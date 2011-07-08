Toshiba, 1.12 mikron piksel boyutuna sahip 8 MP CMOS sensör geliştirdi

Japonya merkezli Toshiba firması, endüstrinin en küçük piksel boyutuna sahip BSI (Back-side Illuminated) CMOS sensörünü geliştirdiğini duyurdu.

Yaklaşık 8 megapiksel çözünürlük sunan CMOS sensörün 1/4.0-inç; üzerinde barındırdığı piksellerin ise 1.12 mikron boyutunda olduğu belirtiliyor. Yeni sensörün akıllı telefonlarda fotoğraf kalitesini bir üst kademeye taşıyacağı öne sürülürken, Toshiba BSI CMOS sensörlerin dijital kamera, akıllı telefon ve tablet gibi taşınabilir ürünlerde zamanla daha sık kullanılacağını tahmin etmekte.

Yeni sensörün ilk örneklerinin bu ay sonuna doğru boy göstereceği, seri üretime ise 2011 yılı sonuna doğru başlanacağı ifade ediliyor.

