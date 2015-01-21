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Tizen işletim sistemli Samsung Z1 ilk izlenimleri pek de içaçıcı değil

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tizen işletim sistemli Samsung Z1 ilk izlenimleri pek de içaçıcı değil

Samsung'un uzun yıllar üzerinde çalıştığı ve akıllı telefon pazarına gelişi adeta yılan hikayesine dönen Tizen işletim sistemi, nihayet geçen hafta resmi olarak ilk ticari akıllı telefonda hayat bulmuştu. Dünyanın üçüncü büyük akıllı telefon pazarı Hindistan'da piyasaya sürülen Samsung Z1 için ilk izlenimler hayal kırıklığı yaratacak türden. 

Samsung'un Tizen akıcılığına ve hızına güvendiği için 768MB RAM, 3MP çözünürlükte kamera gibi çok düşük donanımlarla yetindiği Z1 akıllı telefonu ülkedeki çeşitli otoritelerden eleştiriler alıyor. 

Her on kişiden birinin akıllı telefon kullandığı ülkede yaklaşık 280 farklı mobil cihaz markası var. Samsung ülkede lider durumda iken Micromax onun hemen arkasında yer alıyor. Ancak Samsung'un her an liderliği kaybetmesi de olası.

Eleştiriler genelde modelin 2010 yılındaki donanımla piyasaya sürülmesi üzerine yoğunlaşıyor. Android One programındaki cihazların tatmin edici donanım sunması nedeniyle Z1 modeline pek şans tanınmazken, Tizen işletim sisteminin beklenenden daha uzun bir süre içerisinde piyasaya çıkması nedeniyle en azından donanım konusunda biraz iddialı olması gerektiğine inanılıyor. 

Samsung Z1 modelinin 92$ civarındaki fiyat etiketi olumlu bir faktör olarak görülüyor ancak 100$ altındaki akıllı telefonların sayısı ülkedeki tüm akıllı telefonların neredeyse yarısını oluşturuyor. Bu bakımdan Z1'in işi oldukça zor. 

Samsung ilk yıl boyunca Tizen uygulama mağazasında geliştiricilere yüzde 100 kar payı dağıtacak. Mağazada toplam 1000 adet uygulama yer alıyor. Samsung ilk etapta Hindistan'a odaklanacak ve düşen pazar payını yeniden eski seviyesine çıkarmaya çalışacak.  

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DH Misafiri 4 yıl
Bence asılsız bir haber marka karalama cabalari ekrem beyin haberleri genelde boyle oluyor zaten :(
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Gwynbleidd. 4 yıl
işletim sistemi geliştirmek kolay değil bence 5 10 yıl sürer bir şeye benzemesi için.mesela windows phone şuan için çöp
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yilmaz976 4 yıl Gwynbleidd.
Tamam android bir numara-android kral-android bu dünyada gelmiş geçmiş gelecek bir numaralı işletim sistemi-android kullananlar yüce insanlar-android kullananlar zeki insanlar-android kullanmayanın zaten allah belasını versin-Ki zaten eğer android kullanmıyorsa allah belsını vermiştir mutalaka da Windows Phone Neden çöp biraz bilgi verebilirmisin ?
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volkan_kolay 4 yıl
sonuç olarak bu bir başlangıç ve eğer bunun devamı gelirse ios ve android platformu kadar iddialı olursa o zaman samsung daha kaliteli ve daha uygun fiyatlı telefonlar üretmeye başlayacak ve google hakimiyeti sona erecek, andoid yazılımına ödediği paraları kendi argesi için kullanacak..

bence doğru bir adım ama devamı gelmeli..
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gurkanse 4 yıl
%100 kar payı iyiymiş.port etmesi rahat olursa uygulama geliştiriciler ufak ufak yönelecektir.tabi sonu ne olur bilinmez.karşısında ios ve android gibi 2 güçlü rakip var
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karabatak34 4 yıl
kız çok güzel:D telefonunda afrikada hindistanda bile gideri yok:D
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mez 4 yıl
sonu badaya benzemesin de.
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joe_santana 4 yıl
samsung apple izinden gidiyor. Fakat beceremıyor. tizen işletim sistemi bir tutsa ozamn paraya para demez. samsung Apple gibi akıcı ve iyi optimize edilmiş bir işletim sistemine sahib olur.
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mez 4 yıl
sonu badaya benzemesin de.
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bytradm 4 yıl
androidciler ne kadar güvenliksiz bi sistem kullandığınızın
farkına varın.(number one).
linuxun mobile uyarlanması yeni biçağ açabilirdi.
samsungdan ümidimi kestim. meizu belki bişiler yapar.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
yeni bir işletim sistemi haliyle artı eksileri olacak. yorumlara baktım da doğru yazmışlar. Sadece donanımı kıyaslamak yanlış. Samsung markasını sevmiyorum fakat haber sallama olmuş.
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