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    Spider-Man 2 PC versiyonu torrente düştü: İndirme boyutu 264 GB!

    Marvel'ın beklenen oyunu Spider-Man 2 PC versiyonu torrentte düştü! Henüz resmî olarak yalnızca geliştirildiği bilinen Örümcek Adam 2 oyunu, yamalarla birlikte indirilmeye açıldı.
    spider man 2 pc torrent Tam Boyutta Gör
    Resmî olmayan Spider-Man 2 PC portu internete düştü ve çok hızlı bir şekilde indirme gerçekleştirilebiliyor. Paylaşılan torrent görselinde oyunun kurulum dosyasıyla birlikte yama dahil birçok dosya olduğu görülürken, indirme boyutu dikkat çekiyor.

    2023 Aralık ayında Insomniac Games büyük bir siber saldırı yaşadı ve geliştirilme aşamasında olan oyunlar tarihleriyle birlikte açığa çıktı. Spider-Man 2 PC versiyonu da bunlardan biri. Oyuna resmî olarak bu yılın sonlarında çıkması bekleniyor ancak oyunun oynanabilir bir versiyonu şimdiden internete düştü. Bir torrent sitesinde 264 GB indirme boyutuyla Spider-Man 2 PC versiyonu görüntülendi.

    Sosyal medya paylaşımlarına göre, torrentte sunulan, Marvel’s Spider-Man 2 PC’nin geliştirici yapısını temel alıyor. Modcuların PS5 sürümündeki varlıkları dışarı aktarıp birkaç ince ayar yaptıktan sonra yeniden derleyip sundukları bir sürüm olduğunu söyleniyor. Grafiksel/görsel sorunlarla karşılaşmak da olası. Yine de Spider Man 2’yi PC’de oynamak isteyenler için; torrent dosyasının virüs içerip içermediği bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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