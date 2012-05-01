Toad adlı akıllı düğme ile gerçek dünya ile etkileşim kolaylaşıyor

ABD'li Rowdy Robot adlı girişimin Kickstarter projesi olarak başlattığı toad adlı akıllı düğme projesi, NFC veya RFID benzeri etkileşimlerle iyi bir alternatif olma yolunu arıyor.





toad akıllı düğme cihazı Bluetooth 4.0 bağlantısı kullanarak Smart Ready uyumlu akıllı telefon ve tabletlerinize bağlanabiliyor. toad kullanmak için cihazınızda uygulamanın kurulu olması gerekiyor. Bluetooth 4.0 teknolojisi ile içerisindeki düğme pil 1 yıl kullanım süresi sunarken, 150m gibi bir etki alanına sahip.





Yeterli destek verildiğinde toad projesinin pek çok kullanım alanı ortaya çıkacak. Bunlardan bazıları şöyle:





Belirlediğiniz mesafe içerisinde örneğin çocuğunuzda bulunan toad'un bu mesafeyi terk ettiğinde anında uyarı gönderilmesi, evcil hayvanlarınızın aynı şekilde takip edilmesi, aracınıza koyduğunuz toad sayesinde alışveriş sonrası kalabalık otoparklarda etkileşim alanına girdiğinizde anında lokasyon uyarısı almanız, toad taşıyan kişi mesafe içerisine girdiğinde onunla ilişkili bir etkinlik varsa mesaj olarak hatırlatılması, toad mesafesi içerisinde girdiğinizde mobil cihazınızda belirlediğiniz profile geçme, araç içinde eller serbest etkinleştirme, iş yerinde giriş işlemlerinin yapılması, toad bulunan mağazalarda anında durum güncellemesi yapabilme, yorum bırakabilme, toad uyumlu gruplarla örneğin bir toplantıda anında bilgiler paylaşabilme, mesafedeki diğer toad bulunduran kişilerle etkileşime geçerek arkadaşlık kurabilme.





Geliştirici modül ile toad üzerinde eklentiler yapabilmek de mümkün oluyor. 1 ay içerisinde 50 000$ toplaması gereken toad projesi en az 25$'lık bağış karşılığında toad cihazını hediye ediyor.













http://www.kickstarter.com/projects/rowdyrobot/tod-connect-real-world-actions-to-mobile-devices-a