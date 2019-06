Tizen işletim sistemli Samsung Z1 ilk izlenimleri pek de içaçıcı değil

Samsung'un uzun yıllar üzerinde çalıştığı ve akıllı telefon pazarına gelişi adeta yılan hikayesine dönen Tizen işletim sistemi, nihayet geçen hafta resmi olarak ilk ticari akıllı telefonda hayat bulmuştu. Dünyanın üçüncü büyük akıllı telefon pazarı Hindistan'da piyasaya sürülen Samsung Z1 için ilk izlenimler hayal kırıklığı yaratacak türden.





Samsung'un Tizen akıcılığına ve hızına güvendiği için 768MB RAM, 3MP çözünürlükte kamera gibi çok düşük donanımlarla yetindiği Z1 akıllı telefonu ülkedeki çeşitli otoritelerden eleştiriler alıyor.





Her on kişiden birinin akıllı telefon kullandığı ülkede yaklaşık 280 farklı mobil cihaz markası var. Samsung ülkede lider durumda iken Micromax onun hemen arkasında yer alıyor. Ancak Samsung'un her an liderliği kaybetmesi de olası.





Eleştiriler genelde modelin 2010 yılındaki donanımla piyasaya sürülmesi üzerine yoğunlaşıyor. Android One programındaki cihazların tatmin edici donanım sunması nedeniyle Z1 modeline pek şans tanınmazken, Tizen işletim sisteminin beklenenden daha uzun bir süre içerisinde piyasaya çıkması nedeniyle en azından donanım konusunda biraz iddialı olması gerektiğine inanılıyor.





Samsung Z1 modelinin 92$ civarındaki fiyat etiketi olumlu bir faktör olarak görülüyor ancak 100$ altındaki akıllı telefonların sayısı ülkedeki tüm akıllı telefonların neredeyse yarısını oluşturuyor. Bu bakımdan Z1'in işi oldukça zor.





Samsung ilk yıl boyunca Tizen uygulama mağazasında geliştiricilere yüzde 100 kar payı dağıtacak. Mağazada toplam 1000 adet uygulama yer alıyor. Samsung ilk etapta Hindistan'a odaklanacak ve düşen pazar payını yeniden eski seviyesine çıkarmaya çalışacak.