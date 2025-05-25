Mission: Impossible - The Final Reckoning gişedeki yolculuğuna hızlı başladı

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar çıkan yedi filmiyle artık ikonik bi seriye dönüşmüş olan Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) serisi, bu hafta sekizinci filmiyle sinemalara geri döndü. Mission: Impossible - The Final Reckoning adını taşıyan film, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Öyle ki film, açılış hafta sonu rakamlarıyla seri adına yeni bir rekora imza attı.

Mission: Impossible - The Final Reckoning, ABD'deki ilk hafta sonunda 77 milyon dolar hasılata ulaştı. Böylece serinin bir önceki filmi olan Dead Reckoning'i rahatlıkla geride bırakan The Final Reckoning, serinin bugüne kadar en iyi açılışı yapan filmi olan Fallout'u (2018)'u da geçti ve böylece seri adına rekoru ele geçirmiş oldu.

Mission: Impossible - The Final Reckoning, Etkileyici Açılışına Rağmen Zarar Edebilir

Bazı ülkelerde geçtiğimiz hafta gösterime giren Mission: Impossible - The Final Reckoning'in dünya genelindeki toplam hasılatı 190 milyon dolara ulaşmış durumda. Ancak bu etkileyici başlangıca rağmen filmin gişede zarar etme ihtimali epey yüksek. Çünkü The Final Reckoning, 400 milyon dolara yaklaştığı söylenen bütçesiyle tüm zamanların en pahalı filmleri arasında yer alıyor. Bu yüzden filmin gişede parasını çıkarabilmesi için 1 milyar dolara yakın bir hasılat yapması gerekiyor ki bu hızlı başlangıcına rağmen bu mümkün olmayabilir.

Aynı zamanda serinin son filmi olan The Final Reckoning'de Ethan Hunt (Tom Cruise) ve ekibi, küresel bir krizi tetikleyen kontrolden çıkmış bir yapay zekanın kaynağını bulup ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu sırada bazı tanıdık yüzler ve eski düşmanlar da hikâyeye dâhil oluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Mission: Impossible 8, seri adına yeni bir rekora imza attı

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: