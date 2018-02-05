Bitmek bilmeyen enerjisiyle Görevimiz Tehlike 6 fragmanı karşınızda

İsmi artık Tom Cruise ile özdeşleşen Görevimiz Tehlike serisi bu yaz döneminde altıncı kez beyazperdeye gelecek. Cruise gibi hiç yaşlanmayan serinin yeni filmi yine aksiyon dozu yüksek bir senaryoya sahip.

Görevimiz Tehlike 6: Fallout fragmanı yayında

İlk kez 1996 yılında beyazperdeye uyarlanan Görevimiz Tehlike tam 22 yıldır aynı heyecanı devam ettiriyor. O günden bugüne başrol oyuncusu Tom Cruise hiç değişmedi. Değişen sadece diğer aktörler oldu.

55 yaşındaki usta oyuncu bilindiği üzere genelde tehlikeli sahnelerde dublör kullanmamaya çalışıyor. Görevimiz Tehlike 6 filminde de önemli kazalar atlatmıştı.

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Görevimiz Tehlike 6: Fallout olarak gösterime girecek olan yeni filmde Hawk ve ekibi bu kez kötü giden bir operasyon sonrasında zamana karşı yarışarak işleri düzeltmeye çalışıyor. Fragmanda serinin ilk filmindeki çok konuşulan helikopter sahnelerine göndermeler de dikkat çekiyor.

Tom Cruise bu kez Superman olarak tanıdığımız Henry Cavill ile karşı karşıya geliyor. Acımasız August Walker’ı canlandıran Cavill şüphesiz filme ayrı bir heyecan katacak zira The Man from U.N.C.L.E. ile ajan filmlerindeki yeteneğini kanıtlamıştı. Alec Bladwin, Simon Pegg, Ving Rhames gibi son filmlerin değişmez isimleri yeni filmde de karşımıza çıkacak. Görevimiz Tehlike 6: Fallout ülkemizde 27 Temmuz 2018 tarihinde gösterime girecek.















İlk filmin fragmanı: