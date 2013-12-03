Toshiba, OCZ'yi satın aldı





Üst seviye katı depolama birimleri ve RAM modülleri ile yakından tanıdığımız OCZ, son dönemde mali tablolarını dengeleyemeyince bir süre önce iflas başvurusunda bulunmuştu. Başvuruda da belirtildiği üzere diğer bir depolama devi Toshiba, OCZ firmasını satın aldı.





OCZ tarafından yapılan duyuruda Toshiba'nın 35 milyon dolar karşılığında şirketin tüm malvarlığını ve yazılım ürünlerini satın aldığı açıklandı. OCZ bu para ile geçiş süreci boyunca müşterilerin siparişlerini karşılama imkanına sahip olacak.





OCZ'nin son kullanıcı ve kurumsal SSD bölümü Ocak ayı itibariyle Toshiba'nın bünyesine katılacak. Toshiba bu satın alma ile OCZ'nin kontrolcülerineve yazılımlarına sahip olacak. Ayrıca bu çözümleri pazara hazırlayan mühendis ekipleri de Toshiba'ya katılacak.





Toshiba, OCZ'nin önemli teknolojilerini kendi SSD modellerinde kullanmaya başlayacak. Bu sayede gelecekteki Toshiba katı durum disklerinin rakiplerine karşı önemli bir rekabet gücü kazanacağı tahmin ediliyor.

http://ir.ocz.com/news/detail/3014/ocz-reaches-agreement-with-toshiba-corporation-to-acquire-solid-state-drive-business