AMD Ryzen işlemcilerin kutu görselleri ve Wraith soğutucu seçenekleri sızdırıldı

AMD’nin uzun yıllar üzerinde çalıştığı ve ilk kez bu kadar iddialı olduğu yeni Ryzen işlemciler 2 Mart itibariyle resmen satışa başlayacak. Ryzen ailesinin fiyat listesi zaten açığa çıkmıştı. Şimdi kutu görselleri ve Wraith soğutucu seçenekleri de göründü.

Ryzen 3, 5, 7 şeklinde isimlendirmeye sahip olacak ailede işlemciler de performansına göre bu isimlendirmelerin altına girecek. Intel Core ailesi gibi performansa göre isimlendirmenin yapıldığı işlemcilerin fiyatları da buna göre değişecek.

Fiyat-performans atağı

AMD her zaman olduğu gibi fiyat-performans üzerinden Intel’e karşı hamle yapıyor. Örneğin 400$’lık AMD Ryzen 7 1700X işlemcisi benchmark skorlarında 1500$’lık Core i7 6950X işlemcisini geride bırakıyor. Yine 260$’lık AMD Ryzen 5 1600X işlemcisi de 680$’lık Core i7 6850 işlemcisini yakalıyor. Böylece uygun fiyata yüksek performans arayanlar AMD Ryzen ile istediğine kavuşmuş olacak.

AMD yeni nesil işlemcilerinde farklı bir isimlendirme kullanıyor. Soğutucunun performansına göre turbo hızları belirlenen sınırların da üzerine çıkartabilen XFR teknolojisi entegre versiyonlar X ile tanımlanıyor. Bunların TDP değerleri ve fiyatları orijinal modele göre biraz daha yüksek oluyor. X serisinin diğer ismi Black Edition.

Ayrıca Bkz. "Daha küçük bir Galaxy TabPro S2 versiyonu gelebilir"

Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla standart versiyonlar ve X versiyonları kutu tasarımı açısından da birbirinden farklı. X serisi Ryzen 7 işlemciler kutu üzerinde turuncu renk ile işaretlenirken, orijinal işlemcilerin kutusu siyah renk ile işaretlenmiş.

Soğutucu yenileniyor

Diğer taraftan X serisi versiyonlarda Wraith Max adındaki yeni soğutucunun sunulacağı görülüyor. AMD’nin X serisi işlemcilerde soğutucu tercihini kullanıcılara bırakacağı iddia edilmişti. Bu doğru ancak firma yine de seçenek olarak Wraith Max soğutucu barındıran kutular hazırlamış.

Ryzen 7 X serisi versiyonlarda TDP değeri 140W olan Wraith Max soğutucusu sunuluyor. Soğutucu opsiyonunun 20$ fiyat farkına sahip olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Yahoo üçüncü kez hacklendi"

Ayrıca TDP değeri 65W olan standart versiyonlar için 95W değerli Wraith Spire soğutucusunun tasarlandığı anlaşılıyor. Bu bakımdan AMD’nin en verimli soğutma için tüm tedbirleri aldığını söyleyebiliriz.

Normalde daha önce sızan iddialarda üçüncü bir soğutucu daha bulunuyordu. 65W TDP değerine sahip soğutucu da muhtemelen Wraith isimlendirmesini alacak. Yani AMD daha önce üst seviyeye sunduğu Wraith markasını artık optimize ederek tüm Ryzen serisine sunmuş olacak. Soğutucular kırmızı LED aydınlatmaya da sahip.

Tam Boyutta Gör

AMD’nin en önemli atağı

AMD’nin ilk etapta 9 Ryzen işlemcisini piyasaya süreceği ifade ediliyor. Bunlardan 3 tanesi Ryzen 7 serisine, 4 tanesi Ryzen 5 serisine, 2 tanesi de Ryzen 3 serisine ait olacak.

Ryzen 7 serisinde 8 çekirdekli 1800 X, 1700 X ve 1700 işlemcileri yer alacak. Fiyatlar ise 499$, 399$, 319$ şeklinde. Ryzen 5 serisinde ise 6 çekirdekli 1600 X ve 1500 işlemciler ile 4 çekirdekli 1400X ve 1300 işlemcileri olacak. Fiyatlar 259$, 229$, 199$, 175$ şeklinde sıralanıyor. Ryzen 3 serisinde ise 4 çekirdekli Ryzen 1200X - 149$ ve 1100-129$ işlemcileri yer alıyor.

AMD’nin 14nm fabrikasyon süreciyle GlobalFoundries ve Samsung ortaklığına ürettireceği Ryzen ya da önceki adıyla Zen işlemcileri hem firma hem sektördeki rekabet adına büyük önem taşıyor. Firma uzun süredir mimari anlamda hissedilir bir atak yapamadığı için Intel sektörde hakimiyet kurmuştu.



