Tivibu uygulaması Vestel Smart TV ürünlerinde yerini alacak

Haber Editörü
Oturma odalarımızın vazgeçilmez öğelerinden birisi olan televizyonlar, artık akıllı özellikler kazandı ve bu akıllı özelliklere yapılan yatırımlar da tüm hızıyla sürüyor.
TTNET'in çevrimiçi TV platformu Tivibu, Vestel ile yapılan işbirliği sonucunda, Vestel Smart TV modellerinde ayrı bir uygulama olarak yerini aldı.
Tivibu platformunun tüm özelliklerini Smart TV'lere taşıyan uygulama, en çok kullanılan Tekrar İzle ve Seç İzle seçeneklerini de kullanıcılara sunuyor. Tivibu Smart TV uygulamasında 30 farklı kanal da kullanıcıları bekliyor olacak.
Ayrıca Tivibu Smart TV üyeleri 1-8 Ekim tarihleri arasında Fetih 1453 filmini de ücretsiz olarak izleyebilecek.
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Tv izlemeye çalıştığımda ise internet hızı yetersiz uyarısı veriyor.
Vestel smart tvde hız testi yapıyorum, 2800~3200 mbps gibi bir hız sonucuna ulaşıyorum.
Oysa bilgisayarımdan hız testi yaptığımda 9020 mbps leri görüyor her defasında..
- bizdeki yayınlar daha net
adamlar yeterki birilerini aylığa bağlayalımda nasıl olursa olsun hesabını yapıyorlar.Almanyada 50 € internet (limitsiz 20 mb + telefonlar görüşme sınırsı + kanallar) bizde geçirebildiğin kadar geçir hesabı
birde tekelcilik yok derler ttnet bunun en iyi örneği
Ne zaman AKK'den ayrı tutulur,o zaman düşünebilirim.Yani kullananların tepki göstermemesine hayret ediyorum.Aylık para ver kotanı yesin ne güzel.Hız düşüncede izleyeme.
Tivibu kullanan musteriler 1 mbit de normal kanal d yi bile seyredemez. Musteri hizmetlerini ariyorsunuz hiziniz minimum 2.5-3mbit e cikariliyor sonra sorunsuz sekilde izlemeye devam ediyorsunuz. Bundan faydalanmaya calisan cakallar olmus tivibusu olmadigi halde var diyip hiz yukseltmek icin , ttnet tarafindan mahkemeye sevk edilmisler.
Yani aklinizda olsun kotayi astiktan sonra da rahat bir sekilde izleyebilirsiniz.