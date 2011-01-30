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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, 1.8"'lik tek plakada 220GB'a kadar depolama alanı sunan yeni HDD serisini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Shady
Haber Editörü
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Yıllardır iPod'ların altında imzası bulunan Toshiba, MKxx39GS serisi 1.8" form faktörlük, tek plakalı 160GB, 200GB ve 220GB depolama alanı sunan HDD'lerini duyurdu. 16MB'lık arabelleğe sahip olan MKxx39GS HDD'ler 4200 devir/dk hızında çalışırken; daha düşük güç tüketiyorlar.

iPod Classic'de boyutlarından ötürü tek katmanlı HDD'lerin kullanılması zorunlu olduğundan; geçmişte kapasitede bir değişiklik yapılmıyordu. Ancak Toshiba'nın MKxx39GS ile tek plakada 220GB'lık depolama alanı sunması, iPod Classic'in önümüzdeki Eylül ayında güncelleme geçirebileceğini gösteriyor. Elbette Toshiba'nın yeni diski, iPod Classic'in yanı sıra, tabletlerde ve portatif taşınabilir bilgisayarlarda daha fazla depolama alanı anlamına da geliyor..

İçinde bulunduğumuz dönemde iPod denildiğinde akla iPod Touch ya da iPod Nano geliyor olsa da iPod Classic'in iPod fanatikleri için ayrı bir anlamı bulunuyor. Yüksek kapasitesi, klasik arayüzü, dokunmatik tekeri iPod Classic'in isminin hakkını verdiğini gözler önüne koyuyor. Fakat, uzun süredir güncellenmemiş olması, hatta Eylül ayında yapılan iPod etkinliğinde Apple cephesinin hakkında herhangi bir açıklama yapmaması iPod Classic'in yakında tarihe karışabileceği iddialarını güçlendirirken; Toshiba cephesinde gelen bu son haber, iPod'un klasik yapısından vazgeçemeyen iPod severleri mutlu edecek görünüyor.


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yc#1 8 yıl
Dayanıklılık, düşük enerji tüketimi ve yüksek performansları sayesinde NAND tabanlı depolama çözümleri 1.8" sabit diskleri tarihe gömecek gibi.
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mertekin 8 yıl

yc#1

Dayanıklılık, düşük enerji tüketimi ve yüksek performansları sayesinde NAND tabanlı depolama çözümleri 1.8" sabit diskleri tarihe gömecek gibi.


Daha 3.5'' ile 2.5'' likler gömülmedi tarihe bunlarınki zaman alır.
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sertacaygun 8 yıl
Başlığı görür görmez iClassic geldi aklıma.
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Batuist 8 yıl
bunlarında varlığı bir dert yokluğu bir dert.. olsa yerine ssd kullanılsaydı keşke deriz, olmasa ucuz yollu cihazlarda keşke kullanılsa deriz.. ama bence apple artık böyle dönen plaklı diskler kullanmamalı.. üzerinde 3.3V 800mA yazıyor.. bence çok gereksiz güç tüketimi.. yarı kapasitesinde daha güz tüketen bir ssdyi tercih ederim..
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