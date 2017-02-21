Microsoft, 34 yeni veri merkezi duyurdu: Listede Türkiye yok!

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Microsoft’un bulut hizmeti olan Azure her geçen gün daha fazla noktada veri merkezi açarak bölgede bulunan kullanıcılara ait veriyi; organize etmeyi, işlemeyi, depolamayı ve yaymayı daha kolay bir hale getirmeye ve yerel düzenlemelere daha uygun bir şekilde veri toplamaya çalışıyor. Şirket dün yine bu düşünceyle dünyanın farklı noktalarından 34 yeni veri merkezinin çalışmaya başladığını duyurdu. Yeni veri merkezlerinin ağırlıklı olarak Asya kıtasında yer alması dikkat çekerken Türkiye’de herhangi bir noktada veri merkezi açılmaması hayal kırıklığı yaşattı.

Microsoft’un yeni veri merkezleriyle bulut hizmeti konusunda kıyasıya rekabet içinde olduğu Google ve Amazon’u geride bırakmak istediği biliniyor. Microsoft Türkiye ekibi ve bulut hizmeti kullanıcıları da bu düşünceyle şirketin yeni veri merkezlerinden birinin Türkiye’de olmasını bekliyordu zira Google ve Amazon henüz Türkiye’de bir veri merkezine sahip değil. Microsoft ise tüm bu beklentileri boşa çıkararak 8’i Avrupa’da 11’i Asya’da olan 34 yeni noktada Türkiye’den bir bölge göstermedi.

Geçtiğimiz yıl BSA tarafından yayınlanan raporda, ülkelerin bilişim teknolojileri kullanımı sıralanmış ve Türkiye 19.sırada yer almıştı. Raporda ayrıca Türkiye’nin bulut hizmetlerine yönelik önemli gelişmeler kaydettiğinin belirtilmesiyle birlikte 2017’den itibaren Türkiye’de bulut hizmeti için veri noktalarının açılabileceği gündeme gelmişti.

Oracle 2017 İçinde Veri Merkezini Açıyor

Microsoft'un yeni veri merkezleri arasında Türkiye'yi göstermemesi ve Google ile Amazon'un henüz Türkiye'de bir veri merkezi açılabileceğine dair bir bilgi paylaşmamasına rağmen Türkiye, ilk bulut veri merkezinin açılışına çok yakın. Geçtiğimiz kasım ayında yapılan açıklamayla Oracle, 2017'nin ortalarına doğru Türkiye'de PaaS ve IaaS bulut hizmetlerini destekleyen bir veri merkezi açacağını duyurmuştu.

http://www.zdnet.com/article/microsoft-now-has-34-azure-regions-worldwide-with-two-korean-additions/