Tom Lee:"Bitcoin hala sağlam"

Bitcoin, 6,000 dolar seviyesini kırdı ve düşüşe geçti. Ekim ayı boyunca 6.000 - 6,500 dolarlık fiyat aralığında kalmıştı. Bu fiyat bandının arasında bir müddet durduktan sonra geçtiğimiz günlerde 4.200 dolara kadar düştü.

Funstrat's CEO'su Tom Lee, Bitcoin'in ve dijital para piyasasının durumu hakkında:"Dünyadaki piyasalar kırılgan durumda ve ortada bir panik hali var. Bu durum Bitcoin'in battığı anlamına mı geliyor? Hayır. Kullanım durumu hala var, ama kısa vadede panik, paniktir." yorumunda bulundu.

Lee, Bitcoin'in kullanım alanının hiçbir zaman bitmeyeceğini ve hep devam edeceğini, oluşan sert düşüşlerin sebebinin de kripto para piyasasındaki panik olduğunu söyledi.

Ünlü analist, Bitcoin'in 6.000 dolar eşiğinin altına düşmesiyle yatırımcıların paniğe kapılıp ellerindeki Bitcoin'i sattığını, bu yüzden söz konusu kripto para biriminin sert bir düşüş yaşadığını söyledi.

https://ambcrypto.com/bitcoin-btc-has-not-broken-even-though-panic-and-sentiment-are-playing-disproportionate-role-says-tom-lee/