Tom Cruise uyardı! HDTV’nizin hareket yumuşatma özelliğini kapatın

Pembe dizi efekti olarak da bilinen bu özellik, ekrana yansıtılan görüntüye orijinal kaynakta olmayan kareler (frame) eklemek suretiyle hareket bulanıklığını (motion blur) azaltmayı hedefliyor. İşlem sonucunda ortaya daha yumuşak bir görüntü çıkıyor. Ancak elde edilen sonuç birçok uzmana göre sadece hareketlerin çok hızlı gerçekleştiği spor yayınlarında işe yarıyor.
Cruise’a göre bu özellik sinema filmlerini yüksek hızda çekilmiş videolar olarak gösteriyor. Görüntü yumuşatma özelliği de birçok televizyonda önceden tanımlı halde açık bırakıldığı için insanlar filmleri bu şekilde izlemek zorunda kalıyor. Ünlü aktör televizyon üreticilerini de suçlamaktan geri kalmayarak, firmaların söz konusu özelliğin kapatılmasını zorlaştırdıklarını ifade ediyor.
Cruise ve McQuarrie yalnız değil
Görevimiz Tehlike 6 filminin Blu-Ray formatının yayınlanmasından hemen sonra kamu spotuna çıkan ikili aslında yalnız sayılmazlar. Ünlü yönetmenler Christopher Nolan ve Paul Thomas Anderson da televizyonlardaki yumuşatma özelliğinden şikâyet edenler arasında.
Nolan ve Anderson’ın televizyon üreticilerine gönderdikleri mektupta, yeni nesil televizyonların sıra dışı özellikleri olduğundan bahsediyorlar. Yönetmenler, çektikleri sinema filmlerindeki tekniğin en doğal haliyle izleyiciye aktarılabilmesinin ise bu özelliklerin kontrol altına alınması ile mümkün olabileceğini vurguluyorlar.
Top şimdi TV üreticilerinde ve verecekleri cevap merakla bekleniyor.
https://twitter.com/TomCruise/status/1070071781757616128 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
En basitinden telefonunuzda 4K bir videoyu önce 60 fps çekin, sonra 30 fps çekin. Eğer size 30 fps daha çekici ve gerçekçi geliyorsa tartışmanın da hiç lüzumu yok.
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Yüksek FPS'nin filmlere yapaylık kattığını savunmak da bunun neticesinde ortaya çıkmaktadır. Hiç kaliteli 60 FPS film izlemediğimiz için buna katılmıyorum. Sonuçta hangi oyuncu "bu oyunda çok yapaylık var şunu 24fps'de oynayayım" demiştir ki?
sonuçta yıllardır alıştıra alıştıra benimsetilen birşey. 60fps yaygın olan olsaydı 24fps garip gelecekti belki de.
Oyunlarda ise olabildiğince realizm istiyoruz bunun için de yüksek fps şart. Mesela sanal gerçeklik de öyle, 120fps altında olursa o gerçeklik
hissiyatı azalıyor. Gerçek dünyada beynimizin algıladığı hareketsel değişim sayısı beyinle sınırlı mesela, bunu dijital ortamda yansıtabilmek için olabildiğince fazla kare üretmek gerekir.
Her bir karedeki veriyi beyin tek tek algılayamaz tabi ki ama hareketlerdeki akıcılık farkını hissedebilir.
100Hz motionflow vb. teknolojilerin ana çıkış sebebi spor sahnelerini daha gerçekçi bir hareket akışı ile gösterebilmekti.
TV'lerin birçoğu 24p denen 24hz progressive modunu destekliyor, birçok bluray de 24p destekli. Bu sayede 24fps'de atlamasız senkron görüntü sağlanıyor.
Ama gerisi kişisel zevke kalmış, soap opera effect rahatsız etmiyor aksine hoş geliyorsa isteyen öyle izlesin.
Ben de PC'de oyunlarda yüksek fps ve akıcılık sevenlerdenim ama iş film oldu mu 23.97-24fps tercihim olur.
Adamlar hareketli görüntülerde, çıplak gözle görülebilen gerçekliğe en yakın görüntüyü sunabilmek adına sinematografik etkiyi yaratmak adına 24fps çekiyorlar. Bilgisayar oyunlarıyla, youtube videolarıyla, sinemayı kıyaslamak büyük cahillik olur.
Sinemanın en büyük ihtiyaçlarından biri bize gerçeklik hissini vermektir. 24fps de bu yöntemlerden sadece biridir. Bu yöntemleri de en iyi yönetmen kontrol eder. Filmin film olduğunu unutturmayı amaçlıyorlar.
Adamlar zaten biz ayarlıyoruz bu kare görüntü oranlarını renkleri felan, sizde tv nizle fark etmrden bozuyorsunuz bu ayarları, daha iyi deneyim için bunu yapmayın demeye getiriyorlar. İyi niyetle uyarmışlar.
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