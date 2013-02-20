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Tizen işletim sistemine ait ekran görüntüleri ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Tizen işletim sistemine ait ekran görüntüleri ortaya çıktı
Dün itibariyle Tizen topluluğunun, Tizen 2.0 Magnolia adıyla yazılım geliştirme aracı ve kaynak kodlarını yayınlamasının ardından yeni ekran görüntüleri de paylaşılmaya başlandı. 

Galaxy S3 üzerinde çalışan bir Tizen sisteminden alınan ekran görüntülerinde beyaz tonların ağırlıkta olduğu oldukça sade bir arayüz dikkat çekiyor. Tizen işletim sisteminin arkasında Samsung olmasına ve TouchWIZ arayüzüne doğrudan rakip olmasına rağmen, başarılı ve ilgi görmeye aday bir arayüz karşımıza çıkacağa benziyor. 

Ana ekran görüntüsüne baktığımızda ise Tizen işletim sisteminin Android işletim sistemindekinin aksine tamamen yuvarlak ikonlu kısayollar kullandığı görülüyor. Android'de kısayolun ikon şekline göre yerleşim olurken, Tizen daha farklı bir tasarım kullanmış. Muhtemelen üçüncü parti tüm uygulama kısayolları da yuvarlak bir tasarım kullanacak.

Tizen işletim sistemli ilk akıllı telefonların Samsung tarafından bu yıl tanıtılması bekleniyor ve bunlardan birisi de amiral gemi modeli olacak.
Tizen işletim sistemine ait ekran görüntüleri ortaya çıktı


http://www.sammobile.com/2013/02/18/tizen-sdk-2-0-screenshots/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Swordma 6 yıl
Badalı telefonlara diye insanları kandıracaklar. Bada ya doğru dürüst bir şey yapmadılar.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Android ve ios pazara hakim.
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cooLpapa 6 yıl
bada'lı telefonlara gelecekmiş diyorlar doğru mu?
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yildiray35 6 yıl
2. bir tel alacağım ama meegodan sonra beğenmek kolay değil. umarım teyzem derdimize derman olur. sailfish de yüklenebilir hale gelse.
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sarjaleti 6 yıl
Android uygulamalarını açarsa çok iyi olur.
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Doanc4n 6 yıl
Bu zamanda ilk öncelik uygulama mağzası. Gerisini kişiye göre değişen zevkler belirler.
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multiTYRT 6 yıl
10000 yıldır ekran görüntüsü ortaya çıkıyor ama bir hareket yok hala. Bada kullanıcılarını mahvettiler.
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vebo 6 yıl
ah be nokia su sistemi once gelistirip sonra elinin tersiyle ittin ya.insallah basarili olur da elop ukalasi kafasini duvarlara vurur.nokia n9 dan sonra lumia 920 yerine ayni donanima sahip meego lu bir cihaz cikarsaydi ( n9 1ghz islemciyle bile yag gibi akiyordu ) rakip tanimazdi.kendi ayagina sikmak terimi bu duruma cok uygun dusuyor.
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| OMG! | 6 yıl
arayüz çok temiz gözüküyor.
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Cumadangeldim 6 yıl
symbian'a benzettim
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SEO-Uzmanı 6 yıl
hayırdır !? android ile ticari özgürlük sorunları noktasında bazı sorunlar çıktı sanırım :)
boşu boşuna -0- dan tekrar işletim sistemi yazmakla uğraşmayın
yakında Firefox OS bu kaygılarınızı fazlasıyla giderecek :D
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Mr. Jingles 6 yıl
Arayüz gayet hoş görünüyor ve yuvarlak ikonlar ile MeeGomsu bir hava var. Şu sistem SailFish ile bir tutsun da çakma Linux Android'e adam akıllı bir açık kaynaklı ve safkan Linux olan bir işletim sistemi çıksın.
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sertacaygun 6 yıl
Galaxy S2'de de çalışacağı söyleniyordu. Uygulama mağazası ne durumda bu arada, BlackBerry gibi Android uygulamalarını açarsa iyi.
Etraf mobil işletim sistemi ile doldu bu arada :)
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