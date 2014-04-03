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TomTom'dan sporculara özel nabız ölçme desteğine sahip yeni saat serisi: Cardio

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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TomTom'dan sporculara özel nabız ölçme desteğine sahip yeni saat serisi: Cardio
Navigasyon sistem ve yazılımları konusunda öne çıkan firmalardan TomTom, sporculara özel olarak hazırladığı Runner GPS saat modelini güncelleyerek nabız ölçüm sistemiyle dikkat çeken Runner Cardio ve Multi-Sport'u kullanıcıların beğenisine sundu.
Özellikle profesyonel sporcuların yaptıkları çalışmalar sırasında ihtiyaç duydukları nabız değerini verebiliyor olmasıyla dikkat çeken GPS destekli saat modelleri TomTom Runner Cardio ve Multi-Sport, bu ölçümü ekranın altında yer alan Mio optik sensör vasıtasıyla kan akışını inceleyerek gerçekleştiriyor ve direkt olarak ekran üzerinden gösterebiliyorlar. Dahili GPS (QuickGPSFix) ile yapılan mesafe ve hız gibi bilgileri de kaydedebilen saatler, 50 metre derinliğe kadar su geçirmiyor, titreşim temelli bildirimler verebiliyor, bilgisayarlara bağlanarak detaylı analizler yapılmasına imkan tanıyor, Bluetooth teknolojiyle akıllı telefonlar ile bağlantı kurabiliyor ve son olarak gövdelerinde yer alan dört yönlü tuş ile rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Runner Cardio daha çok yürüyüş ve koşu için hazırlanmışken, Multi-Sport ise adından da anlaşılabileceği üzere koşu, yürüyüş, yüzme ve bisiklet türlerinde de aktif olarak kullanılabiliyor.
TomTom'un yetenekleriyle öne çıkan saat modellerin Runner Cardio yaklaşık 416$, Multi-Sport ise 466$ fiyat etiketleriyle buradan ön sipariş yapılarak satın alınabiliyor. 

http://www.cnet.com/news/tomtom-runner-cardio-sport-watch-has-its-finger-on-your-pulse/ Yorum Yaz
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major24 5 yıl
Bence aşırı pahalı bir ürün... Bunun TR fiyatını düşünemiyorum :D
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cengizhan72 5 yıl
Tenolojinin hayatımıza bu kadar girmesini şahsen ben istemem.Birde bunların kafa çevresine yani beynimizin nabzını ölçeninden olursa bak ona tamam derim :D
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