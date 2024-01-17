Spider-Man 2 PC versiyonu torrente düştü: İndirme boyutu 264 GB!

Tam Boyutta Gör Resmî olmayan Spider-Man 2 PC portu internete düştü ve çok hızlı bir şekilde indirme gerçekleştirilebiliyor. Paylaşılan torrent görselinde oyunun kurulum dosyasıyla birlikte yama dahil birçok dosya olduğu görülürken, indirme boyutu dikkat çekiyor.

Marvel’s Spider-Man 2 PC'ye geliyor! İlk görüntüler sızdı 3 hf. önce eklendi

2023 Aralık ayında Insomniac Games büyük bir siber saldırı yaşadı ve geliştirilme aşamasında olan oyunlar tarihleriyle birlikte açığa çıktı. Spider-Man 2 PC versiyonu da bunlardan biri. Oyuna resmî olarak bu yılın sonlarında çıkması bekleniyor ancak oyunun oynanabilir bir versiyonu şimdiden internete düştü. Bir torrent sitesinde 264 GB indirme boyutuyla Spider-Man 2 PC versiyonu görüntülendi.

Sosyal medya paylaşımlarına göre, torrentte sunulan, Marvel’s Spider-Man 2 PC’nin geliştirici yapısını temel alıyor. Modcuların PS5 sürümündeki varlıkları dışarı aktarıp birkaç ince ayar yaptıktan sonra yeniden derleyip sundukları bir sürüm olduğunu söyleniyor. Grafiksel/görsel sorunlarla karşılaşmak da olası. Yine de Spider Man 2’yi PC’de oynamak isteyenler için; torrent dosyasının virüs içerip içermediği bilinmiyor.

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Spider Man 2 PC versiyonu torrentte indirilmeye açıldı!