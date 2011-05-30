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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba USB 3.0 destekli harici depolama sürücülerinin sayısını arttırıyor

7 yıl
7,5b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yerini aldığı USB 2.0 teknolojisiyle kıyaslandığında veri aktarım hızını 10 kata kadar arttıran (en azından kağıt üzerinde) USB 3.0 teknolojisi için üreticilerin adaptasyon süreci devam ediyor. Pek çok firma çıkartacağı yeni depolama sürücülerinde USB 3.0 desteğini varsayılan özellik olarak sunarken, o firmalardan biri olan Toshiba, ürün tanıtımlarını sürdürüyor.

Toshiba'nın Avrupa Operasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, STOR.E serisi yeni nesil harici depolama sürücüleri 500GB, 750GB ve 1TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor. Dış yüzeyinde doku kaplamalı tasarıma gidilen sürücüler, Kırmızı, Mavi, Gümüş ve Siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile tercih edilebilecekler.

500GB'lık modeli 117 x 79 x 14 mm boyutlarında ve 154 grams ağırlığında, 750GB ve 1TB kapasiteli modelleri ise 117 x 79 x 17 mm boyutlarında ve 192 gram ağırlığında olan STOR.E serisi yeni sürücülere yazılım tarafında Nero BackItUp & Burn Essentials uygulaması eşlik ediyor. Yakın pazara sürülmesi beklenen sürücülerin fiyatları ise açıklanmadı.


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DehaCaman 7 yıl
Artsın şu USB3.0 lar da fiyatları düşsün.
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