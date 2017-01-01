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Torrent kayıtlarını tutan site: Ne indirdiğini biliyorum

Torrent üzerinden indirdiğiniz dosyalar takip edilebilir mi? Ne indirdiğinizi bildiğini iddia eden bu web sitesine göre sorunun cevabı evet. Peki kim bu dosyaları neden takip ediyor?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
30,1b
1
74
Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Torrent kayıtlarını tutan site: Ne indirdiğini biliyorum
 

Torrent üzerinden müzik, oyun veya video indiren herkesin aklından "Acaba bu indirdiklerim bir yere kaydediliyor mu?" sorusu en az bir defa geçmiştir. Pek çok site üzerinden legal veya illegal olduğuna bakılmaksızın sizin ya da arkadaşlarınızın indirdiği şeyleri görmek artık fazlasıyla kolay. Kısa bir süre önce açılan ve "Ne indirdiğini biliyorum" anlamına gelen ismiyle www.iknowwhatyoudownload.com sitesi BitTorrent üzerinden yapılan bütün indirmeleri ortaya çıkarmaya başladı.

Kullanıcıların IP adreslerini takip ederek indirme işlemini tamamladıkları her dosyayı, torrent üzerinden silseler dahi, ifşa eden site sizin IP adresinizi bilen başka insanların da sizle ilgili dökümanlara ulaşmasına olanak sağlıyor. Şimdilik sadece BitTorrent kullanıcılarının bilgilerine ulaşma olanağı tanıyan sistem bir IP adresinin pek çok farklı kişi tarafından kullanılabileceğini ve dinamik IP’ye sahip kullanıcıların her indirmede farklı IP adresi üzerinden takip edilebileceğinin de altını çiziyor.

Bu toplanılan verileri ne amaçla kullanacağı henüz tam olarak kestirilemeyen sitenin bu bilgileri kolluk kuvvetleri, film ya da dizi yapımcılarıyla para karşılığı paylaşması muhtemel görünüyor. Sitenin bu verileri hükümetlerle de paylaşarak ülke yasalarına aykırı indirme yapan kişilerin yakalanması için kullanılabileceği de konuşuluyor.


http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/torrent-website-download-safe-legal-privacy-i-know-what-you-friends-spying-a7504266.html Yorum Yaz
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sevketkral 2 yıl en beğenilen
internet kullanmanın bir avantajı kalmayacak yakında. bana diyorlar ki internet sağlayıcısına para ode sonra film izlemek için yasal dizi sitelerine para ode müzik mi dinlemek istiyorsun onlarada para ver. bunları yaptık şimdide oyun oynamamız lazım dimi bu sefer steamden oyun al. kabataslak hesap yaparsak ayda 500 lira bir internet harcamamız olacak. ne uğraşcam abi bunlarla kapatırım interneti ortaçağda gibi yaşarım hem o zamanki insanlar daha mutluymuş. yada interneti bedava yapsınlar diğer kalanları paralı yapsınlar düzen değil düzülen rahatlasın.
internet kullanmanın bir avantajı kalmayacak yakında. bana diyorlar ki internet sağlayıcısına para ode sonra film izlemek için yasal dizi sitelerine para ode mü...
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5 Yanıt Yanıtla +55
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BabyYourLost 2 yıl sevketkral
bu yeni bir şey değil ki ? 1960'da da müzik için para veriyordun şimdide veriyorsun. 1960'da da film için para veriyordun gene veriyorsun. 1990'da da pc'de oyun oynamak için para veriyordun gene veriyorsun. yeni mi farkında vardın bunların ?
üstelik kimse senden zorla para almıyor. spotify'de ücretsiz olarak istediğin müziği dinleye biliyorsun. Ücretsiz olan bir sürü oyun var oynayabiliyorsun. hatta en iyi örnek youtube

