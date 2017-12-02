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Toshiba, 64-katmanlı 3D UFS bellek geliştirdi

3 boyutlu istifleme teknolojisini kullanan NAND bellekler artık ceplerimize de girdi. Üreticiler daha iyi performans ve daha iyi verimlilik için çok katmanlı UFS bellekler geliştiriyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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SSD ürünleri pazarında çok katmanlı 3D NAND bellekler artık yaygın hale geldi ve yavaş yavaş mobile doğru geçiyor. Entegre ve taşınabilir mobil belleklerde de katman sayısı artmaya başladı.

64 katmanlı

Mobil belleklerde dikey NAND hücreleri daha çok Universal Flash Storage yani UFS olarak bildiğimiz çok hızlı depolama ürünlerinde görüyoruz. Toshiba UFS standardında 64-katmanlı 3D NAND bellek geliştirdiğini duyurdu.

Büyüyen katmanlar sayesinde daha az yer kaplayan bellekler böylece daha yüksek performans gösterip daha az enerji tüketiyor. Toshiba yeni belleklerinde çok önemli hız seviyelerine ulaşmış.

Ayrıca Bkz. "Apple için özel OLED fabrikası teklifi"

Yeni bellekler teorik olarak arabirim hızını 11.6Gbps seviyesine çıkarırken 64GB kapasitede okuma hızlarında 900MB/s, yazma hızlarında ise 180MB/s seviyelerini görüyor. Rastgele IOPS performansının ise okuma tarafında yüzde 200, yazma tarafında ise yüzde 180 arttırıldığını ifade ediyor. Yani düzlemsel belleklere göre kat kat fazla veri transferi mümkün.

4K içerik üretiminin normal hale geldiği akıllı telefonlar, tabletler, dijital kameralar gibi pek çok cihazın hızlı veri yazan belleklere ihtiyacı var. Toshiba’da bu ihtiyacı çok iyi görmüş. Yeni BiCS FLASH bellekler 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB kapasitelere sahip olacak. Şimdilik ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor. 

 

https://www.tweaktown.com/news/59993/toshiba-reveals-new-64-layer-3d-ufs-storage/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 1 yıl
Yahu bu Toshiba çok büyük sıkıntıdaydı, iflas etmek üzereydi, bellek bölümü başkalarına satıldı falan...
Burada çalışan arkadaşlar hala rahat bir şekilde teknoloji üretiyorlar? Türkiye'de olsa o şirket uyku dönemine girerdi.
İşte Japon kültürü böyledir.
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LambayaFunfDe 1 yıl
2.5" hdd yerine sd kart kullanılabilir bence laptoplarda
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buraoca2 1 yıl
Okuma hizi iştah kabartsada, yazma hizlari hala Ufs 2.1 depolama birimleri kadar hızlı değil. Bakalim ne zaman bu yazma hizlarini göreceğiz.
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