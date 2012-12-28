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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, CES 2013 fuarında TransferJet uyumlu hafıza kartını sergileyecek

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Herhangi bir kablosuz bağlantısı olmayan özellikle dijital kamera gibi cihazlardan veri aktarımı için farklı çözümler sunuluyor.Eye-Fi adı verilen teknoloji, hafıza kartına entegre kablosuz yonga sunarken, bir ağa bağlanarak veya doğrudan bağlantı ile içerikleri aktarma imkanı veriyor.

Toshiba'nın da dahil olduğu 45 şirketin oluşturduğu TransferJet Konsorsiyumu ise iki cihaz arasında doğrudan veri aktarımı yapacak TransferJet teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji diğerlerinin aksine alıcı ve verici iki cihaz arasında dokundurma suretiyle içerik aktarımı sağlıyor. NFC teknolojisine benzese de sadece içerik odaklı ve saniyede 580Mb aktarabiliyor.

Teknoloji, SDHC hafıza kartlarına entegre olarak gelecek ve alıcı-verici yongası olduğu için karşılıklı olarak veri aktarımı mümkün olacak. Dijital kamera yanında PC ve SDHC uyumlu cihazlar da bu teknolojiden faydalanabilecek.

Toshiba ise ilk prototip kartını CES 2013 fuarında sergileyecek. Teknoloji halen geliştirme aşamasında olduğu için protokoller kesin bir şekilde belirlenmiş değil. Toshiba örneğin kamera ekranında göndermek istediğiniz içeriği seçerek diğer TransferJet teknolojisi taşıyan cihaz ile dokundurma suretiyle verinin aktarılacağını belirtiyor.

İlerleyen dönemlerde NFC gibi teknolojilerle entegrasyonu da planlama aşamasında. Cihazlar arası içerik aktarımı artık çok farklı yollarla yapılabildiği için TransferJet beklediği ilgiyi göremeyebilir ancak yüksek aktarım hızı ile ön plana çıkmayı başaracaktır.



http://www.engadget.com/2012/12/28/toshiba-sdhc-card-with-transferjet-design-at-ces/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Yahu Ekrem arkadaşım. Senin teknik bilgi düzeyin ne düzeyde bilmiyorum ama kendi yazdığını da veya haberini de bir okusan. Yukarıda resimde 560 yazıyor, sen 580 diyorsun. Hadi onu geçtim, orada 560Mbps yani 560 Megabitpersecond yazıyor -ki bu da 560/8 = 70Megabyte/Saniye yapar, sense 1Megabit'in kaç Megabyte yaptığını mı bilmiyorsun nedir oraya 580 Megabyte yazıyorsun. Haberdeki resimde ise 560 yazıyor.
Biraz dikkat et Allah aşkına haber yaparken, yaptıktan sonra bir gözden geçir. Bir sürü haber yapan arkadaş var, ne Erdinin ne de bir çok arkadaşın haberlerinde böyle sorunlar olmuyor. Dikkat edersen en çok eleştrilen, en çok sevilmeyen haberler seninkiler. Haber yaparken bir de kendi fikirlerini aşılamaya çalışıyor gibisin. Sen haberi yap, doğru yap, bırak insanlar kendi kararlarını versinler.
Kızma bana, kusura bakma ama biraz silkelen, kendine gel arkadaşım ya. Türkiye'nin en büyük donanım sitesinde yazıyorsun, biraz hakkını ver.
Anlayışın için teşekkürler.
Yahu Ekrem arkadaşım. Senin teknik bilgi düzeyin ne düzeyde bilmiyorum ama kendi yazdığını da veya haberini de bir okusan. Yukarıda resimde 560 yazıyor, sen 580...
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arel.gr 6 yıl
haber iyiki,olmasi gerektigi gibi OverClocK1ng'in yorumuyla yerinde regule edilmis !
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Yahu Ekrem arkadaşım. Senin teknik bilgi düzeyin ne düzeyde bilmiyorum ama kendi yazdığını da veya haberini de bir okusan. Yukarıda resimde 560 yazıyor, sen 580 diyorsun. Hadi onu geçtim, orada 560Mbps yani 560 Megabitpersecond yazıyor -ki bu da 560/8 = 70Megabyte/Saniye yapar, sense 1Megabit'in kaç Megabyte yaptığını mı bilmiyorsun nedir oraya 580 Megabyte yazıyorsun. Haberdeki resimde ise 560 yazıyor.
Biraz dikkat et Allah aşkına haber yaparken, yaptıktan sonra bir gözden geçir. Bir sürü haber yapan arkadaş var, ne Erdinin ne de bir çok arkadaşın haberlerinde böyle sorunlar olmuyor. Dikkat edersen en çok eleştrilen, en çok sevilmeyen haberler seninkiler. Haber yaparken bir de kendi fikirlerini aşılamaya çalışıyor gibisin. Sen haberi yap, doğru yap, bırak insanlar kendi kararlarını versinler.
Kızma bana, kusura bakma ama biraz silkelen, kendine gel arkadaşım ya. Türkiye'nin en büyük donanım sitesinde yazıyorsun, biraz hakkını ver.
Anlayışın için teşekkürler.
Yanıtla +4
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yumyjikk 6 yıl
saniyede 580Mb aktarabiliyor. fazlasıyla yeterli :)
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Klack 6 yıl
saniyede 580mb aktarabilen bir kart yani saniyede 580mb yazma hızına sahip. inanamadım lan nedense
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itachi237 6 yıl
müthiş bir fikir ve müthiş bir hız. kızılötesi gibi cihazları birbirine yakın tutmak zorunluymuş ama buna değer.
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Salona 6 yıl
Gayet mükemmel !
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