hatta olaya iyi tarafından bak. ortaçağ da oynuyacağın bir bilgisayar gireceğin bir forum ücretsiz dinleyeceğin bir müzik yada oynaya bileceğin bir oyun yoktu. bunları yazarken fark ettim de aşırı boş bir yorum yazmışsn
bu yeni bir şey değil ki ? 1960'da da müzik için para veriyordun şimdide veriyorsun. 1960'da da film için para veriyordun gene veriyorsun. 1990'da da pc'de oyu...
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1 Yanıt Yanıtla +45
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Hasan07-36 2 yıl sevketkral
sevketkral

internet kullanmanın bir avantajı kalmayacak yakında. bana diyorlar ki internet sağlayıcısına para ode sonra film izlemek için yasal dizi sitelerine para ode müzik mi dinlemek istiyorsun onlarada para ver. bunları yaptık şimdide oyun oynamamız lazım dimi bu sefer steamden oyun al. kabataslak hesap yaparsak ayda 500 lira bir internet harcamamız olacak. ne uğraşcam abi bunlarla kapatırım interneti ortaçağda gibi yaşarım hem o zamanki insanlar daha mutluymuş. yada interneti bedava yapsınlar diğer kalanları paralı yapsınlar düzen değil düzülen rahatlasın.

Ayda 500 TL harcayacak kadar internetteki film, müzik ve oyunları kullanıyorsanız bir filmin, 3 boyutlu bir oyunun ne kadar bütçeyle yapıldığı konusunda birazcık bile olsa fikriniz vardır. Bir filme milyonlarca dolar gömüp bedavaya Youtube'da yayınlamaları sizce mümkün mü? Ya da milyonlarca dolar bütçeli bir oyun yapıp bedava indirmeye sunmaları?
İnternette yine bayağı bedava şey var: Youtube'dan bir şey izlemek için para ödemiyorsunuz. Birçok sanatçının Youtube'da resmi kanalları tarafından paylaşılmış albümleri var. Free to Play oyunlar var. Tabi bu oyunların da bir para kazanma modeli olmak zorunda ister istemez.
Ben Tivibu ve iTunes kullanıyorum. Tivibu'ya aylık 6 TL gibi bir tutar ödeyip bayağı bir ücretsiz filme ulaşabiliyorum. Ücretli olanları da kiralamak mümkün. Bir filmi orada bulamazsam iTunes üzerinden 3-4 TL verip kiralıyorum. Hiç de 200-300 TL masrafım olmuyor. Her çıkan filmi izlemek zorunda değilsiniz ki izlerseniz de çok zaman kaybı.
Yine her çıkan oyunu almak zorunda da değilsiniz. Mesela ben GTA 5'i aldım ama o kadar para vermek istemediğim için çıktıktan 6 ay-1 yıl gibi bir süre sonra yarı fiyatına aldım. Şimdi Battlefield 1 hoşuma gidiyor ama o parayı vermek istemediğim için almıyorum. Almadığım için de çok mutsuz falan değilim.
Parayla alsaydınız aylık 500 TL harcayacak kadar oyun, film, müzik ile ilgileniyorsanız alışkanlıklarınıza göz gezdirmenizde ve arada bir orta çağda gibi yaşamanızda fayda var bence.
sevketkralinternet kullanmanın bir avantajı kalmayacak yakında. bana diyorlar ki internet sağlayıcısına para ode sonra film izlemek için...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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lawbreaker 2 yıl
site fake ,net yani
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Ketsue 2 yıl
Gerçek mi bu ?
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DH Misafiri 2 yıl
PC degil ip takibi yappiyor. Superonline kullanicisi olarak minecraft, CS : GO , Corel Graphic Suite 7, PES 13 v.s indirilmis diye devam ediyor liste. Bu bilgisayar is bilgisayari, sifreli ve kisitli erisimde bir domaine uye. Router de cok az sayida porta izin var, torrent indirilmesi zaten mumkun degil. Oysa dunyayi indirmisiz meger. Fake site, inanmayin.
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ardicli2000 2 yıl
Külliyen yalan dolan. Benim indirmediğim bir sürü dosyayı indirmişim gibi gösteriyor.
Telekom IP leri değişik değişik dağıttığından sizde o an ne varsa başkaları ne indirmişse onu gösteriyor.
Saçmalığın daniskası..
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Audi383848 2 yıl ardicli2000
ardicli2000
Külliyen yalan dolan. Benim indirmediğim bir sürü dosyayı indirmişim gibi gösteriyor.
Telekom IP leri değişik değişik dağıttığından sizde o an ne varsa başkaları ne indirmişse onu gösteriyor.
Saçmalığın daniskası..

