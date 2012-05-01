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Toad adlı akıllı düğme ile gerçek dünya ile etkileşim kolaylaşıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'li Rowdy Robot adlı girişimin Kickstarter projesi olarak başlattığı toad adlı akıllı düğme projesi, NFC veya RFID benzeri etkileşimlerle iyi bir alternatif olma yolunu arıyor.

toad akıllı düğme cihazı Bluetooth 4.0 bağlantısı kullanarak Smart Ready uyumlu akıllı telefon ve tabletlerinize bağlanabiliyor. toad kullanmak için cihazınızda uygulamanın kurulu olması gerekiyor. Bluetooth 4.0 teknolojisi ile içerisindeki düğme pil 1 yıl kullanım süresi sunarken, 150m gibi bir etki alanına sahip.

Yeterli destek verildiğinde toad projesinin pek çok kullanım alanı ortaya çıkacak. Bunlardan bazıları şöyle:

Belirlediğiniz mesafe içerisinde örneğin çocuğunuzda bulunan toad'un bu mesafeyi terk ettiğinde anında uyarı gönderilmesi, evcil hayvanlarınızın aynı şekilde takip edilmesi, aracınıza koyduğunuz toad sayesinde alışveriş sonrası kalabalık otoparklarda etkileşim alanına girdiğinizde anında lokasyon uyarısı almanız, toad taşıyan kişi mesafe içerisine girdiğinde onunla ilişkili bir etkinlik varsa mesaj olarak hatırlatılması, toad mesafesi içerisinde girdiğinizde mobil cihazınızda belirlediğiniz profile geçme, araç içinde eller serbest etkinleştirme, iş yerinde giriş işlemlerinin yapılması, toad bulunan mağazalarda anında durum güncellemesi yapabilme, yorum bırakabilme, toad uyumlu gruplarla örneğin bir toplantıda anında bilgiler paylaşabilme, mesafedeki diğer toad bulunduran kişilerle etkileşime geçerek arkadaşlık kurabilme.

Geliştirici modül ile toad üzerinde eklentiler yapabilmek de mümkün oluyor. 1 ay içerisinde 50 000$ toplaması gereken toad projesi en az 25$'lık bağış karşılığında toad cihazını hediye ediyor.
Toad adlı akıllı düğme ile gerçek dünya ile etkileşim kolaylaşıyor
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http://www.kickstarter.com/projects/rowdyrobot/tod-connect-real-world-actions-to-mobile-devices-a Yorum Yaz
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Patria o Muerte 7 yıl
yaşama bağlayan on off tuşu misali :D
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Frank Lapidus 7 yıl
faydalı olabilir :)
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met@lrock 7 yıl
ZAMASINGO TAG ini gormedim sanmayın :D:D
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Rainbow6 7 yıl
Birileri kickstarteri kesfetmis paso ordan haberler yagiyor :) 25 dolarlik fiyat fena sayilmaz bagis yapmayi dusunuyorum ... bu startup mantigi keske Turkiye de de otursa zengin is adamlari destek ciksa teknolojide Turkiye cok ilerler muhendisler disari kacmaz mesela Hyatt oteller grubunun sahibi 20 milyon dolardan fazla startup sirketlerine dagitti bu projelerden bazilari hic tutmadi yani paranin bi kismi cope gitti ama tutan projelerden 200 milyon dolar para kazandi, zaten mantik bu
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DH Misafiri 7 yıl
Bu yazıyı görünce devlete laf atıp, biz anca mobille uğraşalım, fikir var para yok laflarını bol atıp kaçan insanlara ilk kez birşey yazmak istedim.
Birincisi devlet fonları bir çok şekilde teknolojiye firmalarına destek veriyor gerek projelere, gerek şirket kurulumuna (Teknogirişim Sermaye Desteği kapsamında her yıl 500e yakın projeye 100bin TL destek, diğer birçok hibe ile birlikte 1 milyonu bulabilen destek söz konusu)
Ayrıca aklınıza fikir geldi de, kickstarter'a koyma diyen mi var? 2011de tamam bahane vardı, Türkiye'den fikir ile bağış toplayamıyordunuz, 2012 ile o da aşıldı artık.
Yurtdışı firmaya güvenmem ya da ingilizce anlamam mı diyorsunuz, projenin yerli versiyonu projemefon.com/...
bir fikrin mi var
yeni fikirler yeni işler
arıçekirdek
gibi projeye fon bulunabilecek bir çok site-yarışma-tv programı var.
Anca burda destek görülememekten yakınıp, sonra küçük bir atolye kurulabilecek paralara her altı ayda bir iphone, galaxy alır kavga çıkarırsınız yok tasarım daha iyi, daha kötü diye diye...
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xxxx1 7 yıl
konu ile alakalı değil ama yazacağımız bir duvar olmadığı için mecburen haber arasına yazmak zorunda kalıyoruz...

Türkiyede koskoca ülkenin internet ağı Türk Telekom tarafından çökertiliyor ama bir satır haberini bile yapmıyorsunuz DH!..

kınıyorum burdan sizi,çok dikkat etmeme rağmen gözden de kaçırdıysam peşinen özür diliyorum...

büyük bir teknoloji haber sitesi olarak üzerine gitmeni gerekirdi bir satır bile haber olamadı sizde,Türkiye karıştı anahaberlere konu oldu ama size olamadı!..
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MrDj 7 yıl
bizim ulkeye ait olmayan.amerikan mobil isletim sistemleri ve diger yabanci malı fanatikligi biterse o zaman bir arpa boyu yol alinabilir.beyin göçü engellenmedigi ve zeki insanlar destek gormedigi surece bu ulke ilerlemez.durum cok kotu.teknolojinin t si bile yok.
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teramit 7 yıl
Peynir Alti Suyu Tozu
Şerefsizim yıllar önce böyle bir şey aklıma gelmişti.. Hatta çocuklu ailelerin kalabalık yerlerde kaybolan çocuklarını rahatça bulabileceklerini hatta bunu iphonedan izleyebilecekleri falan... Fikrimi çalmışlar

hayata geçiremeyince fikir fikir olmuyor hocam bende bir sürü fikir yürüttüm ama hayata geçirecek yazılımcı yada maddi imkan bulamadım bunu bulabilen olunca da aklıma gelmişti diyorum ama boşlukta yankılanıyor sadece.sadece düşünmek yetmiyor yoksa emin ol yüzlerce insan daha düşünmüştür benzerini ama ilk bunlar yapmış demek ki...
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darkaura 7 yıl
Turkiyede su bagis kulturu otursa ne guzel olacak. Bagistan fakirlere yada sosyal hizmetlere olan yardimlari kasdetmiyorum. Ulkenin ilerlemesine, teknolojiye fayda sagliyacak calismalara yapilan katkilari kasdediyorum. Ne guzel orjinal fikirleri ve yetenegi olan insanlar yeni bir seyler ortaya koyabiliyor. Bizdeyse sirketlerin amele islerini yapmak icin sigortali maasli is pesinde kosmakdan fazla bir sanslari yok. Tersini yapanada deli gozuyle bakiliyor.
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Peynir Alti Suyu Tozu 7 yıl
Şerefsizim yıllar önce böyle bir şey aklıma gelmişti.. Hatta çocuklu ailelerin kalabalık yerlerde kaybolan çocuklarını rahatça bulabileceklerini hatta bunu iphonedan izleyebilecekleri falan... Fikrimi çalmışlar
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