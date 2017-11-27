Tor Browser'a özel Wikipedia versiyonu

İnternet dünyasının en kapsamlı ansiklopedisi rolünü üstlenen Wikipedia, nisan ayından beri ülkemizde erişime yasaklanmış durumda. Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Suriye, Rusya ve Çin'de de kullanıcılar Wikipedia'ya erişim konusunda ciddi sorunlar yaşıyorlar. Facebook'un eski güvenlik mühendisi Alec Muffett ise Wikipedia'nın yasaklandığı ülkelerde, platformdan faydalanmak isteyen ancak gizlilik endişeleri yaşayan kişiler için Wikipedia'nın Dark Web'e özel versiyonunu hazırlayıp kullanıma sundu.

Takip Edilme Endişesini Ortadan Kaldıracak

Tor Browser aracılığıyla ulaşılabilen deneysel Wikipeadi versiyonu ile Muffett; insanların, hükümetlerin kendilerini takip edip etmediğinden endişe duymaksızın Wikipedia'dan yararlanabileceğini düşünüyor. Oluşturduğu Wikipeadi versiyonunun birkaç gün boyunca ulaşılabilir olduğunu açıklayan Alec Muffett'in asıl amacı ise insanların bu versiyonu deneyimlemesini sağlamak. Bu amaç doğrultusunda Wikimedia Vakfı ile birlikte çalışabileceğini dile getiren Muffett, Wikimedia Vakfı'nın Muffett'ten yardım almadan tek başına bir Dark Web versiyonu oluşturmasından da mutluluk duyacağını ifade etti.

Wikipedia'nın, Tor Browser aracılığıyla ulaşılabilen .onion uzantılı bir versiyonunun oluşturulması uzun süredir tartışılan bir konuydu. Alec Muffett, bu versiyonu oluşturan ilk kişi olsa da Tor Browser üzerinden erişilen bir Wikipedia sürümü sadece sayfaları okumaya yönelik. Yani bu versiyondaki herhangi bir Wikipedia sayfasını düzenlemek mümkün değil zira iddialara göre Wikimedia Vakfı trollerle uğraşmamak adına Tor Browser üzerinden düzenleme işlemlerine izin vermiyor. Yine de yasaklı olduğu ülkelere yönelik çalışmalarını sürdüren Wikimedia'nın Alec Muffett'in önerisini değerlendirebileceği düşünüyor.

https://www.engadget.com/2017/11/25/a-security-expert-built-an-unofficial-wikipedia-for-the-dark-web/