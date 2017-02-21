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Microsoft, 34 yeni veri merkezi duyurdu: Listede Türkiye yok!

Microsoft dün dünya genelinde 34 adet yeni veri merkezini daha kullanıma açtığını duyurdu. Listede olması beklenen Türkiye’nin yer almaması ise hem kullanıcı hem de Microsoft Türkiye ekibini şaşırttı.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Microsoft, 34 yeni veri merkezi duyurdu: Listede Türkiye yok!
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Microsoft’un bulut hizmeti olan Azure her geçen gün daha fazla noktada veri merkezi açarak bölgede bulunan kullanıcılara ait veriyi; organize etmeyi, işlemeyi, depolamayı ve yaymayı daha kolay bir hale getirmeye ve yerel düzenlemelere daha uygun bir şekilde veri toplamaya çalışıyor. Şirket dün yine bu düşünceyle dünyanın farklı noktalarından 34 yeni veri merkezinin çalışmaya başladığını duyurdu. Yeni veri merkezlerinin ağırlıklı olarak Asya kıtasında yer alması dikkat çekerken Türkiye’de herhangi bir noktada veri merkezi açılmaması hayal kırıklığı yaşattı.

Microsoft’un yeni veri merkezleriyle bulut hizmeti konusunda kıyasıya rekabet içinde olduğu Google ve Amazon’u geride bırakmak istediği biliniyor. Microsoft Türkiye ekibi ve bulut hizmeti kullanıcıları da bu düşünceyle şirketin yeni veri merkezlerinden birinin Türkiye’de olmasını bekliyordu zira Google ve Amazon henüz Türkiye’de bir veri merkezine sahip değil. Microsoft ise tüm bu beklentileri boşa çıkararak 8’i Avrupa’da 11’i Asya’da olan 34 yeni noktada Türkiye’den bir bölge göstermedi.

Geçtiğimiz yıl BSA tarafından yayınlanan raporda, ülkelerin bilişim teknolojileri kullanımı sıralanmış ve Türkiye 19.sırada yer almıştı. Raporda ayrıca Türkiye’nin bulut hizmetlerine yönelik önemli gelişmeler kaydettiğinin belirtilmesiyle birlikte 2017’den itibaren Türkiye’de bulut hizmeti için veri noktalarının açılabileceği gündeme gelmişti.

Oracle 2017 İçinde Veri Merkezini Açıyor

Microsoft'un yeni veri merkezleri arasında Türkiye'yi göstermemesi ve Google ile Amazon'un henüz Türkiye'de bir veri merkezi açılabileceğine dair bir bilgi paylaşmamasına rağmen Türkiye, ilk bulut veri merkezinin açılışına çok yakın. Geçtiğimiz kasım ayında yapılan açıklamayla Oracle, 2017'nin ortalarına doğru Türkiye'de PaaS ve IaaS bulut hizmetlerini destekleyen bir veri merkezi açacağını duyurmuştu. 

http://www.zdnet.com/article/microsoft-now-has-34-azure-regions-worldwide-with-two-korean-additions/ Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 2 yıl en beğenilen
Başlık güzelmiş


Senin ülken erişimi engellesin, engellesin bir daha engellesin sonra "Şok şok o şirket Türkiye'de veri merkezi açmadı!" diye başlık at.
Başlık güzelmişSenin ülken erişimi engellesin, engellesin bir daha engellesin sonra "Şok şok o şirket Türkiye'de veri merkezi açmadı!" diye...
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alprkrkmz 2 yıl
Senin ülkende en büyük eğitim projesi diye duyurulan Fatih projesinde okullardaki baglantidan Onedrive'a erişim yasak. Microsoft kendi servisinin engellendiği bir ülkeye neden hizmet getirsin. Okulda kendi Onedrive'ima erişmek için kendi telefonumu tahtaya bağlıyorum. Var mi böyle sacmalik. Helal olsun Microsoft'a.
Senin ülkende en büyük eğitim projesi diye duyurulan Fatih projesinde okullardaki baglantidan Onedrive'a erişim yasak. Microsoft kendi servisinin engellendiği b...
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Barni Moloztaş 2 yıl
Şaşırmadım
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xmen121 2 yıl
Neden yok acaba
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Mihrali Bey 2 yıl
Dünyanın en rezil internetlerinden birine sahip ülkeden bahsetmiyor muyuz? Gayet normal. Bi internet olsun doğru düzgün, sonra bunlardan bahsedelim.
Editör arkadaş Gürcistan'da, Bulgaristan'da falan yaşıyor herhalde. Biz Türkiye'de internet falan kullanmıyoruz. Arada üç beş sinyal bahşediyorlar o kadar.
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hdtv 2 yıl
mic Türkiye ekibinin şaşırması bizi şaşırttı mı ?
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sis651 2 yıl
Yahu adı üstünde, buna bulut demişler. Türkiye'de olsa parçalı bulut olarak kalırdı o hizmet. Bir tarafını engeller, ötesini köstekler bir şeyler yapardı birileri..
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MALTHAEL 2 yıl
iyi yapmışlar . O yasak bu yasak şu engelli dersen böyle olur .
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Mr.Legend 2 yıl
Türkiye'ye bırak yatırım, adımımı atmazdım ben iyi yapmışlar.
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brkylmz19990102 2 yıl
Ey Microsoft , sen kimsin !
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Paetzold 2 yıl
Şaşirdim
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Logic_Man 2 yıl
Ülkenin telekom altyapısının emanet edildiği firmanın durumu ortadadır ve altyapıyı geliştirmek yerine kendi öz sermayesine finans kaynağı olarak kullanıp bu ülkeye yapılabilecek en büyük İŞİNİ!!! yapmaktadır.
Böyle bir durumda olan piyasaya yabancıların yatırım yapmasını bırakın, yerli yatırımcının bile 40 defa düşünmesi gerekir. Çünkü böyle bir riski devletler haricinde veya devlet destekli kurumlar haricinde kimse kolay kolay almaz.
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BekirTemel 2 yıl
Abdürt bir durum yok maalesef
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