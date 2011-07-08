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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, 1.12 mikron piksel boyutuna sahip 8 MP CMOS sensör geliştirdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Japonya merkezli Toshiba firması, endüstrinin en küçük piksel boyutuna sahip BSI (Back-side Illuminated) CMOS sensörünü geliştirdiğini duyurdu.
Yaklaşık 8 megapiksel çözünürlük sunan CMOS sensörün 1/4.0-inç; üzerinde barındırdığı piksellerin ise 1.12 mikron boyutunda olduğu belirtiliyor. Yeni sensörün akıllı telefonlarda fotoğraf kalitesini bir üst kademeye taşıyacağı öne sürülürken, Toshiba BSI CMOS sensörlerin dijital kamera, akıllı telefon ve tablet gibi taşınabilir ürünlerde zamanla daha sık kullanılacağını tahmin etmekte.
Yeni sensörün ilk örneklerinin bu ay sonuna doğru boy göstereceği, seri üretime ise 2011 yılı sonuna doğru başlanacağı ifade ediliyor.


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kadirkayik 8 yıl
bir film vardı. resim içinde detaya indikçe iniyor hatta kalabalık bir evde kapıdan görünen resmin içindeki detaylar içinde arama yapıyordu. şimdi o resim bir tarafa böyle giderse mp olayı çok ilerleyecek sadece tek fotograf çekip bir dedektif gibi arama oyunları yapacagız. bu fikri ben buldum :D aklıma heman çizgi filmdeki saklanan karakter geldi vay be çok yaşlandım.
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H@B!B 8 yıl
İlerde kimse orta sınıf fotoğraf makinası almaz heralde telefonlar her işi görüyor
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mushishi 8 yıl
Kompaktlar için "Mercimek kadar sensöre magapixeli dayamışlar yine" diyenler buna ne diyecek çok merak ediyorum.
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