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Tom Lee, yıl sonu Bitcoin tahminini 15.000 dolara indirdi

Dünyaca ünlü bir yatırım analisti olan Tom Lee, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada yıl sonu Bitcoin fiyat tahminini değiştirdiğini söyledi. Lee, Bitcoin'in 15 bin dolar olacağını söyledi.
6 ay
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13
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Wall Street'in ünlü yatırım analisti Tom Lee, 2018 yılının başlarında, Bitcoin'in 25.000 dolarla yılı kapatacağını söylemişti. Lee, geçtiğimiz günlerde bu tahminini düşürdü ve söz konusu kripto para biriminin, bu yılı 15.000 dolarla kapatacağını söyledi. 
Yatırım danışmanlığı şirketi Fundstrat Global Advisors'un kurucusu olan Tom Lee, tahminini değiştirmesinin arkasında yatan sebebin "başabaş noktası" olduğunu belirtti. Maliyetlerin kara eşit olduğu nokta olan başabaş noktasının, Bitcoin için 7.000 dolar olduğunu söyledi.
Tom Lee, Bitcoin'in hiçbir zaman başabaş noktasının altında uzun müddet bir hareket göstermediğini belirtse de CoinMarketCap'ten alınan verilere göre söz konusu dijital para birimi şu an 5.500 dolar civarından işlem görüyor. 
Lee, Bitcoin fiyatının tekrar yükseleceği konusunda oldukça iddialı. Ünlü analist, Bitcoin fiyatının 5.500 dolar seviyesinden yükseleceğini ve en az başabaş noktasına kadar çıkacağını düşünüyor.  

https://cointelegraph.com/news/fundstrats-tom-lee-predicts-bitcoin-recovery-but-lowers-end-year-target-to-15k Yorum Yaz
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hidrojennn 6 ay en beğenilen
yıl sonu da ben 15bini amerikan doları olacak demedim, namibya doları dedim diye kıvırır.
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Morichannnn 6 ay
En son 5000’de kalır, ytd.
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yankizulu 6 ay
Bi siktir git.
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yankizulu 6 ay
Bi siktir git
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MonitörKertenkelesi 6 ay
Elinde satamadığı mal kalınca indirime giden çakal pazarlamacılar gibi. Adamın şimdi kimbilir kaç milyon dolar bitcoini var, millet coin almadığı sürece de fiyatı düşecek karından olacak biliyor. Yıl sonuna sürekli yüksek tahmin koyup alıcı çekmeye çalışıyor, ama zaten şimdi 8.000 dolardan al yıl sonu sana 25.000 dolar vereceğim ne gibi bir yatırım ve faiz sistemi, sen ne satıyorsun ve ne gibi bir kar vaat ediyorsun o kar gelmez ise kim senden hesap soracak, var mı senin bir yükümlülüğün? Yok. Eğer yıl sonu 15.000 dolar olmasa yatırmcıyı yanılttığı için mahkemeye verilse tazmin alınabilir mi acaba bu adamdan?
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CWaRRioR 6 ay
Bize en son kaç olur?
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hidrojennn 6 ay en beğenilen
yıl sonu da ben 15bini amerikan doları olacak demedim, namibya doları dedim diye kıvırır.
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Y-ZiyA 6 ay hidrojennn
Güzel fikir :)
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Yunusm 6 ay
Şahsen bu düşüşler olduğu için ani fırlatması her an gerçekleşebilir diye düşünüyorum ytd.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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stalker(1979) 6 ay
Daha in in bence :) O tahmin de çok fazla :)
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AtiMX4 6 ay
Aman uzak durun. 80binlere çıkarken millet evini sattı bitcoin aldı. Şimdi hepsi dışarda yatıyor. Siz de böyle hatalar yapmayın. En iyisi çalışıp kazanın.
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Fokfe 6 ay
Daha da indirirler bitcoinin devri bitti.
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ennns 6 ay Fokfe
Kim indirecek?
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