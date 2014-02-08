Toshiba'dan çok yönlü NAS serisi : Canvio Home





Yerel ağ üzerinde bir bulut depolama istasyonu kurmanıza imkan tanıyan NAS cihazları, artık içerik aktarımı özellikleri ile de ön plana çıkıyor.





Toshiba'nın yeni Canvio Home serisi DLNA bağlantısı sayesinde uyumlu televizyon ve ev eğlence sistemlerine içerik aktarımı yapabilirken, masaüstü ve mobil platformlardan da yönetim imkanı sunuyor.





Kullanıcılar Windows, Mac, iOS ve Android cihazlarından uyumlu uygulamalar veya web tarayıcı üzerinden Canvio Home cihazına erişebiliyor. Ayrıca mobil uygulamalar ağ dışındaki uzak bir konumdan da cihaza müdahale edebiliyor.





Canvio Home serisi 2TB kapasiteli versiyon 200$, 3TB kapasiteli versiyon 260$ olarak satışa sunulmuş durumda.

http://www.toshiba.com/us/canvio-home