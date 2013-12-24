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Toshiba 3D çekim yapabilen çift 5MP sensörlü kamera modülünü tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba 3D çekim yapabilen çift 5MP sensörlü kamera modülünü tanıttı

Mobil cihaz kameraları konusunda uzun süredir çalışmalar yapan ve başarılı sensörler geliştiren Japon Toshiba, dün ürünlerine bir yenisini daha ekledi.

TCM9518MD model numaralı kamera modülü mobil cihazlara yönelik olarak geliştirildi ve 31 Ocak tarihi itibariyle örnekleme sevkiyatına başlayacak. Modül bünyesinde 1/4 inçlik optik formatta iki adet 5MP CMOS yığın sensörü barındırıyor. Toshiba ürünün endüstride bir ilk olduğunu belirtiyor. 

Modül ile birlikte gelen görüntü işleme birimi derinlik algısını ölçebiliyor ve fotoğraftaki nesnelere uygulayabiliyor. Böylece stereo 3D görüntüler ortaya çıkabiliyor. Ayrıca modül odaklanma veya uzaklaşma, fotoğraftaki nesnelerin silinmesi gibi kullanıcı odaklı uygulamalara da destek veriyor.

Modül 3D yanında yukarı ölçekleme yaparak 13MP çözünürlükte fotoğraflar da elde edebiliyor. Modül standart 13MP çözünürlükteki modüllerden daha ince bir yapıya sahip. Modül ayrıca lenslerin hareketine gerek bırakmayan dijital odaklanmaya da imkan tanıyor. Modülün gelecek yıl itibariyle mobil cihazlarda kullanılması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Toshiba-announces-dual-5MP-camera-module-for-smartphones-and-tablets-with-stereo-3D-shots-and-digital-focus-in-tow_id50635 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 5 yıl
bir ara ne modaydı 3d telefon resim çekme gibi özellikler.. şimdi yalan oldu hepsi..
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kralkarga 5 yıl
çöp
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Toshiba uyanda balığa gidek looo.

Not: Alıntımı yaparak teknik zırvalıklar anlatmayın...
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FreeRun 5 yıl
hayırlı işler yavrum yeni moda bu olur heralde.
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keskin53 5 yıl
hava atmak için kullanılır ben tel 2 degil 3 deyi yan yana cekebiliyor
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PsychicPower 5 yıl
Güzel bir gelişme, kullanılmasını ümit edelim. Ancak haberde ve özellikle son paragrafta o kadar fazla modül kelimesi kullanılmış ki bütün dikkatimi aldı götürdü
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01myavuz 5 yıl
Cep telefonu için 3D hiç ilgimi çekmiyor. Fakat yeni 3D görüntü alan programlar için atak zamanı olabilir. Çift lensle çok kaliteli 3D görüntü alınabileceğine inanıyorum.
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mehmedaltair 5 yıl
optimus 3d'de bu özelliklere sahip bir sensör vardı zaten
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murataygun 5 yıl
mp3 çalar kadar 3d camera yapsalar 200 tl fiyat verseler herkes alır, akım doğar. Sadece 3d foto çekecek okadar, hi def olmasa da olur.
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RAN7843 5 yıl
baya iyi ama kimse tercih etmiyor 3 d telefonlari
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