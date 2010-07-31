Toshiba ve Fujitsu cep telefonu pazarında güçlerini birleştiriyor

Japonya merkezli lider elektronik üreticilerinden Toshiba ve Fujitsu, akıllı telefon pazarında iddialı olabilmek adına güçlerini birleştiriyor. İki firma tarafından ilk defa 5 hafta önce açıklanan ortaklık kararında, tamamlayıcı anlaşmanın imzalandığı belirtiliyor. Yapılan anlaşmaya göre Toshiba, cep telefonu bölümünü, %80.1'i Fujitsu'ya kalanı ise kendisine ait olacak yeni bir şirkete devredecek. İsmi henüz belirlenmeyen ancak Toshiba ve Fujitsu'dan 400 çalışana ev sahipliği yapacak olan şirket, yeni nesil akıllı telefonlara imza atacak.

Ortaklığın yeni nesil akıllı telefon geliştirme çalışmalarına hız kazandıracağı, iş verimliliğini arttıracağı ve anavatan Japonya pazarında liderliğin hedefleneceği belirtiliyor. Bu arada yeni şirketin çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacağını da belirtelim.