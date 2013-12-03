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Toshiba, OCZ'yi satın aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba, OCZ'yi satın aldı

Üst seviye katı depolama birimleri ve RAM modülleri ile yakından tanıdığımız OCZ, son dönemde mali tablolarını dengeleyemeyince bir süre önce iflas başvurusunda bulunmuştu. Başvuruda da belirtildiği üzere diğer bir depolama devi Toshiba, OCZ firmasını satın aldı.

OCZ tarafından yapılan duyuruda Toshiba'nın 35 milyon dolar karşılığında şirketin tüm malvarlığını ve yazılım ürünlerini satın aldığı açıklandı. OCZ bu para ile geçiş süreci boyunca müşterilerin siparişlerini karşılama imkanına sahip olacak.

OCZ'nin son kullanıcı ve kurumsal SSD bölümü Ocak ayı itibariyle Toshiba'nın bünyesine katılacak. Toshiba bu satın alma ile OCZ'nin kontrolcülerineve yazılımlarına sahip olacak. Ayrıca bu çözümleri pazara hazırlayan mühendis ekipleri de Toshiba'ya katılacak.

Toshiba, OCZ'nin önemli teknolojilerini kendi SSD modellerinde kullanmaya başlayacak. Bu sayede gelecekteki Toshiba katı durum disklerinin rakiplerine karşı önemli bir rekabet gücü kazanacağı tahmin ediliyor. 

http://ir.ocz.com/news/detail/3014/ocz-reaches-agreement-with-toshiba-corporation-to-acquire-solid-state-drive-business Yorum Yaz
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Evet, İsyan! 5 yıl en beğenilen
35 milyona Türkiye'den bir şirket satın alsaydı ya...

Diğer harcamalar, borçlar vs. 300 etsin...


Şaka gibi... İnşaat işlerinden kafalarını biraz kaldırabilseler; memleketin geleceğine faydalı olabilecek riskli yatırımlara da el atabilseler keşke...

Vestel, Casper, Beko vs. bu fırsat değil miydi onlar için hem dünyaya reklam, hem yatırım... Mis gibi...
35 milyona Türkiye'den bir şirket satın alsaydı ya...Diğer harcamalar, borçlar vs. 300 etsin...Şaka gibi... İnşaat işlerinden kafal...
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1 Yanıt Yanıtla +55
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mehmedaltair 5 yıl
Bu sıralarda firmalar çok ucuza satılıyor bir tane de biz mi alsak forumca
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sarikanarya567 5 yıl
35 milyon mu? Çok düşük bir rakam...
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Pi 5 yıl
Artik babalarinin parasina satarlar. Tosibanin fiyatlarina bakacak olursak oyle gorunuyor.
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olgun6463 5 yıl
35 milyon dolar satılmış yok bu bi türk şirketi alsaydı ocz'yi
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ReDComrade 5 yıl
Günde bir simit parasına
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sedoman34 5 yıl
ocz çalışanları adına iyi haber sadece, son kullanıcı içinse tam tersi, ocz adıyla raflarda 100 usd ye alacağın ürünü toshiba markası adı altında en az 130 usd ye alacaksın.zamanında abit firması iflas ederken nerelerdeymiş bu devler .
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Bradley Cooper 5 yıl
çok güzel bir haber bu bence. OCZ nin bu sefer pazarda payının artacağına inanıyorum
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gcb1903 5 yıl
Nokia 7 milyar dolara gidiyorsa Ocz 35 milyon dolar anca eder zaten.
Nokia elinde ki patentleri ayrıca satsa 7 milyar dolardan fazla ederdi.
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yasin.25 5 yıl
ne diyelim hayırlı olsun. fakat gerçekten ucuza gitmiş gibi
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kımyasal 5 yıl
Toshiba kendini iyice geliştirir,asıl mesele fahiş fiyattan mal satmamasıdır.Rakibin birini eledi,Allahdan piyasada WD,Seagate,Samsung dahası var,yoksa kazık fiyattan ürün satarlardı.
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darkaura 5 yıl
tamam ucuza gitmis ama bir sirket almak, ev almaya benzemez. onun borclari var, isletilmesi surekli harcanmasi gereken bir operasyon maliyeti var, calisanlarinin maaslari var. serbest piyasa. eger bu fiyata gidiyorsa demekki ic durumu hic iyi degil.
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Godolphin 5 yıl
Toshiba almasa ben alıyordum böyle bir firmanın yok olması tahammül edilemez.
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HeavyClocker 5 yıl
OCZ Favori şirketimdi,hayırlı olsun ne diyeyim
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