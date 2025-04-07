MediaTek Dimensity 9400+ daha çıkmadan rekor kırdı

Dimensity 9400+ AnTuTu rekoru kırdı
Geçtiğimiz günlerde MediaTek, 11 Nisan’da düzenlenecek Dimensity Geliştirici Konferansı’nda yeni bir 5G yapay zeka çipi tanıtacağını duyurmuştu. Tanıtım tarihi yaklaşırken, Dimensity 9400+’ın performansına dair ilk işaretler de ortaya çıktı. Sızıntılara göre yeni işlemci, Vivo X200s modeliyle birlikte AnTuTu V10 testinde 2.906.450 puan elde etti.
Dimensity 9400+ neler sunacak?
Dimensity 9400+ modeli, geçen yıl tanıtılan Dimensity 9400 ile benzer bir mimariye sahip olacak. En büyük yenilik ise, Cortex-X925 süper çekirdeğinin saat hızının 3.62 GHz'den 3.7 GHz'e yükseltilmesi. Performans açısından büyük bir sıçrama olmasa da, tanıtımda başka yeniliklerin de tanıtıldığını görebiliriz.
Öte yandan önceki modellerde olduğu gibi "tüm performans çekirdeği" yapılandırmasını sürdüren Dimensity 9400+ verimlilik çekirdeklerine yer vermiyor. Bu kararın, çoklu çekirdekli iş yüklerinde avantaj sağladığı kesin. Ancak verimlilik tarafında nasıl bir sonuç vereceği henüz belirsiz. MediaTek'in 11 Nisan’daki etkinliğiyle birlikte Dimensity 9400+ hakkındaki tüm detayların netleşmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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