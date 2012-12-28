Toshiba, CES 2013 fuarında TransferJet uyumlu hafıza kartını sergileyecek





Herhangi bir kablosuz bağlantısı olmayan özellikle dijital kamera gibi cihazlardan veri aktarımı için farklı çözümler sunuluyor.Eye-Fi adı verilen teknoloji, hafıza kartına entegre kablosuz yonga sunarken, bir ağa bağlanarak veya doğrudan bağlantı ile içerikleri aktarma imkanı veriyor.



Toshiba'nın da dahil olduğu 45 şirketin oluşturduğu TransferJet Konsorsiyumu ise iki cihaz arasında doğrudan veri aktarımı yapacak TransferJet teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji diğerlerinin aksine alıcı ve verici iki cihaz arasında dokundurma suretiyle içerik aktarımı sağlıyor. NFC teknolojisine benzese de sadece içerik odaklı ve saniyede 580Mb aktarabiliyor.



Teknoloji, SDHC hafıza kartlarına entegre olarak gelecek ve alıcı-verici yongası olduğu için karşılıklı olarak veri aktarımı mümkün olacak. Dijital kamera yanında PC ve SDHC uyumlu cihazlar da bu teknolojiden faydalanabilecek.



Toshiba ise ilk prototip kartını CES 2013 fuarında sergileyecek. Teknoloji halen geliştirme aşamasında olduğu için protokoller kesin bir şekilde belirlenmiş değil. Toshiba örneğin kamera ekranında göndermek istediğiniz içeriği seçerek diğer TransferJet teknolojisi taşıyan cihaz ile dokundurma suretiyle verinin aktarılacağını belirtiyor.



İlerleyen dönemlerde NFC gibi teknolojilerle entegrasyonu da planlama aşamasında. Cihazlar arası içerik aktarımı artık çok farklı yollarla yapılabildiği için TransferJet beklediği ilgiyi göremeyebilir ancak yüksek aktarım hızı ile ön plana çıkmayı başaracaktır.











http://www.engadget.com/2012/12/28/toshiba-sdhc-card-with-transferjet-design-at-ces/