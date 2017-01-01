Torrent kayıtlarını tutan site: Ne indirdiğini biliyorum

www.iknowwhatyoudownload.com sitesi BitTorrent üzerinden yapılan bütün indirmeleri ortaya çıkarmaya başladı. Torrent üzerinden müzik, oyun veya video indiren herkesin aklından "Acaba bu indirdiklerim bir yere kaydediliyor mu?" sorusu en az bir defa geçmiştir. Pek çok site üzerinden legal veya illegal olduğuna bakılmaksızın sizin ya da arkadaşlarınızın indirdiği şeyleri görmek artık fazlasıyla kolay. Kısa bir süre önce açılan ve "Ne indirdiğini biliyorum" anlamına gelen ismiylesitesiüzerinden yapılan bütün indirmeleri ortaya çıkarmaya başladı.

Kullanıcıların IP adreslerini takip ederek indirme işlemini tamamladıkları her dosyayı, torrent üzerinden silseler dahi, ifşa eden site sizin IP adresinizi bilen başka insanların da sizle ilgili dökümanlara ulaşmasına olanak sağlıyor. Şimdilik sadece BitTorrent kullanıcılarının bilgilerine ulaşma olanağı tanıyan sistem bir IP adresinin pek çok farklı kişi tarafından kullanılabileceğini ve dinamik IP’ye sahip kullanıcıların her indirmede farklı IP adresi üzerinden takip edilebileceğinin de altını çiziyor.

Bu toplanılan verileri ne amaçla kullanacağı henüz tam olarak kestirilemeyen sitenin bu bilgileri kolluk kuvvetleri, film ya da dizi yapımcılarıyla para karşılığı paylaşması muhtemel görünüyor. Sitenin bu verileri hükümetlerle de paylaşarak ülke yasalarına aykırı indirme yapan kişilerin yakalanması için kullanılabileceği de konuşuluyor.

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/torrent-website-download-safe-legal-privacy-i-know-what-you-friends-spying-a7504266.html