Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba ve Fujitsu cep telefonu pazarında güçlerini birleştiriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,9b
1
1
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Japonya merkezli lider elektronik üreticilerinden Toshiba ve Fujitsu, akıllı telefon pazarında iddialı olabilmek adına güçlerini birleştiriyor. İki firma tarafından ilk defa 5 hafta önce açıklanan ortaklık kararında, tamamlayıcı anlaşmanın imzalandığı belirtiliyor. Yapılan anlaşmaya göre Toshiba, cep telefonu bölümünü, %80.1'i Fujitsu'ya kalanı ise kendisine ait olacak yeni bir şirkete devredecek. İsmi henüz belirlenmeyen ancak Toshiba ve Fujitsu'dan 400 çalışana ev sahipliği yapacak olan şirket, yeni nesil akıllı telefonlara imza atacak.

Ortaklığın yeni nesil akıllı telefon geliştirme çalışmalarına hız kazandıracağı, iş verimliliğini arttıracağı ve anavatan Japonya pazarında liderliğin hedefleneceği belirtiliyor. Bu arada yeni şirketin çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacağını da belirtelim.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmetgirgin 9 yıl
ikisininde tek başına düzgün bi telefonu yok diye biliyorum.iyi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Viewsonic PJD5112 3D Projeksiyon video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim