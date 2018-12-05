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Tom Cruise uyardı! HDTV’nizin hareket yumuşatma özelliğini kapatın

Ünlü aktör Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 5 ve 6’da beraber çalıştığı yönetmen Christopher McQuarrie ile birlikte bir kamu spotunda yer aldı ve önemli uyarılarda bulundu! Detaylar aşağıda.
5 ay
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53
Televizyonlar
Gökhan G.
Editör
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Tom Cruise uyardı! HDTV’nizin hareket yumuşatma özelliğini kapatın
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Görevimiz tehlike serisinin yıldızı aktör Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 5 ve 6 filmlerinin yönetmeni Christopher McQuarrie ile birlikte bir kamu spotu yayınladı. Bu yayında ikili, neredeyse tüm HDTV ve 4K TV’lerde bulunan görüntü yumuşatma (interpolasyon) özelliğini kullanmanın film zevkini ciddi anlamda baltaladığını iddia etti.
 

Pembe dizi efekti olarak da bilinen bu özellik, ekrana yansıtılan görüntüye orijinal kaynakta olmayan kareler (frame) eklemek suretiyle hareket bulanıklığını (motion blur) azaltmayı hedefliyor. İşlem sonucunda ortaya daha yumuşak bir görüntü çıkıyor. Ancak elde edilen sonuç birçok uzmana göre sadece hareketlerin çok hızlı gerçekleştiği spor yayınlarında işe yarıyor.

Cruise’a göre bu özellik sinema filmlerini yüksek hızda çekilmiş videolar olarak gösteriyor. Görüntü yumuşatma özelliği de birçok televizyonda önceden tanımlı halde açık bırakıldığı için insanlar filmleri bu şekilde izlemek zorunda kalıyor. Ünlü aktör televizyon üreticilerini de suçlamaktan geri kalmayarak, firmaların söz konusu özelliğin kapatılmasını zorlaştırdıklarını ifade ediyor.

Cruise ve McQuarrie yalnız değil

Görevimiz Tehlike 6 filminin Blu-Ray formatının yayınlanmasından hemen sonra kamu spotuna çıkan ikili aslında yalnız sayılmazlar. Ünlü yönetmenler Christopher Nolan ve Paul Thomas Anderson da televizyonlardaki yumuşatma özelliğinden şikâyet edenler arasında.

Nolan ve Anderson’ın televizyon üreticilerine gönderdikleri mektupta, yeni nesil televizyonların sıra dışı özellikleri olduğundan bahsediyorlar. Yönetmenler, çektikleri sinema filmlerindeki tekniğin en doğal haliyle izleyiciye aktarılabilmesinin ise bu özelliklerin kontrol altına alınması ile mümkün olabileceğini vurguluyorlar.

Top şimdi TV üreticilerinde ve verecekleri cevap merakla bekleniyor.


https://twitter.com/TomCruise/status/1070071781757616128 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 5 ay en beğenilen
Haklı buluyorum görüntü yumuşayınca gerçeklik kayboluyor. O yüzden 30 fps ile çekim yapacaklarına orjinal 60 fps ile çekim yapsınlar ki millet de sahte motion blur ile değil gerçek 60 fps deneyimi ile film izlesin.
Haklı buluyorum görüntü yumuşayınca gerçeklik kayboluyor. O yüzden 30 fps ile çekim yapacaklarına orjinal 60 fps ile çekim yapsınlar ki millet de sahte motion ...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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Manhunt Three 5 ay Tugrul_512bit
Sinema sektörünün kötü bilinçaltı mesajlardan ibaret olduğunu sanan zavallı.
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MrKattchup 5 ay
Bahsettiği konu hakkında hiçbir fikrim yok, ama Tom abiyi severim şuan balyozu aldım tv yi parçalamaya gidiyorum.
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yunus78 3 ay
bu motion olayının kıymetini benim gibi lg uf8507 tv si olanlar bilir.bu modelde true motion yok ve tv izlemek bir eziyet gibi. eski lg tvm de bu özellik vardı ve kıymetini yeni anladım. film izlerken pc tv ye baglayıp svp programıyla 60 fps izliyorum anca öyle kurtarıyorum göz zevkimi.
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SAVIAR 4 ay
Sizi bilmem ama ben çok alıştım ve artık mümkün değil kapalı bırakın film izlemeyi, oyun bile oynayamıyorum. Son derece faydalı ve başarılı bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Diğer türlü kopuk kopuk, sanki GPU kasıyormuş da, voltaj verip frekans yükseltmen için mesaj veriyormuş gibi hissediyorum. Zevkler ve renkler kesinlikle tartışılmaz, ancak günümüzün üst seviye TV leri bu işi kesinlikle mükemmel yapıyor. Bu saatten sonra hiçbir güç bana hu ayarı kapattırmaz. Aksine bu ayar kapalıyken ben filmden kopuyorum. O zaman gerçek dışı, karelerin akışını hissettiğim bir deneyim oluşuyor ve benim bundan keyif alma ihtimalim söz konusu dahi değil.
En basitinden telefonunuzda 4K bir videoyu önce 60 fps çekin, sonra 30 fps çekin. Eğer size 30 fps daha çekici ve gerçekçi geliyorsa tartışmanın da hiç lüzumu yok.
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Lord Melkor 5 ay
Bu özelliğin tvlerde açık olması beni de rahatsız ediyor reklamlar bile değişiyor. Yotube da orda burda normal videolar izlerken 60 fps izliyorum ama aynı şey filmleri yapaylaştırıyor
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Kirk Lee 5 ay
Bu efektten şikayet edeceklerine adam gibi 60 fps film çekseler ya. Tabi 60 fps çekerlerse "sinema efekti" kaybolur, yani hareketli sahnelerdeki çekim hataları, aksiyon sahnelerindeki yapaylık göze batar hale gelir. Ondan "adam gibi" 60fps çekim işin içine ekstra maliyet katacağı için yanaşmazlar.
Bknz: 48 FPS Çekilen Hobbit Serisi
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Hobbit filmi serisinin maliyeti rekor kırdı
Yüksek FPS'nin filmlere yapaylık kattığını savunmak da bunun neticesinde ortaya çıkmaktadır. Hiç kaliteli 60 FPS film izlemediğimiz için buna katılmıyorum. Sonuçta hangi oyuncu "bu oyunda çok yapaylık var şunu 24fps'de oynayayım" demiştir ki?
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Umutcan 5 ay Kirk Lee
Aslında olay tam tersi, 24fps yapay olan. Ama o yapay düşük fpsnin verdiği hissiyat "klasik" film efektini veren şey. 60fps film de çekilebilir neden olmasın, 24fpsnin yarattığı hissiyat
sonuçta yıllardır alıştıra alıştıra benimsetilen birşey. 60fps yaygın olan olsaydı 24fps garip gelecekti belki de.
Oyunlarda ise olabildiğince realizm istiyoruz bunun için de yüksek fps şart. Mesela sanal gerçeklik de öyle, 120fps altında olursa o gerçeklik
hissiyatı azalıyor. Gerçek dünyada beynimizin algıladığı hareketsel değişim sayısı beyinle sınırlı mesela, bunu dijital ortamda yansıtabilmek için olabildiğince fazla kare üretmek gerekir.
Her bir karedeki veriyi beyin tek tek algılayamaz tabi ki ama hareketlerdeki akıcılık farkını hissedebilir.
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Umutcan 5 ay
Bu zaten doğru ve bilinen gerçek, fps arttıkça sinematik etki yok oluyor.
100Hz motionflow vb. teknolojilerin ana çıkış sebebi spor sahnelerini daha gerçekçi bir hareket akışı ile gösterebilmekti.
TV'lerin birçoğu 24p denen 24hz progressive modunu destekliyor, birçok bluray de 24p destekli. Bu sayede 24fps'de atlamasız senkron görüntü sağlanıyor.
Ama gerisi kişisel zevke kalmış, soap opera effect rahatsız etmiyor aksine hoş geliyorsa isteyen öyle izlesin.
Ben de PC'de oyunlarda yüksek fps ve akıcılık sevenlerdenim ama iş film oldu mu 23.97-24fps tercihim olur.
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D][ABLO 5 ay
benim tv dede var bu ozellik ve surekli acık. bu sekilde daha akıcı ve temiz bir goruntu olusuyor. eger kapatırsam busefer frame atlıyormus gibi oluyor.
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ahmethi 5 ay
Helal olsun , TV satın aldığımda ilk yaptığım motion smooting (hareket yumuşatmayı) bulup kapatmaktır. Yoksa bütün filmler , ucuz el kameraları ile çekilmiş hissi veriyor.
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DH Misafiri 5 ay
apple tv akilli hz yonetimi yapiyor. Bu ozelligi cok guzel bence. Izlediginiz film 24 frame icerdigi icin ekran tazeleme hizini da direk olarak 24 hz e cekiyor. Playstation yada pc de bakarken film 24 fakat ekran tazeleme hizi halen 60 hz. Bu da ekrana verilen kare sayisi ile panelin tazeleme hizinin ayni olmadigi anlamina geliyor. 24 hz ile film izlemek gercekten daha farkli oluyor. Tavsiye ederim.
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hib.96 5 ay
Ilker canikligil(nami diğer ilker hoca) bi videosunda bu konuya değişmişti. Çekilen görüntü tv nin yüksek tazeleme oranına yetişemediği için yapılıyormus. Ama şükür ki fakirim ve böyle dertlerim yok :D :D
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onatba 5 ay
Neler neler yazılmış çizilmiş. Kimsede dememiş bu herifler bu işin ustası, bir bildikleri vardır diye çok tehlikeli bir yer burası vallahi. Es kaza elinize dilinize düşmemek lazım.
Adamlar hareketli görüntülerde, çıplak gözle görülebilen gerçekliğe en yakın görüntüyü sunabilmek adına sinematografik etkiyi yaratmak adına 24fps çekiyorlar. Bilgisayar oyunlarıyla, youtube videolarıyla, sinemayı kıyaslamak büyük cahillik olur.
Sinemanın en büyük ihtiyaçlarından biri bize gerçeklik hissini vermektir. 24fps de bu yöntemlerden sadece biridir. Bu yöntemleri de en iyi yönetmen kontrol eder. Filmin film olduğunu unutturmayı amaçlıyorlar.
Adamlar zaten biz ayarlıyoruz bu kare görüntü oranlarını renkleri felan, sizde tv nizle fark etmrden bozuyorsunuz bu ayarları, daha iyi deneyim için bunu yapmayın demeye getiriyorlar. İyi niyetle uyarmışlar.
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