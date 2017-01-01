Torrent kayıtlarını tutan site: Ne indirdiğini biliyorum

Kullanıcıların IP adreslerini takip ederek indirme işlemini tamamladıkları her dosyayı, torrent üzerinden silseler dahi, ifşa eden site sizin IP adresinizi bilen başka insanların da sizle ilgili dökümanlara ulaşmasına olanak sağlıyor. Şimdilik sadece BitTorrent kullanıcılarının bilgilerine ulaşma olanağı tanıyan sistem bir IP adresinin pek çok farklı kişi tarafından kullanılabileceğini ve dinamik IP’ye sahip kullanıcıların her indirmede farklı IP adresi üzerinden takip edilebileceğinin de altını çiziyor.
Bu toplanılan verileri ne amaçla kullanacağı henüz tam olarak kestirilemeyen sitenin bu bilgileri kolluk kuvvetleri, film ya da dizi yapımcılarıyla para karşılığı paylaşması muhtemel görünüyor. Sitenin bu verileri hükümetlerle de paylaşarak ülke yasalarına aykırı indirme yapan kişilerin yakalanması için kullanılabileceği de konuşuluyor.
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/torrent-website-download-safe-legal-privacy-i-know-what-you-friends-spying-a7504266.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hatta olaya iyi tarafından bak. ortaçağ da oynuyacağın bir bilgisayar gireceğin bir forum ücretsiz dinleyeceğin bir müzik yada oynaya bileceğin bir oyun yoktu. bunları yazarken fark ettim de aşırı boş bir yorum yazmışsn
Ayda 500 TL harcayacak kadar internetteki film, müzik ve oyunları kullanıyorsanız bir filmin, 3 boyutlu bir oyunun ne kadar bütçeyle yapıldığı konusunda birazcık bile olsa fikriniz vardır. Bir filme milyonlarca dolar gömüp bedavaya Youtube'da yayınlamaları sizce mümkün mü? Ya da milyonlarca dolar bütçeli bir oyun yapıp bedava indirmeye sunmaları?
İnternette yine bayağı bedava şey var: Youtube'dan bir şey izlemek için para ödemiyorsunuz. Birçok sanatçının Youtube'da resmi kanalları tarafından paylaşılmış albümleri var. Free to Play oyunlar var. Tabi bu oyunların da bir para kazanma modeli olmak zorunda ister istemez.
Ben Tivibu ve iTunes kullanıyorum. Tivibu'ya aylık 6 TL gibi bir tutar ödeyip bayağı bir ücretsiz filme ulaşabiliyorum. Ücretli olanları da kiralamak mümkün. Bir filmi orada bulamazsam iTunes üzerinden 3-4 TL verip kiralıyorum. Hiç de 200-300 TL masrafım olmuyor. Her çıkan filmi izlemek zorunda değilsiniz ki izlerseniz de çok zaman kaybı.
Yine her çıkan oyunu almak zorunda da değilsiniz. Mesela ben GTA 5'i aldım ama o kadar para vermek istemediğim için çıktıktan 6 ay-1 yıl gibi bir süre sonra yarı fiyatına aldım. Şimdi Battlefield 1 hoşuma gidiyor ama o parayı vermek istemediğim için almıyorum. Almadığım için de çok mutsuz falan değilim.
Parayla alsaydınız aylık 500 TL harcayacak kadar oyun, film, müzik ile ilgileniyorsanız alışkanlıklarınıza göz gezdirmenizde ve arada bir orta çağda gibi yaşamanızda fayda var bence.