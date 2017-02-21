Toshiba, bellek yongası bölümünden 8.8 milyar dolar gelir bekliyor

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Japon teknoloji devi Toshiba, geçtiğimiz aralık ayında ABD’deki nükleer santral inşaatlarında, artık göz ardı edilemez boyutlara gelen, ciddi bir zarara uğradığını kabul etmiş ve geçtiğimiz hafta zararın 6.3 milyar dolar olduğunu duyurmuştu. Şirket nükleer santral işinden çıkacağını açıklamakla birlikte bu zararın kapatılması için bellek yongası bölümünün bir kısmını da satmayı planlıyordu.

Toshiba, geçtiğimiz ay yaptığı açıklama ile bellek yongası bölümünün en fazla %20’sini satarak zararı kapatmaya çalışacağını söylemişti ancak zararın tahminlerin de üzerinde çıkması şirketin, bellek yongası bölümünün sadece %20’sini değil çok daha büyük bir kısmını satmasına neden olabilir. Geçen hafta Toshiba Şirketler Grubu Başkanı Satoshi Tsunakawa bellek yongası bölümünün çoğunluk hisselerinin satılması gerektiğini ve bunun şirketi düze çıkarmak için kaçınılmaz bir yol olduğunu dile getirmişti.

Şirkete yakın kaynakların bugün yaptığı açıklamalara göre ise başkanın düşüncesi gerçekleşecek gibi görünüyor. Şirketin finansal problemi bir an önce ortadan kaldırmak için bellek yongası bölümünün büyük bir kısmını elden çıkararak 8.8 milyar dolarlık gelir beklediği iddia ediliyor. Bellek yongası bölümünün tamamının 9-12 milyar dolar civarında değere sahip olduğu düşünülürse olası satış sonrasında şirketin bölümle ilgili neredeyse hiç söz hakkı olmayacak.

Talipler Belli Oldu

Tabi şirketin geçen ay yaptığı duyurunun ardından talipler de ortaya çıkmaya başlamıştı. Samsung’un ardından en büyük 2.bellek yongası üreticisi olan Toshiba’nın bölümü satması halinde; Toshiba’yla üretim alanında ortaklaşa çalışan ABD’li Micron Technology ve bir diğer bellek yongası üreticisi Western Digital’ın bölüme talip olması bekleniyordu. Bunların dışında Güney Koreli SK Hynix şirketi de geçtiğimiz günlerde Toshiba’nın bellek yongası bölümüyle ilgilendiğini duyurmuştu.

Toshiba’nın ülkedeki istihdamı korumak adına yabancı alıcılardan ziyade Japon şirketlerine öncelik tanıyacağı söylense de şirketin bu zorlu durumdan kurtulmak için kendisine yapılan tüm teklifleri titizlikle değerlendirmesi ve mart ayına kadar kararını vermesi bekleniyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-21/toshiba-said-to-seek-at-least-1-trillion-yen-in-chip-stake-sale