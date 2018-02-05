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Bitmek bilmeyen enerjisiyle Görevimiz Tehlike 6 fragmanı karşınızda

Artık kült haline gelen Görevimiz Tehlike serisinin altıncı filmi için beklenen fragman Super Bowl finalinde paylaşıldı. Fragman yine aksiyon dolu sahneler içeriyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,9b
1
25
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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İsmi artık Tom Cruise ile özdeşleşen Görevimiz Tehlike serisi bu yaz döneminde altıncı kez beyazperdeye gelecek. Cruise gibi hiç yaşlanmayan serinin yeni filmi yine aksiyon dozu yüksek bir senaryoya sahip.

Görevimiz Tehlike 6: Fallout fragmanı yayında

İlk kez 1996 yılında beyazperdeye uyarlanan Görevimiz Tehlike tam 22 yıldır aynı heyecanı devam ettiriyor. O günden bugüne başrol oyuncusu Tom Cruise hiç değişmedi. Değişen sadece diğer aktörler oldu.

55 yaşındaki usta oyuncu bilindiği üzere genelde tehlikeli sahnelerde dublör kullanmamaya çalışıyor. Görevimiz Tehlike 6 filminde de önemli kazalar atlatmıştı.

Ayrıca Bkz. "Geçen yıl dördüncü çeyrekte Google’ın trafik maliyetleri arttı"

Görevimiz Tehlike 6: Fallout olarak gösterime girecek olan yeni filmde Hawk ve ekibi bu kez kötü giden bir operasyon sonrasında zamana karşı yarışarak işleri düzeltmeye çalışıyor. Fragmanda serinin ilk filmindeki çok konuşulan helikopter sahnelerine göndermeler de dikkat çekiyor.

Tom Cruise bu kez Superman olarak tanıdığımız Henry Cavill ile karşı karşıya geliyor. Acımasız August Walker’ı canlandıran Cavill şüphesiz filme ayrı bir heyecan katacak zira The Man from U.N.C.L.E. ile ajan filmlerindeki yeteneğini kanıtlamıştı. Alec Bladwin, Simon Pegg, Ving Rhames gibi son filmlerin değişmez isimleri yeni filmde de karşımıza çıkacak. Görevimiz Tehlike 6: Fallout ülkemizde 27 Temmuz 2018 tarihinde gösterime girecek.






İlk filmin fragmanı:

 

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Adventure. 1 yıl
Öyle yada böyle kendini izlettiriyor özellikle çok büyük beklentide olmadığında zamanda gayet keyifli oluyor. Bunuda keyifle izleyeceğimi düşünüyorum.
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z796689 1 yıl

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Manchester United 1 yıl
Artık sıktı bu tür filmlerin konusu. Bir usb bellek, harddisk peşinde sürekli koşturup duruyorlar.
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kırılanhayaller 1 yıl
Fragman ve müzikler gerçekten heyecan verici...
Gitsem mi sinemaya acaba?
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MinikYas 1 yıl
Henry fragmanda efsane duruyor yalnız.
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drjacob 1 yıl
bekliyoruz :)
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CemalSanane 1 yıl
Yanlız müzik efsane düzenlenmiş
2 Yanıt Yanıtla
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visceroid 1 yıl CemalSanane
Orijinalden alıntı: yasink01
Yanlız müzik efsane düzenlenmiş


Katılıyorum.

Editeyşın : Sadece meşhur nakarat bölümünün yeni düzenlemesi için
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devcitybg 1 yıl CemalSanane
yasink01
Yanlız müzik efsane düzenlenmiş

Aynen music EPIC olmus ! cok begendim. Bu film sinemada izlenir 15' Laptopta degil
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kral_besiktas 1 yıl
Bak sen bacaksıza. Supermen' i dövüyor.
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MinikYas 1 yıl
Fragmana göre Henry ile karşı karşıya gelme durumu yok aksine aynı saftalar gibi duruyor?
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strathmorea 1 yıl
2006 da J.J Abrams'ın yönettiği (rezalet bir filmdi ve yönetmen yüzünden tamamen)3.film hariç hepsi birbirinden güzel filmler. En güzeli hangisi derseniz Mission: Impossible - Ghost Protocol derim. Mekanlar, hikaye ve aksiyon olarak sinemada çok tatmin eden bir filmdi.
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