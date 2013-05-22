Popüler fotoğraf düzenleme uygulamaları için başarılı eklentiler üreten Topaz Labs, Clarity isimli yeni fotoğraf düzenleme eklentisini yayınladı.

Adobe Photoshop, Lightroom, Photoshop Element, Apple Aperture ve iPhoto programları üzerinde çalışan Clarity eklentisi, beraberinde gelen 100 adet hazır ayar ile fotoğrafların daha berrak ya da daha dikkat çekici hale getirilmesine imkan verebiliyor. Birçok fotoğraf düzenleme programı içerisinde yer alan "Clarity" ayarından çok daha fazlasını sunan eklenti, özel maskeleme özelliği sayesinde kullanıcıların hangi noktalarda işlem yaptıklarını rahatça gösterebiliyor.

Fotoğraflarını olduğundan çok daha dikkat çekici hale getirmek isteyen kullanıcılar için önemli özellikler sunduğu belirtilen Topaz Labs Clarity eklentisi, firmanın resmi sitesi üzerinden kısa bir süre için 30$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ayrıca eklentinin 30 günlük deneme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.topazlabs.com/clarity/