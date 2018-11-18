Tom Lee, yıl sonu Bitcoin tahminini 15.000 dolara indirdi

Wall Street'in ünlü yatırım analisti Tom Lee, 2018 yılının başlarında, Bitcoin'in 25.000 dolarla yılı kapatacağını söylemişti. Lee, geçtiğimiz günlerde bu tahminini düşürdü ve söz konusu kripto para biriminin, bu yılı 15.000 dolarla kapatacağını söyledi.

Yatırım danışmanlığı şirketi Fundstrat Global Advisors'un kurucusu olan Tom Lee, tahminini değiştirmesinin arkasında yatan sebebin "başabaş noktası" olduğunu belirtti. Maliyetlerin kara eşit olduğu nokta olan başabaş noktasının, Bitcoin için 7.000 dolar olduğunu söyledi.

Tom Lee, Bitcoin'in hiçbir zaman başabaş noktasının altında uzun müddet bir hareket göstermediğini belirtse de CoinMarketCap'ten alınan verilere göre söz konusu dijital para birimi şu an 5.500 dolar civarından işlem görüyor.

Lee, Bitcoin fiyatının tekrar yükseleceği konusunda oldukça iddialı. Ünlü analist, Bitcoin fiyatının 5.500 dolar seviyesinden yükseleceğini ve en az başabaş noktasına kadar çıkacağını düşünüyor.

https://cointelegraph.com/news/fundstrats-tom-lee-predicts-bitcoin-recovery-but-lowers-end-year-target-to-15k