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Toshiba'dan çok yönlü NAS serisi : Canvio Home

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba'dan çok yönlü NAS serisi : Canvio Home

Yerel ağ üzerinde bir bulut depolama istasyonu kurmanıza imkan tanıyan NAS cihazları, artık içerik aktarımı özellikleri ile de ön plana çıkıyor. 

Toshiba'nın yeni Canvio Home serisi DLNA bağlantısı sayesinde uyumlu televizyon ve ev eğlence sistemlerine içerik aktarımı yapabilirken, masaüstü ve mobil platformlardan da yönetim imkanı sunuyor.

Kullanıcılar Windows, Mac, iOS ve Android cihazlarından uyumlu uygulamalar veya web tarayıcı üzerinden Canvio Home cihazına erişebiliyor. Ayrıca mobil uygulamalar ağ dışındaki uzak bir konumdan da cihaza müdahale edebiliyor.

Canvio Home serisi 2TB kapasiteli versiyon 200$, 3TB kapasiteli versiyon 260$ olarak satışa sunulmuş durumda.

http://www.toshiba.com/us/canvio-home Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 5 yıl
Zaten uzaktan kontrol edilmesi bu işin bel kemiği. Network işleri için bir server niyetini kullanılabilecek güzel bir cihaz. İçinde bir NIC varmı bilmiyorum ama bir firewall niyetine de kullanılabilirmi acaba?
Gerçi sunduğu kapasite ile tam bir bulut depolama amaçlı ve uzak noktalardan uygulamlar ile kontrol ediliyor olması küçük çaplı bir "my-drive" oluşturuyor. :)
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umut_baris 5 yıl
Tasarım yürütülmüş bildiğin.
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