Toshiba ve WD NAND üretim tesislerinde elektrik kesintisi, verimlilik düştü

Tam da NAND bellek ortalama fiyatlarında düşüşün daha da devam edeceği tahminleri yapılırken Japonya’da kötü bir haber geldi. Toshiba ve Western Digital NAND üretim tesislerinde yaşanan elektrik kesintisi verimliliği etkilemiş durumda.

Fiyatlar yükselebilir

Toshiba ve Western Digital bilindiği üzere Japonya Yokkaichi tesislerinde ortak NAND üretimi yapıyor. 15 Hazian tarihinde tesislerde yaşanan 13 dakikalık elektrik kesintisi üretimin durmasına neden oldu. Sonrasında üretim başlasa da verimlilik düştü.

Ayrıca Bkz.

"Cube Escape: Paradox indirmeye sunuldu"

Gelen bilgilere göre WD kesinti sırasında 6 Exabyte NAND üretim kaybına uğradı. Toshiba ise 6.-9 Exabyte arasında üretim kaybı bekliyor. Bu tesis tam kapasite üretim yapıyordu ve yeniden eski kapasiteye ulaşması Temmuz ortalarını bulacak.

Yokkaichi tesisleri dünya NAND üretiminin yüzde 35’ini karşılıyor. Tesiste 6 fabrika ve Ar-Ge merkezi yer alıyor. Yaşanan kesinti sonrasında hali hazırda talepten fazla olan üretimin düşüp düşmeyeceği bilinmiyor ancak fiyatlar etkilenecek. Şu an anlaşmaları yapılmış olan 2019 yılı sonuna kadar NAND siparişleri bittikten sonra 2020 yılı için fiyatların gözden geçirileceği ifade ediliyor.