Microsoft, 34 yeni veri merkezi duyurdu: Listede Türkiye yok!

Microsoft’un yeni veri merkezleriyle bulut hizmeti konusunda kıyasıya rekabet içinde olduğu Google ve Amazon’u geride bırakmak istediği biliniyor. Microsoft Türkiye ekibi ve bulut hizmeti kullanıcıları da bu düşünceyle şirketin yeni veri merkezlerinden birinin Türkiye’de olmasını bekliyordu zira Google ve Amazon henüz Türkiye’de bir veri merkezine sahip değil. Microsoft ise tüm bu beklentileri boşa çıkararak 8’i Avrupa’da 11’i Asya’da olan 34 yeni noktada Türkiye’den bir bölge göstermedi.
Geçtiğimiz yıl BSA tarafından yayınlanan raporda, ülkelerin bilişim teknolojileri kullanımı sıralanmış ve Türkiye 19.sırada yer almıştı. Raporda ayrıca Türkiye’nin bulut hizmetlerine yönelik önemli gelişmeler kaydettiğinin belirtilmesiyle birlikte 2017’den itibaren Türkiye’de bulut hizmeti için veri noktalarının açılabileceği gündeme gelmişti.
Oracle 2017 İçinde Veri Merkezini Açıyor
http://www.zdnet.com/article/microsoft-now-has-34-azure-regions-worldwide-with-two-korean-additions/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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