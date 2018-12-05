Tom Cruise uyardı! HDTV’nizin hareket yumuşatma özelliğini kapatın

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Görevimiz tehlike serisinin yıldızı aktör Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 5 ve 6 filmlerinin yönetmeni Christopher McQuarrie ile birlikte bir kamu spotu yayınladı. Bu yayında ikili, neredeyse tüm HDTV ve 4K TV’lerde bulunan görüntü yumuşatma (interpolasyon) özelliğini kullanmanın film zevkini ciddi anlamda baltaladığını iddia etti.

Pembe dizi efekti olarak da bilinen bu özellik, ekrana yansıtılan görüntüye orijinal kaynakta olmayan kareler (frame) eklemek suretiyle hareket bulanıklığını (motion blur) azaltmayı hedefliyor. İşlem sonucunda ortaya daha yumuşak bir görüntü çıkıyor. Ancak elde edilen sonuç birçok uzmana göre sadece hareketlerin çok hızlı gerçekleştiği spor yayınlarında işe yarıyor.

Cruise’a göre bu özellik sinema filmlerini yüksek hızda çekilmiş videolar olarak gösteriyor. Görüntü yumuşatma özelliği de birçok televizyonda önceden tanımlı halde açık bırakıldığı için insanlar filmleri bu şekilde izlemek zorunda kalıyor. Ünlü aktör televizyon üreticilerini de suçlamaktan geri kalmayarak, firmaların söz konusu özelliğin kapatılmasını zorlaştırdıklarını ifade ediyor.

Cruise ve McQuarrie yalnız değil

Görevimiz Tehlike 6 filminin Blu-Ray formatının yayınlanmasından hemen sonra kamu spotuna çıkan ikili aslında yalnız sayılmazlar. Ünlü yönetmenler Christopher Nolan ve Paul Thomas Anderson da televizyonlardaki yumuşatma özelliğinden şikâyet edenler arasında.

Nolan ve Anderson’ın televizyon üreticilerine gönderdikleri mektupta, yeni nesil televizyonların sıra dışı özellikleri olduğundan bahsediyorlar. Yönetmenler, çektikleri sinema filmlerindeki tekniğin en doğal haliyle izleyiciye aktarılabilmesinin ise bu özelliklerin kontrol altına alınması ile mümkün olabileceğini vurguluyorlar.

Top şimdi TV üreticilerinde ve verecekleri cevap merakla bekleniyor.

https://twitter.com/TomCruise/status/1070071781757616128