Aynen.Bende de film indirmişim gösteriyor ama film bile indirmem.Superonline bu arada iss.
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_OlguN_ 2 yıl
Evde olmadığım, pc net kapalı 1gb torrent indirmişim.
Site yalan
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Audi383848 2 yıl
TORRENTİN VE KORSAN İÇERİĞİN YAYGIN OLMASININ NEDENLERİ;

1.Dolar kuru:Son dönemlerde yükselen dolar kuru yüzünden artık dolarla satılan birçok dijital veriyi pahalıya almak zorundasınız.Örnek 50 dolarlık bir antivirüs aldınız ödeyeceğiniz para 180 tl civarı olacak.4 dolarlık film ücreti 14 dolara gelecek.Hatta hatta daha vahimi varki windows 10 bile 600 tl o kadar düşünün.Hatta oyunlar bile 200 tl'yi buldu.Ne yaparsınız sizce?
2.İnternet hızlarının düşük olması:Ülkemizde birçok servis var hatta bunların en iyisi netflix.Peki filmi satın aldınız nasıl izleyeceksiniz?3 mbit hızla bu filmi hd dahi izleyemessiniz.Böyle bir durumda indirmeniz lazım ancak onu da yapamıyorsunuz.Oyunda da parasını aldığınız oyunu indiremiyorsunuz.İdm gibi durdurup kaldığınız yerden devam etme şansınız da yok.Ne yapacaksınız?
3.Film izlemenize olanak sağlayan dijital tv servisleri:Oldu da internetten bıktınız diyeceksiniz ki tvden izleyeyim.Peki bu işler için cebinizden kaç para çıkacak?Paket almanız lazım bu da aylık 20 tl civarı.Üstelik başınıza bu sefer filmi kaçırma belası çıkıyor.Yasal olarak izleyeyim diyorsanız da onlar da internet istiyor ve büyük bir haksızlık oluyor.Hd bir filmi sd kalitede izlemek zorundasınız.
Korsanın çözüm yolu hükümette duruyor.Mayıs ayından sonra akk sonrası hız yükseltmesi olacak ve bu da korsan arşivciliğinin önüne geçecektir.Ancak kesin çözüm doların düşüp refah seviyemizin artmasında geçiyor.
Ancak size de sorumluluklar düşüyor;
1.Ücretsiz yazılımları kullanın.Örnek libreoffice
2.Korsan indirmeleri azaltın.Torrenti azaltın.Fırsatınız olunca legal yollara başvurun.
Bu söylediklerimi uygularsanız suçluluk duygunuz azalır ve böyle endişelere kapılmazssınız.
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enemywalker 2 yıl
Gidin para verin her yerde torrenti ovuyorsunuz.
Yoksa paranız oynamayin 1 2 tl birikterseniz bile ostediginiz oyunu almis oluyorsunuz
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Sarısin 2 yıl
Hacker ları göreve bekliyoruz
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Tyler Durden 2 yıl
girip baktım listede çıkan dosyaların hiç birini indirmedim. bu iş sadece sabit IP kullananlarda yarar. onun dışında işi biliyorsan kalıntı bırakmazsın.
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Paetzold 2 yıl
Arsivciler goruntulendi
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