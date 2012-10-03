Tivibu uygulaması Vestel Smart TV ürünlerinde yerini alacak

Oturma odalarımızın vazgeçilmez öğelerinden birisi olan televizyonlar, artık akıllı özellikler kazandı ve bu akıllı özelliklere yapılan yatırımlar da tüm hızıyla sürüyor.





TTNET'in çevrimiçi TV platformu Tivibu, Vestel ile yapılan işbirliği sonucunda, Vestel Smart TV modellerinde ayrı bir uygulama olarak yerini aldı.





Tivibu platformunun tüm özelliklerini Smart TV'lere taşıyan uygulama, en çok kullanılan Tekrar İzle ve Seç İzle seçeneklerini de kullanıcılara sunuyor. Tivibu Smart TV uygulamasında 30 farklı kanal da kullanıcıları bekliyor olacak.





Ayrıca Tivibu Smart TV üyeleri 1-8 Ekim tarihleri arasında Fetih 1453 filmini de ücretsiz olarak izleyebilecek.







