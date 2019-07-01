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Toshiba ve WD NAND üretim tesislerinde elektrik kesintisi, verimlilik düştü

Global NAND üretiminin yüzde 35’ini karşılayan Japonya Yokkaichi tesislerinde elektrik kesintisi yaşandı ve 15 Exabyte civarında NAND kaybı oldu. Fiyatlar artabilir.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Tam da NAND bellek ortalama fiyatlarında düşüşün daha da devam edeceği tahminleri yapılırken Japonya’da kötü bir haber geldi. Toshiba ve Western Digital NAND üretim tesislerinde yaşanan elektrik kesintisi verimliliği etkilemiş durumda.

Fiyatlar yükselebilir

Toshiba ve Western Digital bilindiği üzere Japonya Yokkaichi tesislerinde ortak NAND üretimi yapıyor. 15 Hazian tarihinde tesislerde yaşanan 13 dakikalık elektrik kesintisi üretimin durmasına neden oldu. Sonrasında üretim başlasa da verimlilik düştü.

Ayrıca Bkz. "Cube Escape: Paradox indirmeye sunuldu"

Gelen bilgilere göre WD kesinti sırasında 6 Exabyte NAND üretim kaybına uğradı. Toshiba ise 6.-9 Exabyte arasında üretim kaybı bekliyor. Bu tesis tam kapasite üretim yapıyordu ve yeniden eski kapasiteye ulaşması Temmuz ortalarını bulacak.

Yokkaichi tesisleri dünya NAND üretiminin yüzde 35’ini karşılıyor. Tesiste 6 fabrika ve Ar-Ge merkezi yer alıyor. Yaşanan kesinti sonrasında hali hazırda talepten fazla olan üretimin düşüp düşmeyeceği bilinmiyor ancak fiyatlar etkilenecek. Şu an anlaşmaları yapılmış olan 2019 yılı sonuna kadar NAND siparişleri bittikten sonra 2020 yılı için fiyatların gözden geçirileceği ifade ediliyor.

 

https://www.techpowerup.com/256909/toshiba-wd-nand-production-in-yokkaichi-hit-with-power-outage-6-exabytes-of-nand-production-affected Yorum Yaz
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napolyon94 6 gün en beğenilen
Sel basmasi daha inandiriciydi be!
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Timeguard 6 gün
Öğle yemeği arasinda 13dk elektrik kesildi milyar dolarlik firmayiz jeneratör icadıni kaçırdık %500 zam yapcaz malesef geçmiş olsun.
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ipli jeton 6 gün
Biz de i'NAND'ık.

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Turkforce 5 gün
Sen git milyar dolarlık tesis kur ama elektrik kesintisi için Kesintisiz Güç Kaynağı + Jeneratör & Dinamik güç kaynağı falanda bulundurma.
Fiyatlar düşüşe geçtiğinden beri ne zaman şerefsizce bir durum ortaya çıkacak diye bekliyordum.
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fotifoti 5 gün
Seagate'de sular kesildi.%20 zam kapıda
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FreeRun 6 gün
750gb ssd yi 40 dolara gördükten sonra kesin birşeyler olacak diyordm haberi geldi var bee!
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agent1453 6 gün
Satın almazlar olur biter.
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gcb1903 6 gün
10 yıl kadar önceydi. Mekanik disklerin fiyatı aşırı düşmüş, peynir ekmek gibi hdd alıyoruz. 1 Tb black, 1 Tb blue biri sisteme diğeri depolamaya.
Sonra yağmur yağdı, cemre düştü, top patladı, öğretmenim sular kesildi diyerekten haşırt diye geçirdiler.
Şimdi ssd piyasası doların 6 lira olduğu günlerde bile dip. Yine saçma sapan bir bahane.
Biz bu filmi izledik. Şu vakit bir an evvel ssd alma zamanıdır.
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sreylare 6 gün
Umarım o tesisleri toz edecek kadar büyük depremler olur da bu yalancıların başına yıkılır. WD'miş. Bunlardan aldığım harici harddiskim 2.5 sene dolmadan bozulmuştu dandik kalitesiz sürüngen firma.
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Rivalı Efsunger 6 gün
ahahahahahha koca tesiste jeneratör yok muymuş ? buna kim inanıyor ya
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Celonfix 6 gün
Yalanınızı yesinler sizin. Kaç senedir aynı terane yok sel basar yok yıldırım çakar yok atom bombası patlar...
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zdniz 6 gün
Yokkaichi tesisleri dünya NAND üretiminin yüzde 35’ini baya iyimiş ama bi ara TOSHİBA nand tesisleri satılıkdı galiba bir konsersum aldı bizde 5 milyar dolara saray yapacagımıza 1.3 milyar dolara volvoyu kalanınlada buna ortak olsaydık off ne olurdu...
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smart1978 6 gün
Tamam fiyatlari dusurmek karinizda azalma istemiyorsunuz ! Dobra olun ! ...
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