30 farklı kanal da kullanıcıları bekliyor olacak.

Ayrıca Tivibu Smart TV üyeleri 1-8 Ekim tarihleri arasında Fetih 1453 filmini de ücretsiz olarak izleyebilecek.
Tivibu uygulaması Vestel Smart TV ürünlerinde yerini alacak
Tam Boyutta Gör



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Beni de ttnetten aradılar. yarım saat süren ikna çabaları olumlu sonuçlandı. hız yetersizliği yaşamayacağımı söyledi, 15 dk sonra izlemeye başlıcağımı söyledi. Ama ortada hiç bir şey yok. Tivibu uygulamasına girebiliyorum evet ama tek izleyebildiğim reklam resimleri ve bir takım yazılar. Hiç bir içerik çalışmıyor. İçerik bulunamadı veya vs gibi uyarı hataları veriyor.
Tv izlemeye çalıştığımda ise internet hızı yetersiz uyarısı veriyor.
Vestel smart tvde hız testi yapıyorum, 2800~3200 mbps gibi bir hız sonucuna ulaşıyorum.
Oysa bilgisayarımdan hız testi yaptığımda 9020 mbps leri görüyor her defasında..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 7 yıl
ttnetten aradılar tivibu satacaklar bana bende hd uydu alıcısı var gerek yok diyorum verdiği cevap:
- bizdeki yayınlar daha net
adamlar yeterki birilerini aylığa bağlayalımda nasıl olursa olsun hesabını yapıyorlar.Almanyada 50 € internet (limitsiz 20 mb + telefonlar görüşme sınırsı + kanallar) bizde geçirebildiğin kadar geçir hesabı
birde tekelcilik yok derler ttnet bunun en iyi örneği
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaSsErDoDo 7 yıl
iki tane firma bir insana bu kadar mı itici gelir anlamıyorum.vestel ile ttnet benden uzak dursun hele hele bu ikisinin karışımı komple uzak dursun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Puzzles 7 yıl
İyiymiş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pastadanadam 7 yıl
Bari resimde Bugün Ne Giysem gibi bir saçma program gösterilmeseydi :)
Ne zaman AKK'den ayrı tutulur,o zaman düşünebilirim.Yani kullananların tepki göstermemesine hayret ediyorum.Aylık para ver kotanı yesin ne güzel.Hız düşüncede izleyeme.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 6 yıl pastadanadam
pastadanadam

Bari resimde Bugün Ne Giysem gibi bir saçma program gösterilmeseydi :)
Ne zaman AKK'den ayrı tutulur,o zaman düşünebilirim.Yani kullananların tepki göstermemesine hayret ediyorum.Aylık para ver kotanı yesin ne güzel.Hız düşüncede izleyeme.

Tivibu kullanan musteriler 1 mbit de normal kanal d yi bile seyredemez. Musteri hizmetlerini ariyorsunuz hiziniz minimum 2.5-3mbit e cikariliyor sonra sorunsuz sekilde izlemeye devam ediyorsunuz. Bundan faydalanmaya calisan cakallar olmus tivibusu olmadigi halde var diyip hiz yukseltmek icin , ttnet tarafindan mahkemeye sevk edilmisler.

Yani aklinizda olsun kotayi astiktan sonra da rahat bir sekilde izleyebilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 7 yıl
Tivibu ilk zamanlar güzeldi,ttnet nezaman akk olayını resmen değilde aniden başlattı işte ozaman tivibu yalan oldu,aynı hat üzerinden tivibu kullanınca kotaya yansıyor,tivibuya aylık para veriyorsunuz ek paketlere göre artan fiyatları var,üstüne interneti sömürüyor,o arada download nette gezmek hakgetire akk var 50 gb aşınca hız lak diye düşüyor,şunu düzene oturtuldugu vakit ozaman kullanırım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 7 yıl
bir arkadaş tivibu'nun 2 ay deneme sürecine dahil olmuş. iki ay bittikten sonra kapatmak istemiş ama bir türlü kapatamamış, hala uğraşıyordu. elini ver kolunu kaptırırsın bunlara.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cceviz 7 yıl
ne kadar all in one o kadar iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3368 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl AMD Fusion A10-5800K video inceleme "Daha hızlı CPU, daha güçlü GPU" 7 yıl LG Optimus 4x HD "LG, süper telefon pazarına geri döndü!" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim