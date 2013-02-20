Tizen işletim sistemine ait ekran görüntüleri ortaya çıktı

Dün itibariyle Tizen topluluğunun, Tizen 2.0 Magnolia adıyla yazılım geliştirme aracı ve kaynak kodlarını yayınlamasının ardından yeni ekran görüntüleri de paylaşılmaya başlandı.





Galaxy S3 üzerinde çalışan bir Tizen sisteminden alınan ekran görüntülerinde beyaz tonların ağırlıkta olduğu oldukça sade bir arayüz dikkat çekiyor. Tizen işletim sisteminin arkasında Samsung olmasına ve TouchWIZ arayüzüne doğrudan rakip olmasına rağmen, başarılı ve ilgi görmeye aday bir arayüz karşımıza çıkacağa benziyor.





Ana ekran görüntüsüne baktığımızda ise Tizen işletim sisteminin Android işletim sistemindekinin aksine tamamen yuvarlak ikonlu kısayollar kullandığı görülüyor. Android'de kısayolun ikon şekline göre yerleşim olurken, Tizen daha farklı bir tasarım kullanmış. Muhtemelen üçüncü parti tüm uygulama kısayolları da yuvarlak bir tasarım kullanacak.





Tizen işletim sistemli ilk akıllı telefonların Samsung tarafından bu yıl tanıtılması bekleniyor ve bunlardan birisi de amiral gemi modeli olacak.





http://www.sammobile.com/2013/02/18/tizen-sdk-2-0-screenshots/