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Tom Lee:"Bitcoin hala sağlam"

Ünlü yatırım analisti Tom Lee, geçtiğimiz günlerde kripto para piyasası hakkında:"Piyasaya bir panik durumu hakim fakat buna rağmen Bitcoin hala sağlam." açıklamasında bulundu.
6 ay
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Bitcoin, 6,000 dolar seviyesini kırdı ve düşüşe geçti. Ekim ayı boyunca 6.000 - 6,500 dolarlık fiyat aralığında kalmıştı. Bu fiyat bandının arasında bir müddet durduktan sonra geçtiğimiz günlerde 4.200 dolara kadar düştü. 
Funstrat's CEO'su Tom Lee, Bitcoin'in ve dijital para piyasasının durumu hakkında:"Dünyadaki piyasalar kırılgan durumda ve ortada bir panik hali var. Bu durum Bitcoin'in battığı anlamına mı geliyor? Hayır. Kullanım durumu hala var, ama kısa vadede panik, paniktir."  yorumunda bulundu.
Lee, Bitcoin'in kullanım alanının hiçbir zaman bitmeyeceğini ve hep devam edeceğini, oluşan sert düşüşlerin sebebinin de kripto para piyasasındaki panik olduğunu söyledi.
Ünlü analist, Bitcoin'in 6.000 dolar eşiğinin altına düşmesiyle yatırımcıların paniğe kapılıp ellerindeki Bitcoin'i sattığını, bu yüzden söz konusu kripto para biriminin sert bir düşüş yaşadığını söyledi. 

https://ambcrypto.com/bitcoin-btc-has-not-broken-even-though-panic-and-sentiment-are-playing-disproportionate-role-says-tom-lee/ Yorum Yaz
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blue7 6 ay en beğenilen
Yaw he he diyesim geldi.
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aktorun 6 ay
Bitcoin'in fiyatından ziyade ne olduğuna, insanlara ne vadettiğine odaklanın arkadaşlar, en azından donanım.haber teknoloji sitesinde. Aksi takdirde küçük altın ne kadar oldu diyen altın günü düzenleyen teyzelerden bir farkımız olsun.
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WoXeD 6 ay
btc nin geçmişinde %70 e kadar değer kayıpları hep var. sadece son yükselişten bu güne kadar olan zamanı değerlendirenler, 20k olduğunda "lan bin dolardan alsaydık x kadar şimdi....." diye için için hesap yapıyorlardı. ilerde de "4 binden alsaydık....." diye hesap yapacaklar.
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Morichannnn 6 ay
Gelişmeleri bilmesek tamam deriz de.
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Y-ZiyA 6 ay
Ünlü yatırım analisti Tommy Lee Jones.
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blue7 6 ay en beğenilen
Yaw he he diyesim geldi.
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