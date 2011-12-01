Toshiba, Japonya'daki bazı çip fabrikalarını kapatıyor

Toshiba anavatanı Japonya'da bulunan 6 çip fabrikasından üçünü kapatıyor. Bilindiği üzere Toshiba, PlayStation 3 başta olmak üzere çeşitli tüketici elektroniği ürünlerinde kullanılan Cell işlemcisi ile birlikte depolama sürücüleri ve bellekler için NAND Flash çipler ve yarıiletken endüstrinin diğer kollarına yönelik üretim yapmakta.

Yıl sona ermeden önce kepenk indirmesi beklenen fabrikalarla ilgili olarak Toshiba'nın bu yönde adım atmasının en önemli nedeni Avrupa ve Amerika'da PC-TV satışlarındaki zayıflık ve bağımsız çipset kullanımının bu aşamada pek rağbet görmemesi. Nisan ayına kadar kapalı kalacak olan fabrikalar için Toshiba'yı bu konuda zorlayan bir diğer unsur ise Japon para birimi Yen'in değer kazanması zira bu nedenden ötürü ihracat zorlaşmış durumda. Tüm bunlara ek olarak Toshiba'nın en büyük müşterilerinden biri olan Nokia'nın telefon pazarındaki satışlarında yaşanan düşüş te Toshiba'nın kararında etki yaratmış olabilir.

Toshiba'nın yanı sıra ana işi bu olmasa bile Toyota da sahip olduğu analog çip ve imaj sensörü üretim tesislerini geçici olarak kapatmış durumda. Küresel ekonomideki dalgalanma,yerel para biriminin değer kazanması ve çeşitli ürün segmentlerindeki düşük talep Japon üreticileri en azından belli tesislerde maliyetleri düşürmek adına geçici de olsa kepenk indirmeye zorlarken, 2012 ile birlikte ekonomik atmosfere bağlı olarak yeni stratejiler oluşturulması bekleniyor.