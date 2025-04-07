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    MediaTek Dimensity 9400+ daha çıkmadan rekor kırdı

    MediaTek, Dimensity 9400'ün yenilenen sürümü Dimensity 9400+, popüler kıyaslama platformu AnTuTu'da görünmeye başladı. Amiral gemisi işlemci çok yakında geliyor. İşte detaylar...
    MediaTek Dimensity 9400+ daha çıkmadan rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    MediaTek, yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400+ ile performans çıtasını bir kez daha yukarı çekti. Henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da işlemci, Vivo X200s modelinde test edilerek AnTuTu rekorunu eline geçirdi. Öyle ki kıyaslama sitesinde 3 milyona yakın puan alıyor. İşte detaylar...

    Dimensity 9400+ AnTuTu rekoru kırdı

    Geçtiğimiz günlerde MediaTek, 11 Nisan’da düzenlenecek Dimensity Geliştirici Konferansı’nda yeni bir 5G yapay zeka çipi tanıtacağını duyurmuştu. Tanıtım tarihi yaklaşırken, Dimensity 9400+’ın performansına dair ilk işaretler de ortaya çıktı. Sızıntılara göre yeni işlemci, Vivo X200s modeliyle birlikte AnTuTu V10 testinde 2.906.450 puan elde etti.

    MediaTek Dimensity 9400+ daha çıkmadan rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Kıyaslamak adına, mevcut amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 8 Elite'in ortalama 2.7 ila 2.8 milyon civarında skor aldığını söyleyelim. Dimensity 9400 ise yine benzer seviyelerde listelenmişti. 

    Dimensity 9400+ neler sunacak?

    Dimensity 9400+ modeli, geçen yıl tanıtılan Dimensity 9400 ile benzer bir mimariye sahip olacak. En büyük yenilik ise, Cortex-X925 süper çekirdeğinin saat hızının 3.62 GHz'den 3.7 GHz'e yükseltilmesi. Performans açısından büyük bir sıçrama olmasa da, tanıtımda başka yeniliklerin de tanıtıldığını görebiliriz.

    Öte yandan önceki modellerde olduğu gibi "tüm performans çekirdeği" yapılandırmasını sürdüren Dimensity 9400+ verimlilik çekirdeklerine yer vermiyor. Bu kararın, çoklu çekirdekli iş yüklerinde avantaj sağladığı kesin. Ancak verimlilik tarafında nasıl bir sonuç vereceği henüz belirsiz. MediaTek'in 11 Nisan’daki etkinliğiyle birlikte Dimensity 9400+ hakkındaki tüm detayların netleşmesi bekleniyor. 

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