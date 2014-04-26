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Toshiba'dan Canvio AeroMobile kablosuz harici SSD birimi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba'dan Canvio AeroMobile kablosuz harici SSD birimi

Bir süre önce taşınabilir sabit sürücüler için kablosuz adaptörünü tanıtan Toshiba, bu kez kendi kablosuz taşınabilir depolama birimini kullanıma sunuyor. Canvio AeroMobile firmanın ilk kablosuz harici SSD birimi olacak.

Canvio AeroMobile Wireless SSD 128GB kapasiteye sahip ancak SD kartlarla harici olarak kapasiteyi artırabiliyorsunuz. Kablosuz aktarım için WiFi bağlantısı kullanan cihaz dahili bataryası ile sizi bir süre kablolardan kurtarıyor. 12.5mm kalınlığa sahip olan ürün 120gr ağırlığında. Dahili bataryasını şarj etmek için microUSB kablosuz mevcut. 

Windows ve Mac cihazları ile uyumlu bir şekilde kullanabileceğiniz Canvio AeroMobile Wireless SSD ayrıca iOS 5.1 ile Android 2.3 ve üzeri sürümleri kullanan mobil cihazlara da uyumluluk sunuyor. Ürüne aynı anda 8 cihaza kadar bağlantı yapılabiliyor. 

Canvio AeroMobile Wireless SSD hali hazırda 209$ fiyat etiketine sahip ve satışı devam ediyor. Bununla birlikte fiyatı yüksek bulanlar için Toshiba'nın Canvio harici diskler için kablosuz bağlantı adaptörü 49$ fiyat etiketi ile alternatif durumda. 

http://www.geek.com/mobile/toshiba-launches-canvio-aeromobile-128gb-wireless-ssd-1592255/ Yorum Yaz
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Mr.Loney 5 yıl
o kablo ne xd
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nepasvior 5 yıl
128 gb için kim bunu alır sd kart ufacık o da 128 gb var artık piyasada hdd olsa 2-3 tb olsa anlarım da 128 gb a 2 tane bluray film sığar orjinal kalitede
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arel.gr 5 yıl
nihayet boy gostersinler artik !
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