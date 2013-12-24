Toshiba 3D çekim yapabilen çift 5MP sensörlü kamera modülünü tanıttı





Mobil cihaz kameraları konusunda uzun süredir çalışmalar yapan ve başarılı sensörler geliştiren Japon Toshiba, dün ürünlerine bir yenisini daha ekledi.





TCM9518MD model numaralı kamera modülü mobil cihazlara yönelik olarak geliştirildi ve 31 Ocak tarihi itibariyle örnekleme sevkiyatına başlayacak. Modül bünyesinde 1/4 inçlik optik formatta iki adet 5MP CMOS yığın sensörü barındırıyor. Toshiba ürünün endüstride bir ilk olduğunu belirtiyor.





Modül ile birlikte gelen görüntü işleme birimi derinlik algısını ölçebiliyor ve fotoğraftaki nesnelere uygulayabiliyor. Böylece stereo 3D görüntüler ortaya çıkabiliyor. Ayrıca modül odaklanma veya uzaklaşma, fotoğraftaki nesnelerin silinmesi gibi kullanıcı odaklı uygulamalara da destek veriyor.





Modül 3D yanında yukarı ölçekleme yaparak 13MP çözünürlükte fotoğraflar da elde edebiliyor. Modül standart 13MP çözünürlükteki modüllerden daha ince bir yapıya sahip. Modül ayrıca lenslerin hareketine gerek bırakmayan dijital odaklanmaya da imkan tanıyor. Modülün gelecek yıl itibariyle mobil cihazlarda kullanılması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Toshiba-announces-dual-5MP-camera-module-for-smartphones-and-tablets-with-stereo-3D-shots-and-digital-focus-in-tow_id50635