Spider-Man 2 PC versiyonu torrente düştü: İndirme boyutu 264 GB!

2023 Aralık ayında Insomniac Games büyük bir siber saldırı yaşadı ve geliştirilme aşamasında olan oyunlar tarihleriyle birlikte açığa çıktı. Spider-Man 2 PC versiyonu da bunlardan biri. Oyuna resmî olarak bu yılın sonlarında çıkması bekleniyor ancak oyunun oynanabilir bir versiyonu şimdiden internete düştü. Bir torrent sitesinde 264 GB indirme boyutuyla Spider-Man 2 PC versiyonu görüntülendi.
Sosyal medya paylaşımlarına göre, torrentte sunulan, Marvel’s Spider-Man 2 PC’nin geliştirici yapısını temel alıyor. Modcuların PS5 sürümündeki varlıkları dışarı aktarıp birkaç ince ayar yaptıktan sonra yeniden derleyip sundukları bir sürüm olduğunu söyleniyor. Grafiksel/görsel sorunlarla karşılaşmak da olası. Yine de Spider Man 2’yi PC’de oynamak isteyenler için; torrent dosyasının virüs içerip içermediği bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.